https://ukraina.ru/20250315/1061822263.html
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин - 15.03.2025 Украина.ру
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил причины разгрома ВСУ под Суджей и предположил, куда дальше будут двигаться ВС России. Также он рассказал о том, как новости о мирном урегулировании конфликта влияют на настроения российских бойцов
2025-03-15T15:24
2025-03-15T15:24
2025-03-15T15:24
видео
россия
суджа
сумы
народный фронт
вооруженные силы украины
украина.ру
курская область
эскалация
военная эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061822141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc190613c21f35b6309ec22f2fc6b968.jpg.webp
00:26 – О причинах разгрома ВСУ под Суджей; 05:12 – На каких участках фронта можно повторить успех в Курской области и как лучше заходить в Сумскую область? 12:21 – Будут ли у ВС РФ проблемы с созданием санитарной зоны? 13:42 – Влияют ли на настроения российских солдат новости о возможности мирного урегулирования; 17:39 – Будет ли эскалация конфликта?
россия
суджа
сумы
курская область
одесса
донбасс
запорожье
днепр (река)
днепр
херсон
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061822141_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f168a89def2e472a92f3cae799c2df05.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, суджа, сумы, народный фронт, вооруженные силы украины, украина.ру, курская область, эскалация, военная эскалация, конфликт, сво, спецоперация, вс рф, мир, военкор, дроны, бпла, логистика, артиллерия, одесса, донбасс, запорожье, пленные, нато, авиация, "орешник", днепр (река), днепр, херсон, европа, президент, рэб, пехота, военнопленные, видео
Видео, Россия, Суджа, Сумы, Народный фронт, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Курская область, эскалация, военная эскалация, конфликт, СВО, Спецоперация, ВС РФ, мир, военкор, дроны, БПЛА, логистика, артиллерия, Одесса, Донбасс, Запорожье, Пленные, НАТО, авиация, "Орешник", Днепр (река), Днепр, Херсон, Европа, президент, РЭБ, пехота, военнопленные
Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил причины разгрома ВСУ под Суджей и предположил, куда дальше будут двигаться ВС России. Также он рассказал о том, как новости о мирном урегулировании конфликта влияют на настроения российских бойцов
00:26 – О причинах разгрома ВСУ под Суджей;
05:12 – На каких участках фронта можно повторить успех в Курской области и как лучше заходить в Сумскую область?
12:21 – Будут ли у ВС РФ проблемы с созданием санитарной зоны?
13:42 – Влияют ли на настроения российских солдат новости о возможности мирного урегулирования;
17:39 – Будет ли эскалация конфликта?