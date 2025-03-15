https://ukraina.ru/20250315/1061820755.html

"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС

"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС - 15.03.2025 Украина.ру

"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул требования к Евросоюзу. Список из 12 пунктов он опубликовал на своей странице в соцсетях

2025-03-15T14:20

2025-03-15T14:20

2025-03-15T14:25

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Полный перечень требований венгерского премьер-министра состоит из 12 пунктов:1. Мы требуем создания Европы наций. 2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций. 4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств. 5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента. 6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза. 7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально. 8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены. 9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей. 10. Защитите христианское наследие Европы. 11. Мы требуем мира в Европе. 12. Евросоюз, но без Украины.Днем ранее в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что Венгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Украине."Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", — заявил Орбан.В последние годы премьер-министр Венгрии неоднократно вступал в противостояние с властями ЕС по различным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка. Как сообщало издание Financial Times, очередное нежелание Венгрии продлить часть антироссийских санкций ЕС активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений.

https://ukraina.ru/20250306/1061600217.html

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