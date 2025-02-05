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Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня

Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня - 05.02.2025 Украина.ру

Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня

В этом году в феврале отмечается 80 лет проведения Ялтинской конференции, на которой были очерчены не только рубежи будущих государств, но границы будущего миропорядка. Они продержались меньше века. Последние несколько лет запущены такие процессы, которые могут привести к новой глобальной войне и новой Ялте-2.

2025-02-05T21:27

2025-02-05T21:27

2025-02-05T21:27

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И если тогда итогом Второй мировой войны стал распад колониальных империй, то сегодня большие державы начали путь по воссозданию былого величия с пересмотром границ международного права. Как из сегодняшнего дня выглядит Ялта-45 – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Политолог Вадим ТрухачёвСегодня отмечается 80 лет Ялтинской конференции 1945 года. Данное событие влияет на сегодняшний день - в том числе и по вопросу Украины. И во многом определяет политику Запада в отношении России. Для Запада Ялтинская конференция - "чёрный день" календаря. Ещё Черчилль её так оценивал. А всё потому, что в Ялте пришлось пойти на уступки "тирании" и допустить Россию в Европу. Не СССР, не Сталина, не коммунистов - Россию. "Ялту" на Западе часто ставят на одну доску с Мюнхенским соглашением 1938 года, которое после Второй мировой войны стало недействительным. На Западе считают, что отменили "позорную Ялту" в 1989-1991 гг., и о возвращении к ней не может быть и речи. В России же видят в Ялтинской конференции и Ялтинско-Потсдамской системе основу мирового порядка, который действует до сих пор. И это было камнем преткновения в отношениях с ЕС и НАТО ещё до 2014 года. Сегодня - и подавно. И непременным условием на переговорах с Россией Запад ставит отказ от 'реваншизма и возвращения к Ялте". Причём с "реваншистом" готовы подписать только одну бумагу: о его капитуляции на условиях НАТО и ЕС. Там уверены, что ещё можно заставить Россию это сделать, ограничившись признанием за ней только Крыма и Донбасса. Не более. Обратное Россия должна будет доказать не только на полях СВО, но и созданием внутри себя более-менее привлекательного образа для остального мира. Если она это сделает - Запад скрипя зубами признает её партнёром. Для нас урок Ялтинской конференции простой: заставить считаться с собой Россия может, только демонстрируя силу. И только непосредственно контролируя территорию, которую хочет за собой застолбить.Историк Павел ДанилинЯлтинская конференция 4-11 февраля 1945 года - 80 лет назад - определила мироустройство, в котором довольно стабильно планета просуществовала чуть менее 60 лет. Истинная многополярность, заданная через определение зон ответственности и ролей ведущих сверхдержав и великих держав, дополненная ООН (Совбезом ООН) выдержала даже то, что из списка сверхдержав почти сразу выбыла Британия, а через 46 лет - и СССР. Да, систему сломали Штаты в 2003 году, но она по инерции еще движется. А сегодня очевидно - у Трампа есть желание и стремление к новой Ялте. На новых основаниях. Между новой тройкой - США, Россией и Китаем. И Россия там не на приставном стульчике - страна доказала, ведя войну против всего коллективного Запада, что является не великой державой, а сверхдержавой. Вот так происходит возвращение статусов и возникает необходимость их закрепления и распределения зон ответственности. Нам многого-то не надо - постсоветское пространство, КНДР, Вьетнам, Сирия, часть Африки.Журналист Юрий ВасильевЯлтинской конференции нынче 80 лет. …из подписавшихся тогда под итоговым документом — сегодня на тех же позициях можно найти лишь Россию как правопреемницу СССР. Ну потому что английского Стармера искать — только время терять: они там, в смысле на Даунинг-стрит, как провербиальные мотоциклисты — каждый сезон новые. А агент Дональд ещё в лавообразном состоянии, у него Гренландия, Канада, Мексика и канал. Поэтому каких-то сколько-нибудь вечных представлений о европейской безопасности — и, соответственно, о карте Европы — у него пока нет. Надеюсь, что ключевое слово — пока, а не следующее за ним. Вечность, если что — в данном случае понятие, близкое к абсолютному. Потому что смысл его буквален: на век. На опыт — к примеру — а) заключающего договор, б) его современников, от имени которых договор заключается, и — едва ли не главное — в) двух следующих поколений. Что в сущности и занимает тот самый век. Мне в этом году 52, и я то самое второе из следующих поколений. Век Ялты подходит к концу. Перекрыться на следующий век новым сколько-нибудь работоспособным договором — а Ялта вышла, кто бы там что ни говорил, вполне рабочей по сравнению с прочими вечными институциями, вроде одних там тысячелетних ушлёпищ, — было бы вполне разумно. Было бы только с кем перекрываться. Ну вот как раз и решаем, есть ли охотники. Мы здесь с февраля 1945 года. Как русский космонавт Андропов из ихнего кино про апокалипсис — никуда не уходим.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНа протяжении всей войны, и даже раньше, Москва не раз сталкивалась с вероломством Лондона.Полёт Рудольфа Гесса в Британию 10 мая 1941 года предшествовал нападению Германии на СССР. Открытие Второго фронта откладывалось дважды и произошло лишь когда стало понятно — Красная Армия побеждает. Но и после этого закулисные игры Лондона с немцами продолжились. По свидетельству рейхсминистра вооружения и боеприпасов Третьего рейха Альберта Шпеера, в 1944 году англичане и немцы на нейтральной территории, в Лиссабоне, договорились о беспрепятственном выводе войск Вермахта из Греции. Англичане обязались не преследовать отступающих немцев и дать им спокойно уйти на Балканы. Получая информацию от Кима Филби и "Кембриджской пятёрки", Сталин мог знать не только об этом, но и попытках британских властей "договориться по-крупному" с кем-то из нацистских бонз и втянуть в это дело американцев. Со своей стороны, нацистская верхушка до последнего дня рассчитывала договориться с американцами и британцами. Тайные переговоры, которые вели англосаксы в Женеве, были в конечном счёте засвечены и сорваны советскими разведчиками — эту историю мы хорошо знаем по сюжету фильма "Семнадцать мгновений весны". Однако в Ялте даже Сталин, вероятно, ещё не знает, что втайне от всех Черчилль уже вынашивает план "Немыслимое", по которому предполагалось совместно с немцами напасть на Советский Союз. Тем не менее, Сталину на конференции удалось добиться заверений, по крайней мере со стороны Рузвельта, что сепаратный мир с Германией заключён не будет. Сепаратная возня англосаксов с Рейхом преследовала две главные цели: украсть победу у СССР и вернуть мировой геополитический расклад в его "естественное", в глазах Лондона, русло — "коллективный Запад" (свора империалистических псов) против "Красной угрозы". Вторая цель была, так или иначе, реализована после войны с созданием и развитием НАТО. Первая же цель — украсть победу у русских, — проваленная в 1945-м, реализуется Западом все последние годы через фальсификацию истории. И вновь актуальна на Украине, где противник делает всё, чтобы остановить наступление России. Более того, Британия хочет повторить на современном этапе сценарий, заложенный в плане "Немыслимое". Цель Лондона — милитаризация ФРГ, возрождение германского милитаризма и обращение его против России. Если на предстоящих выборах в ФРГ победит, а затем сформирует правительство связанный с глобальной финансовой олигархией атлантист-милитарист Мерц, это угроза обретёт зловеще реалистичные очертания.О других аспектах Ялтинской конференции 1945 года в сегодняшних политических реалиях = в статье Владимира Скачко "Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию"

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