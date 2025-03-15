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В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ - 15.03.2025 Украина.ру
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
ВКС России в воздушном бою уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Минобороны РФ
2025-03-15T15:42
2025-03-15T15:42
2025-03-15T15:42
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В Минобороны добавили, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны СВО.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта.В ведомстве также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.Про дальнейшую судьбу украинских военных в Курской области в материале: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, сша, авиация, вкс, самолет, миг-29, бмп, военная техника, всу, вс рф, сво, спецоперация, суджа, освобождение, бпла, беспилотники, рсзо, миномет
Новости, Россия, Курская область, США, авиация, ВКС, самолет, МиГ-29, БМП, военная техника, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Суджа, освобождение, БПЛА, беспилотники, РСЗО, миномет
В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
ВКС России в воздушном бою уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе Минобороны РФ
"ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении
военного ведомства в Телеграм.
В Минобороны
добавили, что средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
, 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны СВО.
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области
. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ по состоянию на 15 марта.
В ведомстве также отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ
в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", — сообщили в Минобороны.
За сутки потери украинской армии составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 14 марта, в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта.