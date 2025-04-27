https://ukraina.ru/20250427/tramp-otstranil-makrona-ot-peregovorov-s-zelenskim-v-vatikane-senator-obyasnil-pochemu-1062782562.html

Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему

Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему - 27.04.2025 Украина.ру

Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему

Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским в Ватикане. На эту особенность встречи 27 апреля обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков

2025-04-27T14:37

2025-04-27T14:37

2025-04-27T14:37

новости

ватикан

сша

европа

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир зеленский

сво

прогнозы сво

завершение сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062773402_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_b9bfcd2ce07b64b98a3d05a7d8452fdc.jpg.webp

"Показательная деталь: Трамп не дал Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским. Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Св.Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси", - отметил сенатор.Он проиллюстрировал своё мнение по этому вопросу фотографией с ватиканской встречи."Трамп объясняет Макрону, что будет общаться с Зеленским один на один. Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", - отметил Пушков в комментарии к фотографии.В своём телеграм-канале Пушков также обратил внимание на бурную реакцию западных СМИ на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане.По мнению российского сенатора, в ближайшие дни станет ясно, изменился ли подход Трампа к украинской проблеме после встречи в Ватикане.Также в новостях: Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля

ватикан

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ватикан, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, сво, прогнозы сво, завершение сво, переговоры