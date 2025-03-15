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"Григорий Сковорода" – фильм о первом украинском хиппи

"Григорий Сковорода" – фильм о первом украинском хиппи - 15.03.2025 Украина.ру

"Григорий Сковорода" – фильм о первом украинском хиппи

65 лет назад – 15 марта 1960 года – на советские киноэкраны вышел биографический фильм, посвящённый знаковому российскому и слобожанскому писателю и философу Григорию Сковороде. Кассовые сборы фильма оказались весьма скромными. И тем не менее, благодаря фигуре главного героя и личности режиссёра, фильм заслуживает упоминания

2025-03-15T16:00

2025-03-15T16:00

2025-03-15T16:00

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В советское время было снято немало картин о различных известных украинцах – никакой дискриминации украинской нации, о чём любят заявлять представители современной украинской "элиты", не было и в помине.К 1959 году были появились знаковые для СССР киноленты о Богдане Хмельницком, Тарасе Шевченко, Николае Щорсе, Александре Пархоменко, Григории Котовском, Иване Франко, Устиме Кармалюке и многих других. Да, не всегда кинокартины получались хитами, поскольку все зависело от сценария, режиссёра, подбора актёров и много чего другого. Но все же фильмы выходили в широкий прокат, их смотрели десятки миллионов зрителей.В конце 1958 года было принято решение увековечить кинокартиной память о русском философе малороссийского происхождения Григории Сковороде. Украина всячески настаивает, что философом и писателем он был украинским. Но с учётом того, как там сейчас запрещается всё русское, сложно представить, что писавший исключительно по-русски человек имеет к ней какое-либо отношение, кроме географического.Григорий Саввович родился в местечке Чернухи Киевской губернии (ныне это Полтавская область) в 1722 году. Отец и мать у него были из старинных казацких родов Лубенского и Каневского полков, причём мать – из рода крестившихся в православие крымских татар, родственников ханов Гиреев. Так что в крови будущего писателя, философа, публициста и музыканта был генетически "прошит" код свободолюбия и свободомыслия, что создавало ему при жизни множество проблем. Не зря он хотел, чтобы на его могильном камне высекли фразу: "Мир меня ловил, а я не поймался". Фактически, это был такой малороссийский "хиппи" времён Елизаветы Первой и Екатерины Второй.Сковорода учился в Киевской академии, но вытянул "счастливый билет" – был выбран за свои певческие таланты в придворную певческую капеллу в Санкт-Петербурге. В столице благодаря общему происхождению и родне Скорода сблизился с графом Алексеем Разумовским – негласным мужем императрицы и братом всесильного гетмана Войска Запорожского Кирилла Разумовского. Алексей Григорьевич, кстати, также попал ко двору через хор.Сковорода стал вхож в круг элиты империи, работал в Санкт-Петербурге, Москве, много путешествовал как по империи, так и за рубежом. Он мог сделать блестящую карьеру при дворе, но вместо этого выбрал путешествия, писательство и педагогическую деятельность. Ещё в молодости на Сковороду оказала большое влияние фигура знаменитого киевского путешественника и паломника Василия Барского, вернувшегося под конец жизни в Киев. Во много он повторил его судьбу.Опираясь на античную философию, диалектику, религиозную концепцию мира, Сковорода сформировал концепцию "трёх миров" где первый мир – обитательный (все рождаются, обитают), второй мир – микрокосмос (сам человек) и третий – символический (Библия).Он также был известным педагогом, настаивал на том, чтобы ученики учились работать самостоятельно, изучали физику, механику, иностранные языки, химию, математику и прочие предметы. Для педагога он считал самым главным пробуждение в ученике интереса к учёбе, потому особое внимание уделялось практическим занятиям.Учение Сковороды, во многом перекликающееся с Александрийской христианской философской школой, послужило толчком для развития русской православной философской мысли. Его влияние отчетливо прослеживается в творчестве русского философа Владимира Соловьёва, которому Сковорода, помимо всего прочего, приходится дальним родственником. Неудивительно, что этой фигурой заинтересовались украинские кинематографы. Правда, в фигуре философа они постарались более выпятить не его философские изыскания, а неприятие закабаления малороссийского крестьянства, превращения значительной части малоземельных казаков, из которых был родом сам Сковорода, в крепостных.Снимать фильм на Киевской киностудии, недавно ставшей "им. Довженоко", поручили уникальному режиссёру Ивану Кавалеридзе. По профессии он был скульптором, учился во Франции у Наума Аронсона и Огюста Родена. После возвращения в Россию в 1911 году работал художником-декоратором кинофирмы П. Тимана и Ф. Рейнгарда. Сотрудничал с режиссёрами Яковом Протазановым и Владимиром Гардиным. Когда в 20-е годы вновь создававшиеся киностудии стали испытывать кадровой голод, ему предложили помимо скульптуры заняться кино.До войны Кавалеридзе как сценарист и режиссёр снял картины "Ливень" (1930), "Перекоп" (1930), "Колиивщина" (1933), "Прометей" (1936), "Запорожец за Дунаем" (1937) и прочих. Однако затем работать ему не давали, и только через 20 лет после съёмок своего последнего фильма, режиссер вновь приступил к работе. Кавалеридзе пришлось изучить биографию Сковороды, эпоху, в которую он жил и творил.Операторское кресло занял Владимир Войтенко, бывший фронтовик, который поработал над картинами "Неразлучные друзья" (1953), "Судьба Марины" (1954), "Мальва" (1957).Поскольку будущий фильм был исторической драмой, в которой планировали задействовать много костюмов XVIII века, художником по костюмам стала Екатерина Гаккебуш. Она, среди прочих, имела опыт работы над исторической драмой "Иван Франко" (1956).Консультантом картины выступил доктор филологических наук Павел Попов, который изучал философию, творчество Достоевского и Тургенева написал несколько книг.По сюжету киноленты, молодой украинский поэт Сковорода попадает в царский дворец Санкт-Петербурга, хорошо встречен самой императрицей Елизаветой. Сковороде предрекают большое будущее, но он возвращается на Родину. Из-за антирелигиозной риторики, главного героя исключают из Киевской духовной академии, но он получает образование за рубежом. Сковорода становится известным среди простого народа. Не имея возможности доносить свои мысли официально, он становится этаким странствующим философом, выступая на ярмарках, дорогах, в крестьянских домах и других местах. Таким образом Сковорода становится народным героем, кумиром, просветителем.В фильме показана и личная трагедия Г. Сковороды – его любимая девушка Параска становится невестой, а затем и супругой лучшего друга – Степана Сагуры. Философ вынужден поставить дружбу выше личных чувств.Философ в картине постоянно помогает своим друзьям. Последний эпизод, где Григорий Сковорода пишет тексты в бедном доме и безапелляционно отказывается от предложения улучшения своего материального положения, выступает резким контрастом с началом фильма, в котором можно увидеть Григория Сковороду как певца в роскошном царском дворце, представляет осознанный выбор философа между искусственной и настоящей жизнью. Оставшись среди простых людей, Григорий Сковорода сохраняет свою суть и верит в большой потенциал народа, недооцениваемый представителями высшего мира. Финальная сцена фильма показывает один из главных "посылов" создателей картины – главный герой отказывается от материального благосостояния взамен на службу народу.Фильм пропитан идеей борьбы за равноправие, борьбой народных масс с элитами, с царизмом – в коммунистической идеологии классовая борьба занимала одно из ключевых мест, поэтому ее нередко пытались показать даже там, где её не было.Сковорода становится свидетелем вербального унижения ("О чем этот козел говорит?") начальником тайной канцелярии Шуваловым приехавших к императрице с жалобами на своего пана земляков. Использовав аллегорию, философ не только обзывает графа Шувалова, но и подчеркнул идею равенства всех людей перед Богом ("У Господа Бога и большая скотина, и малая, и козел, и ишак все равны"). В фильме звучит один из лейтмотивов равенства всех людей – "Грозный царь, смертный, чем ты лучше хлопа, или ты не та же материя?".Эпизод изображения богатой жизни петербургской знати, в частности интерьера наполненных светом комнат дворца императрицы, контрастирует с зарешеченной темной мастерской, где вынужден работать друг Григория Сковороды, талантливый крепостной Федор Воронихин – мастер фарфоровых изделий, результатами работы которого довольна сама Елизавета. Способный ценить подлинную красоту природы, человеческих отношений мастер, только мечтавший свободно жить и любоваться небесной голубизной, был ослеплён по приказу генерала Кречетникова.Естественно современные кинокритики могут раскритиковать создателей фильма, дескать, не таким же уже и борцом с царизмом был Григорий Сковорода – в его мировоззрении важное место занимала религия, чего в фильме нет.На Киевской киностудии тщательно подбирали актерский состав. Григория Сковороду сыграл Александр Гай, который к тому времени успел сыграть лишь в фильме-спектакле "Ромео и Джульета" (1954). Кузнеца изобразил Николай Козленко. Роль Федора Воронихина, мастера росписи фарфора, досталась А. Тюрину, а Параски Сагуры – Таисии Литвиненко. Николай Пишванов сыграл помещика Остапа Томару. Калерии Землеглядовой досталась роль (первая в карьере) императрицы Елизаветы Петровны. А вот роль графа Разумовского досталась Всеволоду Быковцу, который после этого больше не снимался. Графом Александром Шувалововым в фильме был Алексей Савостьянов, за спиной которого уже имелось с десяток ролей, самыми запомнившимися из которых стали Великий князь Николай Николаевич в "Героях Шипки" (1954) и император Николай I в "Лермонтове" (1943).После "Григория Сковороды" Иван Кавалеридзе снял лишь один фильм – драму "Гулящая" (1961), где главную роль сыграла Людмила Гурченко, работал больше как скульптор. Исполнитель главной роли, Александр Гай, продолжил сниматься в кино, сыграв более 30 ролей.В современной Украине Григорий Сковорода стал не только философом, писателем, педагогом, но и ярким представителем национально-освободительного движения. Хотя этому нет подтверждения, поскольку Сковорода никогда не выступал за отсоединение Украина от Российской империи. Да и вообще про Григория Сковороду, как и о многих других деятелях Малороссии, сегодня на Украине упоминают очень редко.

https://ukraina.ru/20231202/1041486936.html

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