Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ
17:18 15.03.2025 (обновлено: 17:51 15.03.2025)
В последние дни появилась информация о том, что власти США выдали Владимиру Зеленскому "черную метку", поставив своей целью его ликвидацию, об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источники
"Украинский Телеграм-канал "Легитимный", ссылаясь на источник, сообщает, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского немедленно и любой ценой прекратить массовое отступление ВСУ из Курской области", – говорится в публикации "МК".
По информации источника, на фоне ухудшающихся отношений с Зеленским, начались "переговоры на нескольких фронтах".
В частности, с администрацией президента США Дональда Трампа установили контакт такие фигуры, как посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент "незалежной" Петр Порошенко*, пишет "МК".
Даже ближайшие соратники Зеленского – депутат Рады Давид Арахамия, начальник ГУР Валерий Буданов* и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – начали общение с американскими официальными лицами, в то время как сам Зеленский оказался исключён из переговорного процесса, пишут журналисты издания.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил в своем Телеграм-канале, что Ермак "предает Зеленского", отмечается в публикации.
"На данный момент в украинских политических кругах складывается мнение, что Зеленский становится серьёзным препятствием для любых будущих соглашений. Влиятельные политические фигуры в стране признают, что его уход может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Украине", – подчеркивают авторы материала.
По информации источников, участниками возможной ликвидации Зеленского могут стать недовольные ситуацией на фронте украинские военные, которые устали от потерь и во всем обвиняют украинские власти. "Черная метка, выданная США, может стать для президента Украины фатальной", констатируют журналисты "МК".
* признан террористом и экстремистом в РФ
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