Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией - 27.04.2025 Украина.ру
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Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией - 27.04.2025 Украина.ру
Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
Руководители разных ветвей власти на Украине обсуждают инициативу офиса президента отменить запрет на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом 27 апреля сообщил российский сенатор Алексей Пушков
2025-04-27T14:09
2025-04-27T14:09
новости
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владимир зеленский
владимир путин
верховная рада
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"Из Киева поступает информация, согласно которой глава офиса президента Ермак провел встречу и руководителями фракций и депутатских групп Верховной Рады, на которой заявил о необходимости проголосовать за инициативу отмены запрета на переговоры с Владимиром Путиным", - сообщил российский сенатор подписчикам своего телеграм-канала.При этом он отметил, что эта информация нуждается в проверке."Это может быть привычная для Киева двойная игра с расчетом понравиться Трампа, - заметил Пушков. - Однако, скорее, Зеленский сдвигается под давлением Трампа. Вероятно, в Риме Трамп в определенной форме потребовал от Зеленского согласия на переговоры. Все говорит о том, что поле для маневра для Зеленского в последнее время крайне сузилось".Экспертное мнение на эту тему: Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газомБольше новостей дня представлено в обзоре Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
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Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией

14:09 27.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Руководители разных ветвей власти на Украине обсуждают инициативу офиса президента отменить запрет на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом 27 апреля сообщил российский сенатор Алексей Пушков
"Из Киева поступает информация, согласно которой глава офиса президента Ермак провел встречу и руководителями фракций и депутатских групп Верховной Рады, на которой заявил о необходимости проголосовать за инициативу отмены запрета на переговоры с Владимиром Путиным", - сообщил российский сенатор подписчикам своего телеграм-канала.
При этом он отметил, что эта информация нуждается в проверке.
"Это может быть привычная для Киева двойная игра с расчетом понравиться Трампа, - заметил Пушков. - Однако, скорее, Зеленский сдвигается под давлением Трампа. Вероятно, в Риме Трамп в определенной форме потребовал от Зеленского согласия на переговоры. Все говорит о том, что поле для маневра для Зеленского в последнее время крайне сузилось".
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