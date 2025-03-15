https://ukraina.ru/20250315/1061825054.html

Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине

Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине - 15.03.2025 Украина.ру

Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что никакого окружения в Курской области нет, а тем временем появились видео с пленёнными в регионе украинскими бойцами

2025-03-15T18:00

2025-03-15T18:00

2025-03-15T18:00

эксклюзив

хроники

курская область

россия

суджа

владимир зеленский

рамзан кадыров

александр сырский

вооруженные силы украины

"ахмат"

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Днём 15 марта Владимир Зеленский рассказал о заслушанном им докладе главкома ВСУ Александра Сырского."Отдельно касательно Курщины. Операция наших сил в определённых районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задания именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России <...>. Окружения наших войск нет", — написал Зеленский в своём телеграм-канале в 14:18 по Москве.К тому времени Минобороны России вот уже как несколько часов сообщило о новых освобождённых в Курской области населённых пунктах."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства в 12:03.В 14:45 в этом же канале разместили видео из Суджи. На видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал видео с пленёнными в Курской области украинскими бойцами."Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе. Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — подписал Кадыров видео.Как рассказали пленные командиру спецназа "Ахмат", замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинову, украинские военные, завидев приближение российских бойцов, решили бежать."Но нашим связистам всё же удалось задержать двух менее удачливых мобилизованных", — отметил Кадыров.Он указал, что пленные сообщили: обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим."На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений. Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет", — подытожил глава Чечни.На видео были запечатлены два пленных. Один из них — Максим Савченко 1981 года из Харькова, служил в 11-й роте 80-й одшбр, второй — его сослуживец Юрий Трийчук 1978 года рождения.Они рассказали, что их товарищи не взяли их."Мы раньше услышали стрельбу, чем нас предупредили [о бегстве]", — рассказал Трийчук.По словам Трийчука, они не знали, что их направят в Курскую область. При этом попавшие в плен — не добровольцы."Мы не шли воевать: нас на улице забрали, и — всё", — описал Трийчук, как он попал в украинскую армию.При этом их не готовили должным образом."Там инструктора такие же, как мы. Просто они с ранением и их не могут списать, отправить домой — не имеют права. В итоге, они нам просто рассказывали, делились опытом", — отметил пленный.Также ряд российских СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщили, что в освобождённых населённых пунктах Курской области начали выявлять украинских солдат, переодетых в бойцов РФ."Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов", — рассказал одному из российских информационных агентств источник в силовых структурах.В соцсетях появилось видео с одним из таких украинских военных. Он был переодет в гражданскую форму одежды."Сергей. Из-под Киева — Киевская область<...> Слуценко Сергей Владимирович. Нас было 8. Где 7 — не знаю. Мы попали под обстрел и разбежались", — отметил украинский военный, которого взяли в плен.По его словам, его мобилизовали ТЦК-шники (сотрудники военкомата). Сам он — из Васильковского района, села Варовичи. Телеканал Russia Today опубликовал найденный дневник жительницы Мартыновки, который нашли во время зачистки освобождённых населённых пунктов."Пожилую женщину нашли мёртвой в Мартыновке. Бойцы батальона "Питерского" спецназа "Ахмат", участвовавшие в освобождении Суджи и сейчас — в зачистке, обнаружили и вывезли тело. Когда искали документы, нашли дневник, который женщина вела, пока село было оккупировано", — отмечалось в сообщении канала.Также канал привёл отрывки из записей погибших.""После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе"; "Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, я просилась, сказал — машина слабая, а сами поехали"; "Сегодня 18 октября, уже мороз, в хате 8 градусов. Сегодня 20 октября, температура 6 градусов в хате. Я жива"; "Лена, Дима, берегите друг друга. Лена, не плачь, умирают родителя, мужья, ничто не сделаешь"; "Я жила, спала в сараю под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней"; "Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех"", — писала женщина.Главред ИА Regnum Марина Ахмедова 15 марта в своём телеграм-канале описала впечатления от посещения пункта, куда вывезли жителей Суджи, семь месяцев проживших под оккупацией. Она рассказала истории некоторых из находившихся в пункте.Тем временем украинские источники сообщают, что для Зеленского события в Курской области могут быть роковой ошибкой."Наш источник в ОП рассказал, что ситуация в Курской области стала роковой ошибкой для Зеленского, а Сырский не смог выполнить тех задач, которые на него возлагали в момент переговорного процесса с администрацией Трампа. Теперь весь мир увидит, что ВСУ не только не могут отвоевать свои территории, но и потеряли стратегический плацдарм для торгов с Россией, о котором Зеленский заявлял публично и был уверен в своих позициях", — написал 15 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".В Курской области продолжаются бои.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту".

https://ukraina.ru/20250315/1061819986.html

https://ukraina.ru/20250315/1061816823.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, россия, суджа, владимир зеленский, рамзан кадыров, александр сырский, вооруженные силы украины, "ахмат", russia today