Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио - 27.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250427/gosdep-ssha-ozhidaet-resheniya-ukrainskoy-problemy-na-sleduyuschey-nedele--rubio-1062786854.html
Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио - 27.04.2025 Украина.ру
Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
Наступающая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио
2025-04-27T16:59
2025-04-27T16:59
новости
сша
вашингтон
украина
марко рубио
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
новости о переговорах россии и украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_98dfbd7f81d25f69b9cee78357f93582.jpg.webp
Вашингтон в ближайшую неделю оценит прогресс в переговорах по урегулированию украинской проблемы и примет решение о целесообразности дальнейшего участия в этом деле, сказал глава Госдепа США.При этом Рубио отметил, что у Вашингтона есть основания для хороших ожиданий от переговорного процесса. По его мнению, стороны сейчас ближе к миру, чем за три предыдущих года."Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", - уточнил Рубио.По его словам, участники переговоров пока ещё "недостаточно близки" и не готовы демонстрировать полный успех, поэтому работа должна продолжаться. Глава дипломатии США также пояснил телеканалу NBC, почему на этом этапе Вашингтон не ужесточает антироссийские санкции."Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи, вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - сказал Рубио.Таким образом, по словам главы Госдепа США, Вашингтон не расширяет санкции против России в ожидании, что это позитивно скажется на переговорном процессе и позитивный результат этого возможно будет увидеть в первых числах мая.Тем временем Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией До этого Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
сша
вашингтон
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0fb2068c26f22998ae3df7822d4feb76.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, украина, марко рубио, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, прогнозы сво, госдеп сша, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения
Новости, США, Вашингтон, Украина, Марко Рубио, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО, прогнозы СВО, Госдеп США, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения

Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио

16:59 27.04.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Наступающая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по прекращению вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио
Вашингтон в ближайшую неделю оценит прогресс в переговорах по урегулированию украинской проблемы и примет решение о целесообразности дальнейшего участия в этом деле, сказал глава Госдепа США.
При этом Рубио отметил, что у Вашингтона есть основания для хороших ожиданий от переговорного процесса. По его мнению, стороны сейчас ближе к миру, чем за три предыдущих года.
"Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства", - уточнил Рубио.
По его словам, участники переговоров пока ещё "недостаточно близки" и не готовы демонстрировать полный успех, поэтому работа должна продолжаться.
Глава дипломатии США также пояснил телеканалу NBC, почему на этом этапе Вашингтон не ужесточает антироссийские санкции.
"Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи, вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - сказал Рубио.
Таким образом, по словам главы Госдепа США, Вашингтон не расширяет санкции против России в ожидании, что это позитивно скажется на переговорном процессе и позитивный результат этого возможно будет увидеть в первых числах мая.
Тем временем Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
До этого Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонУкраинаМарко Рубиопереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и УкраиныСВОпрогнозы СВОГосдеп СШАмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатические отношения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля
18:32Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
18:13Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
17:49Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию
17:36Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
17:25Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского
16:59Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
16:37Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
16:00"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра
15:36СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
15:01Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
14:37Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
14:09Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
13:34Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест
13:19Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией
13:14Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
12:09Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
12:09Синдром Безуглой
12:01"Вокруг Булгакова": 90 лет явлению сатаны в американском посольстве
Лента новостейМолния