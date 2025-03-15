https://ukraina.ru/20250315/1061824212.html

Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ

Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру

Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ

В последние дни появилась информация о том, что власти США выдали Владимиру Зеленскому "черную метку", поставив своей целью его ликвидацию, об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источники

2025-03-15T17:18

2025-03-15T17:18

2025-03-15T17:51

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"Украинский Телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на источник, сообщает, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского немедленно и любой ценой прекратить массовое отступление ВСУ из Курской области", – говорится в публикации "МК".По информации источника, на фоне ухудшающихся отношений с Зеленским, начались "переговоры на нескольких фронтах". В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт такие фигуры, как посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент "незалежной" Петр Порошенко*, пишет "МК". Даже ближайшие соратники Зеленского – депутат Рады Давид Арахамия, начальник ГУР Валерий Буданов* и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – начали общение с американскими официальными лицами, в то время как сам Зеленский оказался исключён из переговорного процесса, пишут журналисты издания.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил в своем Телеграм-канале, что Ермак "предает Зеленского", отмечается в публикации."На данный момент в украинских политических кругах складывается мнение, что Зеленский становится серьёзным препятствием для любых будущих соглашений. Влиятельные политические фигуры в стране признают, что его уход может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Украине", – подчеркивают авторы материала.По информации источников, участниками возможной ликвидации Зеленского могут стать недовольные ситуацией на фронте украинские военные, которые устали от потерь и во всем обвиняют украинские власти. "Черная метка, выданная США, может стать для президента Украины фатальной", констатируют журналисты "МК".* признан террористом и экстремистом в РФТакже на эту тему: "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250315/1061823554.html

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