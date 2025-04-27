Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом - 27.04.2025 Украина.ру
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Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом - 27.04.2025 Украина.ру
Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
Агентство Reuters сообщило, что крупные европейские производители выступают за возобновление поставок газа из России. Украина.ру, 27.04.2025
2025-04-27T12:09
2025-04-27T12:09
видео
эксперты
европа
украина
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
антироссийские санкции
российский газ
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Агентство Reuters сообщило, что крупные европейские производители выступают за возобновление поставок газа из России. Евросоюз до 2027 года прекратил поставки российских энергоносителей и рассчитывал заменить их сжиженным природным газом из США и Катара. С Катаром переговоры зашли в тупик, а президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Евросоюза. Промышленники Европы предлагают вернуться к поставкам российского газа в объёме 60–70 млрд кубометров в год. По их словам, Россия может обеспечить 20–25% потребностей вместо 40%, которые были до введения санкций. Нужно ли нам продавать газ в Европу или есть риски, что это будет способствовать перевооружению Европы? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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видео, эксперты, европа, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, антироссийские санкции, российский газ, транзит, поставки, постсоветское пространство, катар, энергоносители, торговая война, пошлина, милитаризация, видео
Видео, эксперты, Европа, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, антироссийские санкции, российский газ, транзит, поставки, постсоветское пространство, Катар, энергоносители, торговая война, пошлина, милитаризация

Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом

12:09 27.04.2025
 
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Агентство Reuters сообщило, что крупные европейские производители выступают за возобновление поставок газа из России.
Евросоюз до 2027 года прекратил поставки российских энергоносителей и рассчитывал заменить их сжиженным природным газом из США и Катара. С Катаром переговоры зашли в тупик, а президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Евросоюза.
Промышленники Европы предлагают вернуться к поставкам российского газа в объёме 60–70 млрд кубометров в год. По их словам, Россия может обеспечить 20–25% потребностей вместо 40%, которые были до введения санкций.
Нужно ли нам продавать газ в Европу или есть риски, что это будет способствовать перевооружению Европы? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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