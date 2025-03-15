https://ukraina.ru/20250315/1061824536.html

Три сценария для Трампа

Три сценария для Трампа - 15.03.2025 Украина.ру

Три сценария для Трампа

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых украинская сторона дала предварительное согласие на потенциальное прекращение огня в идущей войне сроком на 30 дней. Наше, России, предварительно согласие, с учетом дополнительных требований тоже есть.

2025-03-15T17:39

2025-03-15T17:39

2025-03-15T17:39

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дональд трамп

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Предположим, Вашингтон и Москва сумеют достичь полного консенсуса по украинскому треку. Какими, в таком случае, могут быт потенциальных дальнейшие шаги администрации Трампа в ходе реализации планов по мирному урегулированию на Украине?Сейчас у Вашингтона есть три варианта возможных дальнейших действий.Первый из них предполагает, что основные параметры будущего мирного урегулирования уже были согласованы американской и российской сторонами до встречи представителей администрации Трампа с украинскими переговорщиками. Сторонники этой версии отмечают, что первыми у США состоялись переговоры именно с российской, а не украинской стороной. И тема Украины явно была на них одной из основных. Таким образом, по этой версии, американцы давно в курсе критических для российской стороны условий мирного урегулирования и не возражают против большинства из них. Если принять этот вариант в качестве основного, вырисовывается картина, согласно которой США и РФ о чём-то заранее договорились. Например, о схеме: перемирие с подписанием предварительных документов - выборы в Украине и смена режима в Киеве законным путём - подписание окончательных документов с новой украинской властью. После этого американцы взяли паузу в переговорах с Москвой для того, чтобы продемонстрировать свою способность влиять на Киев и вынуждать украинскую сторону выполнять волю Вашингтона. По этой логике, такая способность была США продемонстрирована 11 марта в ходе переговоров с Украиной. Дальше, если продолжить линию размышления, может последовать окончательное согласование с Москвой её условий начала процесса мирного урегулирования, а затем - принуждение Киева Вашингтоном к их выполнению. Что не совсем вписывается в эту схему, так это возобновление американской военной помощи и главное - поставки разведданных Украине. Впрочем, практика показывает, что как Трамп возобновил их, так может и снова прекратить. Вероятно, в Вашингтоне хотят сохранять это средство давления на несговорчивое украинское руководство с целью возможности его задействования в любой момент.Второй возможный вариант действий США после объявленных ими успешными переговоров с украинской стороной может заключаться в стремлении "просто установить перемирие любой ценой, а дальше - хоть трава не расти". Это очень в духе Трампа. В конце концов, его основная цель в отношении войны на Украине - вывести США из этого конфликта как можно быстрее и с как можно меньшим ущербом с имиджевой точки зрения. По этой причине вариант "добиться перемирия и после этого помахать ручкой" мог бы казаться для Трампа привлекательным. Мог бы, если бы не несколько "но". Во-первых, у США нет рычагов, чтобы заставить Россию пойти на безусловное перемирие, которое было бы нам невыгодно. Санкции не в счёт. Страна, пережившая более 20 тысяч санкций, явно способна пережить ещё несколько тысяч. Во-вторых, если Трамп не обеспечит прочного и долговременного мира на Украине, заставив Киев выполнить хотя бы наиболее важные из наших условий, он автоматически отрежет себе возможность конструктивных договорённостей с РФ по целому ряду других вопросов международной политики и экономики. Между тем договориться по ним он явно стремится. Наконец, в-третьих, "просто безусловное перемирие" без выполнения украинской стороной как минимум наиболее важной части российских требований, означало бы возобновление боевых действий уже в очень скором будущем. А "наша песня хороша - начинай сначала" - явно не тот сценарий, которого Трамп пытается добиться в отношении идущей войны.Третий вариант дальнейших действий администрации Трампа предполагает, что никаких "предварительных договорённостей" с РФ у США пока нет, а вся их переговорная активность и дальнейшая стратегия выстраиваются ситуативно, исходя из того, что есть на данный момент. В таком случае наиболее вероятный сценарий дальнейших действий США выглядит так: сообщить российской стороне об итогах переговоров с Украиной, предложить ей 30-дневное перемирие, выслушать условия Москвы, при которых она готова согласиться на подобный вариант, вернуться с этими условиями к Киеву и начать на него давить с целью их выполнения. Такой ход событий будет означать, что "мяч ответственности" за потенциальный срыв переговоров вновь окажется на стороне Украины. И, скорее всего, она в итоге их сорвёт. Просто потому, что большинство требований, являющихся для Москвы критически важными, для украинского руководства категорически неприемлемы. Впрочем, не исключены и разного рода попытки украинской стороны перебросить "мяч ответственности" обратно в РФ.Как именно они будут выглядеть - говорить пока рано. Но теракты и провокации на ЛБС, с расчетом на ответ России, кажутся наиболее вероятными. С уверенностью можно сказать лишь то, что такой сценарий дальнейших действий США в ходе переговоров предполагает их затягивание двумя из трёх заинтересованных сторон, а не форсирование, к которому стремится Дональд Трамп.О том, что происходило на переговорах в Саудовской Аравии - в статье Михаила Павлива "Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, сша, россия, дональд трамп, мнения