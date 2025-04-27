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Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест

Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест - 27.04.2025 Украина.ру

Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест

Четырёх фигурантов возбуждённого властями Киргизии "дела о наемничестве" перевели под домашний арест после вмешательства российских дипломатов. Об этом 27 апреля сообщил журналист Эдвард Чесноков.

2025-04-27T13:34

2025-04-27T13:34

2025-04-27T13:34

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Четверо ранее задержанных киргизскими силовиками фигурантов "дела о наемничестве", о информации Чеснокова, никакого отношения к наёмникам или военизированным формированиям не имели.Журналист рассказал о ранее задержанных: Васильев Виктор Александрович — один из крупнейших африканистов-практиков, попавший в чёрный список западных спецслужб за организацию антиколониальных конференций и борьбу за суверенитет бывшей Французской Африки; Секерина Наталья Викторовна — сотрудница Русского дома в Оше; Сиротенко Владимир Тимурович — организатор бизнес-курсов в Бишкеке, боец ММА и патриот малой Родины, выступавший под киргизским флагом; Лапушкин Сергей Александрович — работал учителем русского языка и литературы в церковно-приходской школе "Светоч" в Оше.Из них российское гражданство имеет только Васильев, обратил внимание Чесноков, рассказывая подробности в своём телеграм-канале.Само уголовное дело в отношении четвёрки задержанных Ченоков считает абсурдным и сфабрикованным. При этом он не видит ни малейших признаков прекращения этого уголовного дела.Он отметил, что четвёрке формально предъявляют обвинение по ст. 416 ч. 1 УК КР ("Наёмничество"). Однако подозреваемых в тяжком преступлении, за которое дают до 10 лет тюрьмы, на домашний арест не переводят, заметил журналист."Значит, дело дутое, и единственная причина, почему бишкекские и ошские силовики не сдают назад, — потому что тогда придётся признать, что дело полностью сфабриковано по указивке западных кураторов", - констатировал Чесноков.По его мнению, четыре фигуранта этого "белониточного" дела "продолжают быть узниками своих убеждений — убеждений в том, что народы Центральной Азии должны решать свою судьбу сами, а не по указке западных олигархов".Он уверен, что истинная цель заказчиков этого политически мотивированного уголовного дела очевидна. Чесноков отметил, что они таким образом стремятся скомпрометировать президента Киргизии Садыра Жапарова накануне его приезда в Москву 9 мая, лживо выставить его "недругом России" и дискредитировать в глазах российских коллег.Ослабив таким образом президента, отметил журналист, заказчики уголовного дела пробуют вернуть прозападные (колониальные) порядки, когда за 25 лет из месторождения "Кумтор" канадские собственники добыли золота на миллиарды, почти не платя налоги. Жапаров недавно положил этому конец, национализировав прииск.Наконец, заказчики этого "белониточного" уголовного дела стремятся "чужими руками репрессировать лучших борцов с западной хищнической мразотой, одновременно показав, что Российское Государство не в состоянии защитить соотечественников за рубежом", добавил журналист.Чесноков призвал к освобождению Виктора Васильева, Сергея Лапушкина, Натальи Секериной и Владимира Сиротенко.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации "Вербовала наёмников". В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома

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