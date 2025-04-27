https://ukraina.ru/20250427/pochemu-evropa-mozhet-byt-zainteresovana-v-likvidatsii-ukrainy-ischenko-o-reshenii-problemy-s-gazom-1062779549.html

Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом

Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом - 27.04.2025 Украина.ру

Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом

Агентство Reuters сообщило, что крупные европейские производители выступают за возобновление поставок газа из России. Украина.ру, 27.04.2025

2025-04-27T12:09

2025-04-27T12:09

2025-04-27T12:09

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антироссийские санкции

российский газ

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Агентство Reuters сообщило, что крупные европейские производители выступают за возобновление поставок газа из России. Евросоюз до 2027 года прекратил поставки российских энергоносителей и рассчитывал заменить их сжиженным природным газом из США и Катара. С Катаром переговоры зашли в тупик, а президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Евросоюза. Промышленники Европы предлагают вернуться к поставкам российского газа в объёме 60–70 млрд кубометров в год. По их словам, Россия может обеспечить 20–25% потребностей вместо 40%, которые были до введения санкций. Нужно ли нам продавать газ в Европу или есть риски, что это будет способствовать перевооружению Европы? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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