В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ - 15.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250315/1061822679.html
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ - 15.03.2025 Украина.ру
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
ВКС России в воздушном бою уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Минобороны РФ
2025-03-15T15:42
2025-03-15T15:42
новости
россия
курская область
сша
авиация
вкс
самолет
миг-29
бмп
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061078879_0:138:1620:1049_1920x0_80_0_0_98cfa8a266b7f7bb8bdfa19e16217af5.jpg
В Минобороны добавили, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны СВО.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта.В ведомстве также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250315/1061820596.html
россия
курская область
сша
суджа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061078879_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ef7d29d190aa7eaf7f3e3f1953d35df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сша, авиация, вкс, самолет, миг-29, бмп, военная техника, всу, вс рф, сво, спецоперация, суджа, освобождение, бпла, беспилотники, рсзо, миномет
Новости, Россия, Курская область, США, авиация, ВКС, самолет, МиГ-29, БМП, военная техника, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Суджа, освобождение, БПЛА, беспилотники, РСЗО, миномет

В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ

15:42 15.03.2025
 
© iStock/Sergey Tinyakov
© iStock/Sergey Tinyakov
Читать в
ДзенTelegram
ВКС России в воздушном бою уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Минобороны РФ
"ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении военного ведомства в Телеграм.
В Минобороны добавили, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны СВО.
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта.
В ведомстве также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.
За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.
Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
13:50
ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — МинобороныИнженерные войска ВС РФ приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
 
НовостиРоссияКурская областьСШАавиацияВКСсамолетМиГ-29БМПвоенная техникаВСУВС РФСВОСпецоперацияСуджаосвобождениеБПЛАбеспилотникиРСЗОминомет
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
15:24Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
15:11Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация
14:59"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News
14:35Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на Украине
14:20"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
13:50ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны
13:13До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
13:09Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта
13:00Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
12:32"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье
12:30После отступления под Суджей у ВСУ нет возможности выстроить оборону — Рамм
12:15Нюансы. Что ответил Путин Трампу
12:15Куй железо, пока горячо: эксперт рассказал о дальнейших действиях ВС РФ под Суджей
11:50Кнутов объяснил, куда будет двигаться курская группировка ВС РФ после освобождения территорий России
11:45Появятся звоночки: Кашин о том, что станет предвестником урегулирования конфликта на Украине
11:40Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту
11:30Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
11:22Виноваты пожарные и Янукович. Что постановил ЕСПЧ по поводу бойни в Одессе 2 мая, скандальные подробности
Лента новостейМолния