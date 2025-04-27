Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему - 27.04.2025 Украина.ру
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Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему - 27.04.2025 Украина.ру
Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским в Ватикане. На эту особенность встречи 27 апреля обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков
2025-04-27T14:37
2025-04-27T14:37
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"Показательная деталь: Трамп не дал Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским. Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Св.Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси", - отметил сенатор.Он проиллюстрировал своё мнение по этому вопросу фотографией с ватиканской встречи."Трамп объясняет Макрону, что будет общаться с Зеленским один на один. Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", - отметил Пушков в комментарии к фотографии.В своём телеграм-канале Пушков также обратил внимание на бурную реакцию западных СМИ на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане.По мнению российского сенатора, в ближайшие дни станет ясно, изменился ли подход Трампа к украинской проблеме после встречи в Ватикане.Также в новостях: Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля
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новости, ватикан, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, сво, прогнозы сво, завершение сво, переговоры
Новости, Ватикан, США, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, переговоры

Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему

14:37 27.04.2025
 
© Офис президента Украины
© Офис президента Украины
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Президент США Дональд Трамп не позволил французскому коллеге присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским в Ватикане. На эту особенность встречи 27 апреля обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков
"Показательная деталь: Трамп не дал Макрону присоединиться к их разговору с Зеленским. Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Св.Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси", - отметил сенатор.
Он проиллюстрировал своё мнение по этому вопросу фотографией с ватиканской встречи.
"Трамп объясняет Макрону, что будет общаться с Зеленским один на один. Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", - отметил Пушков в комментарии к фотографии.
В своём телеграм-канале Пушков также обратил внимание на бурную реакцию западных СМИ на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане.
"Партия войны в Европе давно мечтает, чтобы Трамп примкнул к ее стану. Однако до сих пор Трамп упорно держался своей линии. Сам факт встречи с Зеленским еще не говорит о том, что Трамп готов присоединиться к Макрону и Стармеру и встать на сторону Киева. Трамп известен тем, что всегда настаивает на своей повестке. До сих пор Макрону и Стармеру не удавалось его переубедить отказаться от его плана урегулирования".
По мнению российского сенатора, в ближайшие дни станет ясно, изменился ли подход Трампа к украинской проблеме после встречи в Ватикане.
Также в новостях: Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разновекторный Трамп. Главное на утро 27 апреля
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