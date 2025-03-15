Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация - 15.03.2025 Украина.ру
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Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация
Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация - 15.03.2025 Украина.ру
Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация
Главной обсуждаемой темой на сегодняшний день объективно является тема украино-американских переговоров. И вся совокупность комментариев и аналитики, которую мы получили по вопросу, напоминает, в некотором смысле, вершину айсберга.
2025-03-15T15:11
2025-03-15T15:12
украина
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
мнения
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Потому что, по поступающей инсайдерской информации главной темой была тема сделки по минеральным ресурсам, а совсем не вопрос перемирия, который сейчас находится в эпицентре внимания всех комментаторов.Опять же, по поступающей инсайдерской информации, сделка будет очень жесткая в отношении Украины. Трамп, если кто запамятовал, еще за пару дней до той самой перепалки и на встрече с Зеленским в Белом доме упоминал, что сделка будет не на 500 миллиардов, а на триллион. И содержание большей части этих восьмичасовых переговоров было посвящено обсуждению реальной ситуации по украинским запасам. И именно поэтому ничего не было подписано, потому что вот та самая подготовленная, такая себе рамочная, если угодно, филькина грамота, которую предполагали подписать на встрече Трампа с Зеленским, она уже неактуальна, она уже ушла в небытие.Сейчас это согласование достаточно объемного перечня месторождений, и предприятий доходы от которых будут переданы в учреждаемый фонд и которыми будут распоряжаться США. Здесь и газотранспортная система Украины, и нефтепроводы Украины, и продуктопровод по которому российский и белорусский дизель поступает в Европу, и Одесский припортовый завод, и аммиакопровод из Одессы в Тольятти, и порты Украины, которые на сегодняшний день контролирует Киев. Речь так же про горно-обогатительные комбинаты урановых, титановых, железных руд. И, конечно же, обсудили историю про 30-дневное перемирие, что бы, если угодно, замаскировать сделку о продаже Украины как таковой. Мы сейчас с вами не будем гадать на кофейной гуще и предполагать, как среагирует Россия в целом. Но мое мнение таково, что это не вполне то, о чем говорили наши военно-политические руководители, но пространства для переговоров и маневров там достаточно. Опять же, по поступающей инсайдерской информации, нет никакой жесткой привязки к 30 дням. И речь не просто про остановку боевых действий, а про совокупность целого ряда самых разных шагов и мероприятий, которые должна предпринять Украина, кроме того, что она просто прекратит огонь. И есть еще один более чем заметный фактор, который влиял и влияет на весь переговорный трек. Вопрос об отставке по собственному желанию Зеленского. Он не снят с повестки. Известно, что после перепалки в Овальном кабинете в адрес Киева прозвучал сигнал, что наиболее приемлемым и понятным развитием событий для команды Трампа и лично президента Трампа является уход Зеленского с поста и передача полномочий парламенту или переходному правительству, сформированному на базе консенсуса всех политических сил на Украине. То есть, речь не просто про переформатирование коалиции в парламенте, не просто про смену состава президиума, но и, возможно, выборы нового правительства и внесение изменений в Конституцию. Ключевой итог переговоров - это совсем не тема перемирия. Конечно, возможно представители киевского режима считают эту ситуацию ловушкой для России. Возможно, так же считают в Париже и Лондоне. Мы знаем, что британцы всерьез готовили Зеленского и переговорную группу к этой встрече. И в Киев прилетел даже советник Стармера по безопасности Пауэлл. Но, в команде Трампа готовы обсуждать вопрос перемирия с Москвой в достаточно произвольном формате, не привязываясь до буквы к прозвучавшему в Джидде. Ну, а что до ресурсной сделки, наш президент четко сказал – нас это не касается. Поэтому, по сути, главный итог вторничной сделки – вынужденный отход Украины от "плана трех поросят" Макрона Стармера и Зеленского, очевидно что направленного на затягивание или вообще срыв переговоров. Так что результаты нужно расценивать сугубо позитивно.
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Михаил Павлив
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украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, мнения
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Мнения

Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация

15:11 15.03.2025 (обновлено: 15:12 15.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Главной обсуждаемой темой на сегодняшний день объективно является тема украино-американских переговоров. И вся совокупность комментариев и аналитики, которую мы получили по вопросу, напоминает, в некотором смысле, вершину айсберга.
Потому что, по поступающей инсайдерской информации главной темой была тема сделки по минеральным ресурсам, а совсем не вопрос перемирия, который сейчас находится в эпицентре внимания всех комментаторов.
Опять же, по поступающей инсайдерской информации, сделка будет очень жесткая в отношении Украины. Трамп, если кто запамятовал, еще за пару дней до той самой перепалки и на встрече с Зеленским в Белом доме упоминал, что сделка будет не на 500 миллиардов, а на триллион. И содержание большей части этих восьмичасовых переговоров было посвящено обсуждению реальной ситуации по украинским запасам. И именно поэтому ничего не было подписано, потому что вот та самая подготовленная, такая себе рамочная, если угодно, филькина грамота, которую предполагали подписать на встрече Трампа с Зеленским, она уже неактуальна, она уже ушла в небытие.
Сейчас это согласование достаточно объемного перечня месторождений, и предприятий доходы от которых будут переданы в учреждаемый фонд и которыми будут распоряжаться США. Здесь и газотранспортная система Украины, и нефтепроводы Украины, и продуктопровод по которому российский и белорусский дизель поступает в Европу, и Одесский припортовый завод, и аммиакопровод из Одессы в Тольятти, и порты Украины, которые на сегодняшний день контролирует Киев. Речь так же про горно-обогатительные комбинаты урановых, титановых, железных руд.

И, конечно же, обсудили историю про 30-дневное перемирие, что бы, если угодно, замаскировать сделку о продаже Украины как таковой. Мы сейчас с вами не будем гадать на кофейной гуще и предполагать, как среагирует Россия в целом. Но мое мнение таково, что это не вполне то, о чем говорили наши военно-политические руководители, но пространства для переговоров и маневров там достаточно. Опять же, по поступающей инсайдерской информации, нет никакой жесткой привязки к 30 дням. И речь не просто про остановку боевых действий, а про совокупность целого ряда самых разных шагов и мероприятий, которые должна предпринять Украина, кроме того, что она просто прекратит огонь.

И есть еще один более чем заметный фактор, который влиял и влияет на весь переговорный трек. Вопрос об отставке по собственному желанию Зеленского. Он не снят с повестки. Известно, что после перепалки в Овальном кабинете в адрес Киева прозвучал сигнал, что наиболее приемлемым и понятным развитием событий для команды Трампа и лично президента Трампа является уход Зеленского с поста и передача полномочий парламенту или переходному правительству, сформированному на базе консенсуса всех политических сил на Украине. То есть, речь не просто про переформатирование коалиции в парламенте, не просто про смену состава президиума, но и, возможно, выборы нового правительства и внесение изменений в Конституцию.

Ключевой итог переговоров - это совсем не тема перемирия. Конечно, возможно представители киевского режима считают эту ситуацию ловушкой для России. Возможно, так же считают в Париже и Лондоне. Мы знаем, что британцы всерьез готовили Зеленского и переговорную группу к этой встрече. И в Киев прилетел даже советник Стармера по безопасности Пауэлл.
Но, в команде Трампа готовы обсуждать вопрос перемирия с Москвой в достаточно произвольном формате, не привязываясь до буквы к прозвучавшему в Джидде. Ну, а что до ресурсной сделки, наш президент четко сказал – нас это не касается. Поэтому, по сути, главный итог вторничной сделки – вынужденный отход Украины от "плана трех поросят" Макрона Стармера и Зеленского, очевидно что направленного на затягивание или вообще срыв переговоров. Так что результаты нужно расценивать сугубо позитивно.
 
УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерМнения
 
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