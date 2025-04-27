https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля - 27.04.2025 Украина.ру

Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

Стала известна будущая судьба оставшихся в Курской области военнослужащих украинских формирований. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-27T13:14

2025-04-27T13:14

2025-04-27T14:30

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Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично уничтожаются российскими войсками в Курской области."Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населённым пунктом Горналь, закрепились на улицах населённого пункта. Населённый пункт находится полностью под нашим контролем", — рассказал врио командира бригады.Он сообщил, что продолжается зачистка окрестностей."Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", — отметил врио комбрига.Днём ранее, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Путин поблагодарил освобождавших регион российских военных."Это 76-я дивизия ВДВ, 234-й десантно-штурмовой полк этой дивизии, 237-й десантно-штурмовой полк и 104-й десантно-штурмовой полк этой дивизии; 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й парашютно-десантный полк, 137-й парашютно-десантный полк, 51-й парашютно-десантный полк. Это 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии; два полка "Ахмат" – 204-й полк спецназначения "Ахмат" и 1434-й мотострелковый полк "Ахмат"; 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 11-я десантно-штурмовая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Наконец, морские пехотинцы наши, славные морские пехотинцы – 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота", — заявил Путин.Он также упомянул добровольческое формирование "Ветераны", бойцы которого "осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для её полного освобождения".Путин поздравил весь личных состав подразделений, принимавших участие в освобождении Курской область."Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области", — заявил Путин в ответ на доклад Герасимова.Он указал, что авантюра киевского режима полностью провалилась, "а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ – а это штурмовые подразделения, спецназ, – безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения".Обстрелы и налётыУтром 27 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 8 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 25 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР объявлялась ракетная/авиационная опасность."В результате артобстрела со стороны украинских нацистов на рынке в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — сообщил в 12:02 мэр Горловки Иван Приходько.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Бехтеры — 6; Новая Каховка — 3; Каховка — 4; Великие Копани — 2; Ольгино — 2; Малая Лепетиха — 4; Алёшки — 5", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Днём 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное и Щетиновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В Отрадном вследствие удара 2 FPV-дронов посечены осколками 2 легковых автомобиля", — отмечал губернатор в сводке.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Долгое, Соболевка и хутор Нижние Мельницы атакованы 9 беспилотниками, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Долгое огнём уничтожен частный дом, повреждены одно частное домовладение, 3 надворные постройки, один автомобиль и объект торговли. В селе Соболевка повреждён легковой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников. Последствий нет."В Ивнянском районе неподалеку от села Орловка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение оперативно восстановлено", — сообщалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников. В селе Илёк-Пеньковка в результате атак беспилотников повреждены частное домовладение, грузовой автомобиль, административное здание и бытовое помещение на территории производственного предприятия. В посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Ракитянском районе в селе Русская Берёзовка вследствие отражения системой ПВО атаки беспилотника самолётного типа повреждён частный дом", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Ленинский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Мухин выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Муром повреждены 3 частных домовладения, в сёлах Белянка и Новая Таволжанка повреждены по одному частному дому.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об американском мирном плане — в статье Василия Стоякина ""Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"".

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https://ukraina.ru/20250426/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-rol-boytsov-kndr-itogi-26-aprelya-1062776420.html

https://ukraina.ru/20250426/zelenskiy-vstretilsya-s-trampom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-26-aprelya-1062772039.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, "ахмат", черноморский флот, курская область, вячеслав гладков