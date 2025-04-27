https://ukraina.ru/20250427/chem-zakonchitsya-istoriya-s-ukrainoy-i-pochemu-tramp-zagovoril-o-kryme--mendkovich-1062787718.html

Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович

Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович - 27.04.2025 Украина.ру

Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв генерал-лейтенанта Москалика в подмосковной... Украина.ру, 27.04.2025

2025-04-27T17:36

2025-04-27T17:36

2025-04-27T17:36

видео

украина

балашиха

крым

дональд трамп

никита мендкович

стив уиткофф

минобороны рф

взрыв

терроризм

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв генерал-лейтенанта Москалика в подмосковной Балашихе, а также рассказал о том, почему не питает больших надежд по поводу переговорного трека по Украине и объяснил, в связи с чем президент США Дональд Трамп заговорил о Крыме. 00:20 - Взрыв автомобиля в Балашихе; 03:25 - Почему террор направлен на представителей Минобороны? 04:52 - Итоги переговоров в Лондоне; 07:15 - В проблемах в контроле Трампа над Киевом; 09:32 - О визите Уиткоффа в Москву; 12:03 - Об украинских беженцах в Европе; 13:23 - О подготовке к празднованию 80-летия Победы в постсоветских республиках. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich

украина

балашиха

крым

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