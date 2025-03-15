"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС - 15.03.2025 Украина.ру
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"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС - 15.03.2025 Украина.ру
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул требования к Евросоюзу. Список из 12 пунктов он опубликовал на своей странице в соцсетях
2025-03-15T14:20
2025-03-15T14:25
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Полный перечень требований венгерского премьер-министра состоит из 12 пунктов:1. Мы требуем создания Европы наций. 2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций. 4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств. 5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента. 6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза. 7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально. 8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены. 9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей. 10. Защитите христианское наследие Европы. 11. Мы требуем мира в Европе. 12. Евросоюз, но без Украины.Днем ранее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Украине."Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", — заявил Орбан.В последние годы премьер-министр Венгрии неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по различным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка. Как сообщало издание Financial Times, очередное нежелание Венгрии продлить часть антироссийских санкций ЕС активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений.
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Новости, Венгрия, Европа, Брюссель, Виктор Орбан, Джордж Сорос, ЕС, Financial Times, санкции, Евросоюз, Украина, мир, кредит

"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС

14:20 15.03.2025 (обновлено: 14:25 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул требования к Евросоюзу. Список из 12 пунктов он опубликовал на своей странице в соцсетях
"Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство", — написал Орбан перед списком.
Полный перечень требований венгерского премьер-министра состоит из 12 пунктов:
1. Мы требуем создания Европы наций.
2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.
4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.
5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.
6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.
7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.
8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.
10. Защитите христианское наследие Европы.
11. Мы требуем мира в Европе.
12. Евросоюз, но без Украины.
Днем ранее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Украине.
"Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", — заявил Орбан.
В последние годы премьер-министр Венгрии неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по различным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка.
Как сообщало издание Financial Times, очередное нежелание Венгрии продлить часть антироссийских санкций ЕС активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Парижский ужин Виктора Орбана. Может ли премьер Венгрии помешать ЕС финансировать войну на УкраинеПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 марта встречался в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. Готовясь к поездке, он заявил венгерским СМИ, что в Париже он хочет "получить ответ на вопрос, почему французская провоенная позиция имеет смысл"
 
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