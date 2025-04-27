https://ukraina.ru/20250427/peskov-rasskazal-v-kakom-formate-mozhet-byt-rabota-peregovorschikov-po-ukraine-1062782721.html

Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине

Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине - 27.04.2025 Украина.ру

Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине

Пока рано говорить об условиях "сделки по Украине", переговоры Москвы и Вашингтона проходят в особом формате. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-27T15:01

2025-04-27T15:01

2025-04-27T15:01

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Отвечая на вопрос о ходе переговоров России и США по решению украинской проблемы, Песков отметил, что переговорщики выполняют свою работу."Работа продолжается", - сказал Песков.При этом он отметил, что переговоры такого уровня не проходят в публичном пространстве."Работа эта не может вестись в публичном формате – она может быть только в дискретном формате", - пояснил Песков.Отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь российского лидера признал, что заявления Дональда Трампа по вопросам принадлежности Крыма и других российских регионов близки Москве.При этом он дал понять, что Москва и Вашингтон ещё не пришли к тем договорённостям, которые президент США называет "сделкой".Говорить об условиях "сделки" по Украине между Россией и США пока рано, подчеркнул Песков."Установка президента Путина, что мы готовы со всеми странами развивать отношения и идти в этом развитии настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны", - заявил Песков.Экспертные мнения на эту тему представлены в обзоре Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире Больше новостей дня представлено в обзоре Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

https://ukraina.ru/20250427/nelepye-trebovaniya-prezident-ssha-vyskazalsya-o-novykh-regionakh-rossii-1062777439.html

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