Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию - 27.04.2025 Украина.ру
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Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию
Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию - 27.04.2025 Украина.ру
Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию
Украинский омбудсмен ежемесячно получает тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом 27 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
2025-04-27T17:49
2025-04-27T17:49
новости
александр дубинский
владимир зеленский
сбу
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мобилизация
всу
сво
уклонисты
диктаторы
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"Когда Зеленский говорит о “единичных случаях” насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов - Гладкого и Братковского - которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте, для того, чтобы лишить меня защиты в судах?", - задался вопросом опальный парламентарий.Находясь в киевском следственном изоляторе, он обратил внимание на масштабы насильственной мобилизации украинских мужчин. Александр Дубинский также отметил специфическое отношение к этому явлению в западных СМИ, пытающихся сформировать позитивный образ Владимира Зеленского, которого опальный парламентарий считает диктатором. "На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно (!). Бену Шапиро надо лучше готовиться к интервью с диктаторами. Если, конечно, это не было рекламное размещение", - сообщил Дубинский.Ранее выяснилось, что Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
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новости, александр дубинский, владимир зеленский, сбу, ес, мобилизация, всу, сво, уклонисты, диктаторы, сми
Новости, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, СБУ, ЕС, мобилизация, ВСУ, СВО, уклонисты, диктаторы, СМИ

Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию

17:49 27.04.2025
 
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
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Украинский омбудсмен ежемесячно получает тысячи жалоб на насильственную мобилизацию. Об этом 27 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
"Когда Зеленский говорит о “единичных случаях” насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов - Гладкого и Братковского - которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте, для того, чтобы лишить меня защиты в судах?", - задался вопросом опальный парламентарий.
Находясь в киевском следственном изоляторе, он обратил внимание на масштабы насильственной мобилизации украинских мужчин.
Александр Дубинский также отметил специфическое отношение к этому явлению в западных СМИ, пытающихся сформировать позитивный образ Владимира Зеленского, которого опальный парламентарий считает диктатором.
"На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно (!). Бену Шапиро надо лучше готовиться к интервью с диктаторами. Если, конечно, это не было рекламное размещение", - сообщил Дубинский.
Ранее выяснилось, что Украинские уклонисты уже платят нацвалютой за бегство в ЕС
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
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