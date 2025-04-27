Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
© Офис президента Украины
© Офис президента Украины
Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским в Ватикане. На эту особенность встречи 27 апреля обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков
"Показательная деталь: Трамп не дал Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским. Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Св.Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси", - отметил сенатор.
Он проиллюстрировал своё мнение по этому вопросу фотографией с ватиканской встречи.
В своём телеграм-канале Пушков также обратил внимание на бурную реакцию западных СМИ на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане.
"Партия войны в Европе давно мечтает, чтобы Трамп примкнул к ее стану. Однако до сих пор Трамп упорно держался своей линии. Сам факт встречи с Зеленским еще не говорит о том, что Трамп готов присоединиться к Макрону и Стармеру и встать на сторону Киева. Трамп известен тем, что всегда настаивает на своей повестке. До сих пор Макрону и Стармеру не удавалось его переубедить отказаться от его плана урегулирования".
По мнению российского сенатора, в ближайшие дни станет ясно, изменился ли подход Трампа к украинской проблеме после встречи в Ватикане.
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