Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине - 27.04.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине - 27.04.2025 Украина.ру
Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
В ходе СВО Россия наносит удары только по законным военным целям. Об этом 27 апреля заявил МИД РФ Сергей Лавров.
2025-04-27T18:13
2025-04-27T18:13
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Глава российской дипломатии в интервью американскому телеканалу CBS ответил на вопрос о поражении объектов в Киеве ночью 24 апреля."Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается. В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьём по гражданским объектам", - сказал Лавров.При этом он отметил, что российская армия имеет законные основания атаковать используемые ВСУ объекты. При этом он напомнил, что российские удары с воздуха в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины существенно отличаются от западных ударов по столице Югославии."Могу вас заверить, что целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель", - сказал российский министр."В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран", - пояснил глава МИД России.Ранее на эту тему: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html
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новости, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, нато, всу, потери всу, ракетный удар, удары, ракетные удары по украине, авиаудары, сво, новости сво россия, мид рф, джо байден, югославия, белград, владимир зеленский
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Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине

18:13 27.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ходе СВО Россия наносит удары только по законным военным целям. Об этом 27 апреля заявил МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии в интервью американскому телеканалу CBS ответил на вопрос о поражении объектов в Киеве ночью 24 апреля.
"Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается. В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьём по гражданским объектам", - сказал Лавров.
При этом он отметил, что российская армия имеет законные основания атаковать используемые ВСУ объекты. При этом он напомнил, что российские удары с воздуха в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины существенно отличаются от западных ударов по столице Югославии.
"Могу вас заверить, что целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель", - сказал российский министр.
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
25 апреля, 10:04
Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля Российская армия нанесла несколько точных ударов по военным объектам ВСУ в различных областях Украины. По данным военных обозревателей, все цели были поражены
"В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран", - пояснил глава МИД России.
Ранее на эту тему: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
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18:53Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля
18:32Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
18:13Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
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