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Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио

Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио - 27.04.2025 Украина.ру

Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио

Наступающая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио

2025-04-27T16:59

2025-04-27T16:59

2025-04-27T16:59

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Вашингтон в ближайшую неделю оценит прогресс в переговорах по урегулированию украинской проблемы и примет решение о целесообразности дальнейшего участия в этом деле, сказал глава Госдепа США.При этом Рубио отметил, что у Вашингтона есть основания для хороших ожиданий от переговорного процесса. По его мнению, стороны сейчас ближе к миру, чем за три предыдущих года."Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", - уточнил Рубио.По его словам, участники переговоров пока ещё "недостаточно близки" и не готовы демонстрировать полный успех, поэтому работа должна продолжаться. Глава дипломатии США также пояснил телеканалу NBC, почему на этом этапе Вашингтон не ужесточает антироссийские санкции."Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи, вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - сказал Рубио.Таким образом, по словам главы Госдепа США, Вашингтон не расширяет санкции против России в ожидании, что это позитивно скажется на переговорном процессе и позитивный результат этого возможно будет увидеть в первых числах мая.Тем временем Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией До этого Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

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