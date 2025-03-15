Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру
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Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ
Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру
Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ
В последние дни появилась информация о том, что власти США выдали Владимиру Зеленскому "черную метку", поставив своей целью его ликвидацию, об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источники
2025-03-15T17:18
2025-03-15T17:51
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"Украинский Телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на источник, сообщает, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского немедленно и любой ценой прекратить массовое отступление ВСУ из Курской области", – говорится в публикации "МК".По информации источника, на фоне ухудшающихся отношений с Зеленским, начались "переговоры на нескольких фронтах". В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт такие фигуры, как посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент "незалежной" Петр Порошенко*, пишет "МК". Даже ближайшие соратники Зеленского – депутат Рады Давид Арахамия, начальник ГУР Валерий Буданов* и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – начали общение с американскими официальными лицами, в то время как сам Зеленский оказался исключён из переговорного процесса, пишут журналисты издания.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил в своем Телеграм-канале, что Ермак "предает Зеленского", отмечается в публикации."На данный момент в украинских политических кругах складывается мнение, что Зеленский становится серьёзным препятствием для любых будущих соглашений. Влиятельные политические фигуры в стране признают, что его уход может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Украине", – подчеркивают авторы материала.По информации источников, участниками возможной ликвидации Зеленского могут стать недовольные ситуацией на фронте украинские военные, которые устали от потерь и во всем обвиняют украинские власти. "Черная метка, выданная США, может стать для президента Украины фатальной", констатируют журналисты "МК".* признан террористом и экстремистом в РФТакже на эту тему: "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, андрей ермак, александр сырский, вооруженные силы украины, рада, офис президента, петр порошенко, юлия тимошенко, валерий залужный, виталий кличко, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Рада, Офис президента, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Валерий Залужный, Виталий Кличко, власти Украины, киевский режим

Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ

17:18 15.03.2025 (обновлено: 17:51 15.03.2025)
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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В последние дни появилась информация о том, что власти США выдали Владимиру Зеленскому "черную метку", поставив своей целью его ликвидацию, об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источники
"Украинский Телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на источник, сообщает, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского немедленно и любой ценой прекратить массовое отступление ВСУ из Курской области", – говорится в публикации "МК".
По информации источника, на фоне ухудшающихся отношений с Зеленским, начались "переговоры на нескольких фронтах".
В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт такие фигуры, как посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент "незалежной" Петр Порошенко*, пишет "МК".
Даже ближайшие соратники Зеленского – депутат Рады Давид Арахамия, начальник ГУР Валерий Буданов* и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – начали общение с американскими официальными лицами, в то время как сам Зеленский оказался исключён из переговорного процесса, пишут журналисты издания.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил в своем Телеграм-канале, что Ермак "предает Зеленского", отмечается в публикации.
"На данный момент в украинских политических кругах складывается мнение, что Зеленский становится серьёзным препятствием для любых будущих соглашений. Влиятельные политические фигуры в стране признают, что его уход может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Украине", – подчеркивают авторы материала.
По информации источников, участниками возможной ликвидации Зеленского могут стать недовольные ситуацией на фронте украинские военные, которые устали от потерь и во всем обвиняют украинские власти. "Черная метка, выданная США, может стать для президента Украины фатальной", констатируют журналисты "МК".
* признан террористом и экстремистом в РФ
Также на эту тему: "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
16:42
Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакаловДва, на первый взгляд не связанных события, произошли в эти два дня в Одессе. 13 марта ЕСПЧ вынес решение в пользу жертв трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обязав выплатить денежную компенсацию пострадавшим. А 14 марта был застрелен один из организаторов бойни и поджога – националист Демьян Ганула*.
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРадаОфис президентаПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВалерий ЗалужныйВиталий Кличковласти Украиныкиевский режим
 
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