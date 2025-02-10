https://ukraina.ru/20250210/1060912586.html

Ростислав Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон

Ростислав Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон - 10.02.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон

Россия может зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит и ее, и США. Но даже если мы до чего-то договоримся, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, начало второй украинской войны будет очень быстро, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-10T07:00

2025-02-10T07:00

2025-02-10T07:00

интервью

украина

молдавия

россия

игорь додон

дональд трамп

ростислав ищенко

оон

парламентская ассамблея совета европы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, за последнее время в разных регионах Украины произошло четыре случае взрывов в зданиях ТЦК, не обошлось без погибших и пострадавших. Станет ли эта тенденция массовой? Начнут ли граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, как сейчас, а всей страной?- Начнет "всей страной" не знаю. Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет.Более того, в Донбассе в 2014 году был бунт против Киева, но остальная страна к нему не присоединилась. Кто-то не смог, кто-то не захотел, а кто-то наоборот – отправился его подавлять. То есть даже если где-то на Украине сейчас возникнет крупный бунт против ТЦК, не факт, что к нему присоединится вся страна.В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее.- На днях исполнилось 80 лет Ялтинской конференции, и сейчас многие говорят о необходимости новой "Ялты" между Россией и Америкой. Допустим, Путин и Трамп о чем-то договорятся. А где гарантия, что эти соглашения будут выполняться? Ведь даже если вспомнить события прошлых лет, буквально через год после конференции Черчилль заговорил о "железном занавесе", а параллельно разрабатывались механизмы нанесения ядерного удара по СССР, хотя у нас были союзнические соглашения с Великобританией на 20 лет.- После прошлой "Ялты" договоренности в целом выполнялись. Европу поделили. Пока Советский Союз не развалился, никто в чужие владения не лез. Даже когда Югославия времен Тито, Албания времен Энвера Ходжи и Румыния времен Чаушеску бунтовали против СССР, там не высаживались американские морпехи. Все знали, где чья сфера влияния. Воевали мы только в периферийных странах, но и то неофициально.Вы еще не забывайте, что прошлая "Ялта" и "Потсдам" были конференциями победителей. Это не были переговоры Сталина и Гитлера. Сейчас о "Ялте" можно было бы говорить только в том случае, если бы мы провели конференцию России, Китая и Ирана, когда чей-то флаг торчал на руинах Вашингтона, а чей – то – на руинах Брюсселя. Результаты такой конференции действовали бы достаточно долго. Пока же речь идет о наших переговорах с врагом.Москва собирается говорить с Трампом даже не о глобальном урегулировании, а только об Украине. Точнее, слухи об этом ходят уже лет десять. Трампа еще не было, а слухи уже ходили. После некоторых действий американской администрации эти слухи про переговоры заходили активнее. Но надо понимать, что даже если какие-то переговоры состоятся, это не будет "Ялтой". Это переговоры с врагом о временном перемирии.Враг не уничтожен. Он не признал свое поражение. Он просто пытается сказать: "На территории третьей страны, где мы воевали, мы больше воевать не будем". Тут можно провести аналогию с Парижским миром по Вьетнаму 1975 года: американцы свои войска вывели, Вьетнам остался без американцев, все хорошо. Или с предварительными договоренностями по Вьетнаму, когда его делили на северный и южный. Кстати, те соглашения тоже были в Париже подписаны и тоже не выполнялись.Если сейчас будет подписано перемирие по Украине, оно будет подписано не от хорошей жизни. Мы просто признаем, что сейчас мы победить не можем. Это возможно, потому что против нас воюет ядерная держава с союзниками, а ядерная война нам тоже не нужна.Мы можем зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит и нас, и их. Но пока такие условия не находятся. И даже если мы до чего-то договоримся, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, начало второй украинской войны будет очень быстро.Сейчас Трамп вступает в клинч с Китаем (он уже начал с ним экономическую войну) и с Ираном (США опять обвиняют Тегеран в намерении создать ядерное оружие). Против тех, с кем Трамп собирался воевать, он уже войну начал. А на Российском направлении у него и было в планах перемирие. Он его пытается добиться.Трамп обещал сделать Америку великой. Про Россию там ничего не сказано.- Тем временем экс-президент Молдавии Игорь Додон, комментируя территориальные претензии некоторых восточноевропейских политиков на различные украинские регионы, заявил, что часть из них исторически принадлежали Молдавии и что там и сейчас живут сотни тысяч молдаван. Понятно, что Додон уже не президент. Но, может быть, в Кишиневе действительно думают, что и им удастся что-то отхватить от Украины?- Почему им бы не попробовать?- Так на саму Молдавию Румыния претендует.- Я не знаю, получит ли что-то Румыния или Молдавия, но заявку на какие-то территории Украины они могут сделать всегда. Даже если вы ничего не получаете в результате, вы хотя бы можете поторговаться и получить что-то в виде отступного: если не земли, так деньги или торговые преимущества.Румыны говорят: "Там живут румыны, которые говорят по-румынски". Додон говорит: "Нет, там живут молдаване, которые говорят по-молдавски". Хотя говорят-то они на одном языке, вопрос в том, как трактовать их национальную идентичность.Вообще Румыния сформировалась из двух княжеств: Молдавия и Валахия. Потом к ним присоединилось третье княжество: Трансильвания. Волохи живут по Дунаю, а район Ясс и Кишинева – это все Молдавия.Буковина, которая когда-то была в составе Румынии – это территория, где живут молдаване. То же самое касается Бессарабии. Через Прут тоже живут молдаване. Только молдаване, которые живут за Прутом – уже румыны, потому что они давно объединились с волохами в Румынское королевство и стали единой румынской нацией. А из молдаван по эту сторону Прута кто-то считает себя румынами, а кто-то – молдаванами.То есть заявления Додона – это вопрос трактовки.Для России это хорошо: что чем претендентов на Украину, тем лучше. Вдруг они между собой передерутся.- Но речь идет в том числе о претензии Румынии и Молдавии на Одесскую область, которая в сфере наших интересов.- Речь идет о куске Южной Бессарабии – маленькой части Одесской области. Там живут болгары и гагаузы, а не молдаване. Насколько я понял, речь идет о Буковине, где действительно живет много румын/молдаван.А юг Одесской области не попал в состав Молдавии. СССР присоединял Бессарабию еще в 1940м году и вполне мог сделать ее всю территорией Молдавской ССР. Но сделал только часть, потому что на юге молдаван не было. Конечно, и Бухарест и Кишинев были бы не против присоединить Южную Бессарабию. Но даже когда у Молдавии были по жесткие переговоры с Украиной по поводу передачи Молдавии в буквальном смысле 100 метров земли, которая выводила ее к Дунаю, Молдаване не говорили, что там живут молдаване.Молдавия прямо говорила: "Понимаете, при Советском Союзе немножко неправильно провели административные границы, поэтому нас лишили выхода к Дунаю. А нам же как-то надо торговать".И Молдавия за это отдали Украине кусок экстерриториальной дороги, с которого украинцы стараются бежать в Молдавию.То есть Кишинев не использовал на этих переговорах аргументы об исторических или этнических проблемах.Повторюсь, чем больше претендентов на украинские территории, тем лучше.Во-первых, это делегитимирует саму Украину. "Здесь поляки, здесь венгры, здесь румыны/молдаване, здесь русские. А где сами украинцы? Нет украинцев, нет проблемы". Это был бы идеальный вариант для нас.Во-вторых, даже если бы Додон претендовал на саму Одессу, это были бы проблемы для Украины, а не для России. Москва на Одессу пока не претендует. Мы пока только претендуем на Запорожье и Херсон. Если мы займем Одессу, и Додон будет на нее претендовать, это будет наша проблема. А пока это проблема украинская. Вот пускай Киев с Додоном ругается.- Еще хотела бы поговорить с вами о членстве России в международных организациях. Вслед за США о намерении выйти из ВОЗ заявила Аргентина. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти. Нужно ли нам это?- Это вопрос наших внешнеполитических планов.Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если мы хотим проводить наступательную политику, надо действовать так, как США.Почему Трамп выписывается из всех этих организаций? Потому что Америка утрачивает свой наступательный потенциал. Он пытается сохранить то, что они еще контролируют, перезагрузиться, и только потом возвращаться к борьбе за гегемонию. Но пока Штаты пытались строить американский мир, они устанавливали контроль над всеми международными организациями и использовали их в своих интересах. Это правильно.Одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". То же самое требовали от нас. Так почему же не использовать международные организации в своих интересах? Это вопрос умения и внешнеполитических целей.Мы можем создать новые международные организации, а эти распустить. А можем переформатировать эти под себя. Можем выйти из всех организаций. Тут однозначного ответа от меня вы не дождетесь, потому что такие решения принимает руководство государства на основании длительных стратегических планов развития страны.Да, если из той же ВТО выйдут США и Запад, возникнет вопрос, зачем она нужна, потому что влиять через нее мы ни на кого не сможем. Если Европа рассыплется на региональные структуры и ОБСЕ потеряет смысл, тоже возникнет вопрос, зачем она нужна. А просто так повторять за Трампом я смысла не вижу.Мы в свое время вышли из ПАСЕ, потому что пребывание там было для нас бессмысленно и даже вредно. Нам читали нотации, но при этом закрывали для нас трибуну. Если бы читали нотации, но трибуну не закрывали, мы там остались, чтобы доносить миру свою позицию (ПАСЕ в принципе кроме как для "бла-бла-бла" ни для чего не предназначена).Полагаю, в ближайшее время мы ниоткуда выходить не будем. Мы пока пытаемся создавать и развивать новые организации. А дальше посмотрим.Также о международной политике - в интервью Юрия Баранчика: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250206/1060880583.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, молдавия, россия, игорь додон, дональд трамп, ростислав ищенко, оон, парламентская ассамблея совета европы, сша, запад, вашингтон, иран, китай