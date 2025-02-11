https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html

Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев

Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев - 11.02.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцев

Если Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.

2025-02-11T19:30

2025-02-11T19:30

2025-02-11T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в счет оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.- Алексей Николаевич, осознает ли Трамп все коммерческие риски этого предприятия?- Есть ощущение, что Трамп не вникает в эту проблему. Далеко не факт, что у Украины есть редкоземельные металлы на 500 млрд долларов. Крупнейшее месторождение лития в Европе перешло под контроль России.Сумма в 15 трлн рублей, в которую оценивается стоимость полезных ископаемых Украины, — это бухгалтерский номинал. Но экономически обоснованной может быть только, наверно, десятая часть из них. Это примерно 1,5 трлн.Возникает вопрос, либо Трампу никто не сказал, что там нет редкоземельных металлов, либо он не слушает своих советников.Кроме того, и Трамп, и Зеленский друг друга не понимают. Зеленский считает, что это залог для будущих поставок: я вам отдам редкоземельные металлы, а вы будете снабжать меня оружием. А Трамп говорит, что это гарантии в счет уже совершенных поставок. Но это не то, что нужно Зеленскому: ему нужны поставки на годы вперед.Все месторождения распределены между собственниками, и свободных среди них, которые можно было бы отдать американцам, нет. Лицензии на распоряжении этими богатствами надо будет отнимать. Кто и как это будет делать, на каком основании, а владеют ими не последние люди на Украине, непонятно.Все это блеф, и любой, кто понимает, как работает добыча полезных ископаемых, скажет, что ничего из этого не выйдет.В окружении Трампа есть две фракции. Первая это старые республиканцы, к которым принадлежит и Келлог, выступающие за продолжение политики Байдена. Есть люди, вроде маска и его окружения, которые за полную перезагрузку украинской повестки. Эти партии борются за влияние, и те, кто за продолжение помощи, говорят, что мы не будем помогать просто так, а заберем у украинцев полезные ископаемые.К реальности это отношение не имеет, то есть старые республиканцы обманывают Трампа, говоря, что для покрытия долгов можно взять месторождения, которых нет. Когда выяснится, что там или вообще ничего нет, или есть мало, но не то, им это выйдет боком.- Например, богатое месторождение скандия, по запасам которого Украина занимает первое место в Европе, расположено в районе Желтых Вод в Днепропетровской области. В 1990-е годы права на его разработку приобрела канадская компания Ashurst Technology, но из-за низкой рентабельности добыча была прекращена. Возможно, Трамп рассчитывает на месторождения, которые принадлежат западным компаниям?- Думаю, Трамп не знает, что такое Днепропетровская область и что такое скандий. Он живет на уровне цифр, исчисляемых десятками и сотнями миллионов долларов. Подробности низкого уровня его не беспокоят. Вот купить Гренландию, присоединить Канаду, застроить Сектор Газа — это проекты на сотни миллиардов долларов. Кстати, и восстановить Украину, этот проект тоже будет интересен Трампу как застройщику. А мелочами пусть занимаются юристы и эксперты.- Можно ли предположить, что Трамп и его советники осознают несбыточность этого предприятия, но подобные заявления стали частью игры вокруг возможной сделки с Россией по Украине?- Если сделка будет, то совершенно в другом формате. Российские руководители ответственные люди. Вешать лапшу на уши Трампу они не будут.Если Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Еще титан, Украина входила в пятерку крупнейших производителей титановой губки. Но на территории России месторождений титана больше, чем на Украине.Понятно, что если будет заключено соглашение, от этих месторождений никто отказываться не будет. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.- Какими могут быть параметры этой сделки?- На сегодняшний день существует два варианта развития украинского кейса. Первый это Россия не договаривается с США, но при этом Штаты отказываются от финансирования Украины и перекладывают это на Евросоюз. Таким образом Европа получает в наследство от США эту войну, Трамп ограничивается покровительством, но оружие не поставляет. Европейцы будут покупать его у США для Украины.Если возникнет такое положение дел, то уже к концу года европейцы скуксятся и начнут искать договоренностей, потому что тянуть Украину они не будут.Второй вариант возможен, если Россия и США договорятся. Тогда теоретически возможно появление альянса, в рамках которого Россия и США возьмут на себя усилия по упорядочению политики и экономики на Евразийском континенте. То есть Трамп берет на себя управление европейскими сателлитами, а Россия отвечает за свой кусок территории так, что это не противоречило стремлению Трампа на всем заработать. Путин же говорил, что страны Европы встанут у ног хозяина (Трампа) и "немножко помашут хвостами".При этом Россия получает в обмен на содействие Трампу в решении его проблем получает преференции на Украине. При этом Россия согласится инвестировать какое-то количество денег в восстановление Украины. Не исключено, что эти деньги будут осваивать американские строительные компании.У Трампа есть тяга к сделкам. Возможно, сделка по превращению России в важного торгового партнера США его устроит. При этом отношения с США становятся более дружественными.Также на эту тему:Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтью

https://ukraina.ru/20250204/1060804083.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, владимир путин, металл