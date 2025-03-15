Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин - 15.03.2025 Украина.ру
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Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин - 15.03.2025 Украина.ру
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил причины разгрома ВСУ под Суджей и предположил, куда дальше будут двигаться ВС России. Также он рассказал о том, как новости о мирном урегулировании конфликта влияют на настроения российских бойцов
2025-03-15T15:24
2025-03-15T15:24
видео
россия
суджа
сумы
народный фронт
вооруженные силы украины
украина.ру
курская область
эскалация
военная эскалация
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00:26 – О причинах разгрома ВСУ под Суджей; 05:12 – На каких участках фронта можно повторить успех в Курской области и как лучше заходить в Сумскую область? 12:21 – Будут ли у ВС РФ проблемы с созданием санитарной зоны? 13:42 – Влияют ли на настроения российских солдат новости о возможности мирного урегулирования; 17:39 – Будет ли эскалация конфликта?
россия
суджа
сумы
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видео, россия, суджа, сумы, народный фронт, вооруженные силы украины, украина.ру, курская область, эскалация, военная эскалация, конфликт, сво, спецоперация, вс рф, мир, военкор, дроны, бпла, логистика, артиллерия, одесса, донбасс, запорожье, пленные, нато, авиация, "орешник", днепр (река), днепр, херсон, европа, президент, рэб, пехота, военнопленные, видео
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Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин

15:24 15.03.2025
 
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Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил причины разгрома ВСУ под Суджей и предположил, куда дальше будут двигаться ВС России. Также он рассказал о том, как новости о мирном урегулировании конфликта влияют на настроения российских бойцов
00:26 – О причинах разгрома ВСУ под Суджей;
05:12 – На каких участках фронта можно повторить успех в Курской области и как лучше заходить в Сумскую область?
12:21 – Будут ли у ВС РФ проблемы с созданием санитарной зоны?
13:42 – Влияют ли на настроения российских солдат новости о возможности мирного урегулирования;
17:39 – Будет ли эскалация конфликта?
 
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