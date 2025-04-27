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Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине

Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине - 27.04.2025 Украина.ру

Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине

В ходе СВО Россия наносит удары только по законным военным целям. Об этом 27 апреля заявил МИД РФ Сергей Лавров.

2025-04-27T18:13

2025-04-27T18:13

2025-04-27T18:13

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Глава российской дипломатии в интервью американскому телеканалу CBS ответил на вопрос о поражении объектов в Киеве ночью 24 апреля."Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается. В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьём по гражданским объектам", - сказал Лавров.При этом он отметил, что российская армия имеет законные основания атаковать используемые ВСУ объекты. При этом он напомнил, что российские удары с воздуха в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины существенно отличаются от западных ударов по столице Югославии."Могу вас заверить, что целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель", - сказал российский министр."В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран", - пояснил глава МИД России.Ранее на эту тему: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться

https://ukraina.ru/20250425/podzemnyy-tsekh-v-kieve-predpriyatiya-po-sborke-bpla-v-kharkove-udary-vs-rf-na-utro-25-aprelya--1062747087.html

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