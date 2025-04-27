Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского - 27.04.2025 Украина.ру
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Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского
Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского - 27.04.2025 Украина.ру
Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского
Преследования украинских священников, журналистов, блогеров и политиков должны быть прекращены. С таким призывам 27 апреля обратился к переговорщикам от России и США депутат украинского парламента Александр Дубинский.
2025-04-27T17:25
2025-04-27T17:25
новости
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владимир зеленский
александр дубинский
стив уиткофф
сизо
верховная рада
преследование
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Находящийся в киевском СИЗО украинский парламентарий обратился к Стиву Уиткоффу и Кириллу Дмитриеву, которых он считает ключевыми переговорщиками от России и США в обсуждении украинской проблемы."Очень важно добиться, чтобы в согласуемом мирном плане была отражена позиция по пленным, а также политическим заключенным. Тот же украинский режим наплодил их тысячи: зачастую вымышленные обвинения в преступлениях “против нацбезопасности” стали как инструментом политического давления, как в моем случае, так и рэкета - способом подпитки карательной машины Зеленского, с помощью которой он удерживает власть. Преследование священников, журналистов, блогеров, политиков - это элемент диктатуры, порождённый войной", - заявил украинский депутат.По его мнению, мирное соглашение по Украине должно покончить с такими негативными явлениями."Never again, который мы говорили в память о преступлениях нацизма и фашизма, впору сказать и режиму Зеленского",- подчеркнул депутат Верховной Рады Украины.Он также попросил поддержать его обращение всех своих подписчиков, оппозиционных блогеров и политиков, которые изгнаны из страны.Актуальное интервью на эту тему: Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозахТем временем Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
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новости, сша, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, стив уиткофф, сизо, верховная рада, преследование, гонения, репрессии, хроника репрессий, захваты храмов, упц, сми, журналисты, переговоры, переговоры по украине 2025, сво
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Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского

17:25 27.04.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Преследования украинских священников, журналистов, блогеров и политиков должны быть прекращены. С таким призывам 27 апреля обратился к переговорщикам от России и США депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Находящийся в киевском СИЗО украинский парламентарий обратился к Стиву Уиткоффу и Кириллу Дмитриеву, которых он считает ключевыми переговорщиками от России и США в обсуждении украинской проблемы.
"Очень важно добиться, чтобы в согласуемом мирном плане была отражена позиция по пленным, а также политическим заключенным. Тот же украинский режим наплодил их тысячи: зачастую вымышленные обвинения в преступлениях “против нацбезопасности” стали как инструментом политического давления, как в моем случае, так и рэкета - способом подпитки карательной машины Зеленского, с помощью которой он удерживает власть. Преследование священников, журналистов, блогеров, политиков - это элемент диктатуры, порождённый войной", - заявил украинский депутат.
По его мнению, мирное соглашение по Украине должно покончить с такими негативными явлениями.
"Never again, который мы говорили в память о преступлениях нацизма и фашизма, впору сказать и режиму Зеленского",- подчеркнул депутат Верховной Рады Украины.
Он также попросил поддержать его обращение всех своих подписчиков, оппозиционных блогеров и политиков, которые изгнаны из страны.
Актуальное интервью на эту тему: Смогут ли США договориться с Украиной и Европой и к чему готовиться России? Кот о рисках и угрозах
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