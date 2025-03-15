https://ukraina.ru/20250315/1061822263.html

Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин

Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин - 15.03.2025 Украина.ру

Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин

Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил причины разгрома ВСУ под Суджей и предположил, куда дальше будут двигаться ВС России. Также он рассказал о том, как новости о мирном урегулировании конфликта влияют на настроения российских бойцов

2025-03-15T15:24

2025-03-15T15:24

2025-03-15T15:24

видео

россия

суджа

сумы

народный фронт

вооруженные силы украины

украина.ру

курская область

эскалация

военная эскалация

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00:26 – О причинах разгрома ВСУ под Суджей; 05:12 – На каких участках фронта можно повторить успех в Курской области и как лучше заходить в Сумскую область? 12:21 – Будут ли у ВС РФ проблемы с созданием санитарной зоны? 13:42 – Влияют ли на настроения российских солдат новости о возможности мирного урегулирования; 17:39 – Будет ли эскалация конфликта?

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