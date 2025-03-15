https://ukraina.ru/20250315/1061820755.html
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС - 15.03.2025 Украина.ру
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул требования к Евросоюзу. Список из 12 пунктов он опубликовал на своей странице в соцсетях
2025-03-15T14:20
2025-03-15T14:20
2025-03-15T14:25
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Полный перечень требований венгерского премьер-министра состоит из 12 пунктов:1. Мы требуем создания Европы наций. 2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций. 4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств. 5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента. 6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза. 7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально. 8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены. 9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей. 10. Защитите христианское наследие Европы. 11. Мы требуем мира в Европе. 12. Евросоюз, но без Украины.Днем ранее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Украине."Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", — заявил Орбан.В последние годы премьер-министр Венгрии неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по различным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка. Как сообщало издание Financial Times, очередное нежелание Венгрии продлить часть антироссийских санкций ЕС активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений.
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новости, венгрия, европа, брюссель, виктор орбан, джордж сорос, ес, financial times, санкции, евросоюз, украина, мир, кредит
Новости, Венгрия, Европа, Брюссель, Виктор Орбан, Джордж Сорос, ЕС, Financial Times, санкции, Евросоюз, Украина, мир, кредит
"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
14:20 15.03.2025 (обновлено: 14:25 15.03.2025)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул требования к Евросоюзу. Список из 12 пунктов он опубликовал на своей странице в соцсетях
"Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство", — написал Орбан перед списком.
Полный перечень требований венгерского премьер-министра состоит из 12 пунктов:
1. Мы требуем создания Европы
наций.
2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.
4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.
5. Исключите агентов Сороса
из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.
6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.
7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.
8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.
10. Защитите христианское наследие Европы.
11. Мы требуем мира в Европе.
12. Евросоюз, но без Украины
.
Днем ранее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Украине.
"Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", — заявил Орбан.
В последние годы премьер-министр Венгрии неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по различным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка.
Как сообщало издание Financial Times
, очередное нежелание Венгрии продлить часть антироссийских санкций ЕС активизировало обсуждения о лишении Будапешта
права голоса при принятии решений.