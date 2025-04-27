https://ukraina.ru/20250427/rukovodstvo-ukrainy-obsuzhdaet-otmenu-zapreta-na-peregovory-s-rossiey-1062782408.html

Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией

Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией - 27.04.2025 Украина.ру

Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией

Руководители разных ветвей власти на Украине обсуждают инициативу офиса президента отменить запрет на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом 27 апреля сообщил российский сенатор Алексей Пушков

2025-04-27T14:09

2025-04-27T14:09

2025-04-27T14:09

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дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада

переговоры

переговоры по украине 2025

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"Из Киева поступает информация, согласно которой глава офиса президента Ермак провел встречу и руководителями фракций и депутатских групп Верховной Рады, на которой заявил о необходимости проголосовать за инициативу отмены запрета на переговоры с Владимиром Путиным", - сообщил российский сенатор подписчикам своего телеграм-канала.При этом он отметил, что эта информация нуждается в проверке."Это может быть привычная для Киева двойная игра с расчетом понравиться Трампа, - заметил Пушков. - Однако, скорее, Зеленский сдвигается под давлением Трампа. Вероятно, в Риме Трамп в определенной форме потребовал от Зеленского согласия на переговоры. Все говорит о том, что поле для маневра для Зеленского в последнее время крайне сузилось".Экспертное мнение на эту тему: Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газомБольше новостей дня представлено в обзоре Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля

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