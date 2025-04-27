https://ukraina.ru/20250427/volny-chrnogo-morya-neudachnaya-ekranizatsiya-literaturnogo-shedevra-1062783851.html

"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра

"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра - 27.04.2025 Украина.ру

"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра

26 апреля 1976 на советском телевидении началась премьера сериала или, как тогда писали в программах, многосерийного художественного фильма "Волны Чёрного моря". Это была экранизация сразу трёх автобиографических романов одного из культовых в СССР писателей Валентина Катаева

2025-04-27T16:00

2025-04-27T16:00

2025-04-27T16:00

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В советское время немногим писателям удавалось создавать произведения, предназначенные одновременно и для взрослых, и для детей. Тем не менее, такие умельцы находились. Среди них стоит отметить Валентина Катаева, который написал десятки вневозрастных произведений, многие из которых экранизированы. Это и повесть "Сын полка" (1945), за которую автора наградили Сталинской премией, и "Святой колодец" (1965), и "Кубик" (1968), "Алмазный мой венец" (1978), множество других произведений. Валентин Петрович написал огромное число сказок (например, "Цветик-семицветик"), рассказов, пьес, сценариев.Ещё до революции он успел познакомиться с целой плеядой посетивших Одессу, где сам жил, ярких российских писателей и поэтов. Например, своим учителем он считал Бунина (который отзывался о нём исключительно плохо, что, правда, Катаева никак не характеризует –Бунин отзывался исключительно плохо вообще обо всех), а товарищами – Маяковского и Есенина. Его близкими друзьями были поэт Эдуард Багрицкий, писатели Юрий Олеша (создатель "Трёх толстяков"), Исаак Бабель и Илья Ильф, а его соавтор, Евгений Петров, вообще приходился Катаеву родным братом.В 1974 году Валентина Катаева присвоили звание Героя Социалистического труда с вручением Звезды Героя Соц. Труда и ордена Ленина вдобавок к другим советским орденам. Кроме того, ещё до революции на Первой мировой войне писатель успел заслужить два боевых "Георгия" и орден Святой Анны 4-й степени. Он был очевидцем революции 1917 года и участником Гражданской войны, причем и на стороне белых, и на стороне красных. Служил в Одесской милиции. События детства писателя стали событийной основой для автобиографической повести "Белеет парус одинокий" (1936). Только в СССР она издавалась 121 раз общим тиражом почти 8… 8!!! миллионов экземпляров. Вдобавок её перевели на 34 языка.Впоследствии повесть вылилась в эпопею со сквозными героями под общим названием "Волны Чёрного моря". В неё вошли повесть "Электрическая машина" (1943) и романы "Хуторок в степи" (1956), "Зимний ветер" (1960), "Катакомбы" ("За власть Советов") (1948). Главный герой Петя Бачей – это, фактически и есть сам Катаев, просто своему герою он дал девичью фамилию матери и имя своего отца. Кстати, и младший брат Евгений также взял псевдоним "Петров" в честь старшего Катаева.По сюжету повести "Белеет парус одинокий", главные герои, мальчишки Петя и Гаврик и их знакомая девочка Мотя становятся свидетелями предреволюционных и революционных событий 1905 года в Одессе. Последующие произведения эпопеи описывают перипетии их судеб вплоть до окончания немецко-румынской оккупации Одессы во время Великой Отечественной войны. Главные герои вместе с немногими защитниками города уходят партизанить в Одесские катакомбы.Естественно, такое популярное произведение не могло остаться незамеченным киношниками. В 1937 году на московской киностудии "Союздетфильм" режиссера Владимира Легошина создал первую экранизацию. Валентин Катаев сам написал для неё сценарий и подбирал локации для съемок, занимался утверждением кинопроб. Фильм не получился шедевральным. И это была экранизация всего лишь первой повести эпопеи. Может быть, авторы добрались бы и до остальных её произведений, но грянула война.Вновь к творчеству Катаева киношники обратились в 70-х годах, и уже не в Москве, а в Киеве. "Волны Чёрного моря" доверили экранизировать режиссеру Артуру Войтецкому. Он уже успел снять более десятка картин, в том числе и экранизации литературных произведений, в чём считался мастером. Среди его работ – "Рождённые бурей" (1957 – по роману Николая Островского), "Скуки ради" (1967 – по одноимённому рассказу Максима Горького), "Тронка" (1971 – по роману Олеся Гончара) и другие.Сценарий писал Евгений Оноприенко в соавторстве с режиссёром Войтецким. Оноприенко, в отличие от него, был фронтовиком, в годы Великой Отечественной сражался связистом, получил тяжёлое ранение, поэтому значительная часть его сценариев посвящена войне. В середине 70-х он был на пике своей славы – после неплохих фильмов "Гори, гори моя звезда" (1957), "Разведчики" (1968) и шедевра студии Довженко "В бой идут одни "старики" (1973). "Волны Чёрного моря" стали следующей работой после этой.Оператором картины выступил Вилен Калюта, до этого отработавший только на двух полных метрах Юрия Ильенко "Белая птица с чёрной отметиной" (1971) и "Наперекор всему" (1972).Музыку к фильму писали Владимир Дашкевич и Вадим Храпачёв. Дашкевич имел уже в кино немалый опыт и громкое имя. Шутка ли, он сотворил музыку для самого "Бумбараша" (1971) – культового фильма-мюзикла того времени.Создатели "Волн Чёрного моря" прекрасно понимали, что "запихнуть" всю цепочку событий эпопеи в один фильм не получится, и создали 8-серийную ленту её "выжимок". Они фактически экранизировали только часть трёх произведения Катаева – "Белеет парус одинокий", "Зимний ветер" и "За власть Советов". Причём, по непонятным причинам, даже для кинокритиков 70-х годов, режиссёр Войтецкий зачем-то "запихнул" в первый фильм (первые 4 серии по "Белеет парус одинокий) ещё и сюжеты нескольких сторонних новелл Катаева. Например, случай с убийством взбесившегося слона, хоть он и произошел не в 1905, а в 1914 году, начинает фильм. Он начинается не с динамичной заявки героев, а с этого слона, и далее повествование также кажется невероятно затянутым.Но Войтецкого убрали с должности режиссёра фильма не за это. И не из-за того, что во второстепенной роли (говорящем по-французски на пляже мальчика) он снял своего сына Кирилла – в СССР кумовство на съёмочной площадке было обычным делом.В 1975 году в прессе появился фельетон о финансовых нарушениях на съёмках фильма "Волны Чёрного моря". В результате Войтецкий был лишён звания режиссёра-постановщика, его практически отстранили от творческой деятельности. Ему потребовалось потом почти пять лет, чтобы снова вернуться в профессию. Ну а "Волны Чёрного моря" доделывали другие режиссёры.Вторая часть (5-я и 6-я серии), рассказывающие о событиях революции 1917 года и начале Гражданской войны, снимали режиссёр Олег Гойда и оператор-постановщик Сергей Стасенко. Это нормальная практика – режиссёры всегда стараются приводить своих знакомых операторов и других ключевых членов съемочной группы, чей операторский (художественный и т.д.) почерк и человеческие качества их устраивают.По сюжету двух серий второго фильма главные герои эпопеи повзрослели, но их жизненные приоритеты не изменились – они все так же поддерживают справедливость, которую, по их мнению, несёт Революция.Последнюю третью часть (7-я и 8-я серии) снимали Вячеслав Криштофович, для которого эта работа стала первой самостоятельной режиссёрской работой и оператор-постановщик Василий Трушковский. Петя и Гаврик по сюжету – подпольщики в период румынско-немецкой оккупации Одессы в 1941-44 годах.Поскольку в фильме главные герои взрослеют, их играют разные артисты. В первой части, например, Петю Бачея сыграл Вадим Кузнецов, во второй – Евгений Леонов-Гладышев, в третьей – Эрнст Романов. Кузнецов до этой своей роли успел сыграть только главную роль в детской киноленте Одесской киностудии "Рассказы о Кешке и его друзьях" (1974). Главные герои-мальчишки первых 4-х серий – сыгравший Гаврика Эдуард Купоросов и брата Пети – Павлика – Виталий Агарков, также первый актерский опыт также получили в этой киноленте.Что касается остальных актёров, то ансамбль в фильме представлен невероятно талантливый. Например, отца Пети и Павлика – принципиального и интеллигентного Василия Бачея – играет Олег Табаков, который в представлениях не нуждается. Матроса броненосца "Потемкин" Родиона Жукова изобразил не менее не нуждающийся в представлениях Сергей Никоненко. А ведь в фильме принимают участие и Евгений Весник, и Алексей Петренко, Иван Миколайчук, Сергей Иванов ("Кузнечик") и Сергей Подгорный ("Смуглянка"), Юрий Саранцев, Богдан Ступка, Георгий Штиль, Роман Карцев, современные пламенные украинские националисты, а тогда не менее пламенные коммунисты-комсомольцы Ада Роговцева и Богдан Бенюк, другие замечательные актёры и актрисы.Поскольку фильм снимали в Одессе, в кадрах можно увидеть множество разных одесских локаций: улицы Бунина, Новосельского, Троицкую, Оперный театр и множество других. Костюмерам пришлось серьёзно потрудиться над костюмами, потому что исторические фильмы, да ещё и со съёмками из разных эпох, это всегда очень дорого и хлопотно.Хватило работы и бутафорам – они построили для 1-й серии макет броненосца "Потемкин". В ленте также можно увидеть старый паровоз серии Ов-3818. После съёмок его обшили броней и превратили в бронепоезд, поставив на мемориал 411-й батарее. По неизвестным причинам не нашли автомобилей начала XX ст. и поэтому пришлось хорошо "маскировать" машины, которые выпускали в 1930-40-е годы. Например, революционные матросы в кадре перемещаются ГАЗ-АА.В целом фильм, в основном из-за огрехов в режиссуре и сценарии, оказался проходным и в памяти зрителей остался только отдельными наиболее яркими пятнами. Например, у автора на всю жизнь отложились кадры пошло разодетой в шляпку с вуалью и грязные перчатки без пальцев Галину Волчек. В первых сериях "Волн Чёрного моря" она изображала богатую торговку рыбой с Привоза мадам Стороженко. К сожалению, режиссёры не смогли ни выставить должным образом образ этой колоритной героини, которую можно было бы сделать более колоритной, чтобы она передала дух той дореволюционной Одессы, ни выставить сцены в фильме. И так продолжается во всех трёх частях, от чего фильм и транслировали на советском ТВ не так часто. Так что смотреть или нет фильм "Волны Чёрного моря – это личное дело каждого. А вот то, что литературную основу, на базе которой он создан, стоит прочитать любому русскоязычному читателю (и не только) – это бесспорно.

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