Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине - 27.04.2025 Украина.ру
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Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине - 27.04.2025 Украина.ру
Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
Пока рано говорить об условиях "сделки по Украине", переговоры Москвы и Вашингтона проходят в особом формате. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-27T15:01
2025-04-27T15:01
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Отвечая на вопрос о ходе переговоров России и США по решению украинской проблемы, Песков отметил, что переговорщики выполняют свою работу."Работа продолжается", - сказал Песков.При этом он отметил, что переговоры такого уровня не проходят в публичном пространстве."Работа эта не может вестись в публичном формате – она может быть только в дискретном формате", - пояснил Песков.Отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь российского лидера признал, что заявления Дональда Трампа по вопросам принадлежности Крыма и других российских регионов близки Москве.При этом он дал понять, что Москва и Вашингтон ещё не пришли к тем договорённостям, которые президент США называет "сделкой".Говорить об условиях "сделки" по Украине между Россией и США пока рано, подчеркнул Песков."Установка президента Путина, что мы готовы со всеми странами развивать отношения и идти в этом развитии настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны", - заявил Песков.Экспертные мнения на эту тему представлены в обзоре Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире Больше новостей дня представлено в обзоре Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
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Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине

15:01 27.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пока рано говорить об условиях "сделки по Украине", переговоры Москвы и Вашингтона проходят в особом формате. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о ходе переговоров России и США по решению украинской проблемы, Песков отметил, что переговорщики выполняют свою работу.
"Работа продолжается", - сказал Песков.
При этом он отметил, что переговоры такого уровня не проходят в публичном пространстве.
Трамп в раздражении
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"Работа эта не может вестись в публичном формате – она может быть только в дискретном формате", - пояснил Песков.
Отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь российского лидера признал, что заявления Дональда Трампа по вопросам принадлежности Крыма и других российских регионов близки Москве.
"Есть много элементов, которые, действительно, совпадают с нашей позицией", - отметил Песков.
При этом он дал понять, что Москва и Вашингтон ещё не пришли к тем договорённостям, которые президент США называет "сделкой".
Говорить об условиях "сделки" по Украине между Россией и США пока рано, подчеркнул Песков.
"Установка президента Путина, что мы готовы со всеми странами развивать отношения и идти в этом развитии настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны", - заявил Песков.
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