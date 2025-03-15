https://ukraina.ru/20250315/1061825054.html
Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине
Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине - 15.03.2025 Украина.ру
Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине
Владимир Зеленский заявил, что никакого окружения в Курской области нет, а тем временем появились видео с пленёнными в регионе украинскими бойцами
2025-03-15T18:00
2025-03-15T18:00
2025-03-15T18:00
эксклюзив
хроники
курская область
россия
суджа
владимир зеленский
рамзан кадыров
александр сырский
вооруженные силы украины
"ахмат"
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Днём 15 марта Владимир Зеленский рассказал о заслушанном им докладе главкома ВСУ Александра Сырского."Отдельно касательно Курщины. Операция наших сил в определённых районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задания именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России <...>. Окружения наших войск нет", — написал Зеленский в своём телеграм-канале в 14:18 по Москве.К тому времени Минобороны России вот уже как несколько часов сообщило о новых освобождённых в Курской области населённых пунктах."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства в 12:03.В 14:45 в этом же канале разместили видео из Суджи. На видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал видео с пленёнными в Курской области украинскими бойцами."Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе. Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — подписал Кадыров видео.Как рассказали пленные командиру спецназа "Ахмат", замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинову, украинские военные, завидев приближение российских бойцов, решили бежать."Но нашим связистам всё же удалось задержать двух менее удачливых мобилизованных", — отметил Кадыров.Он указал, что пленные сообщили: обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим."На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений. Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет", — подытожил глава Чечни.На видео были запечатлены два пленных. Один из них — Максим Савченко 1981 года из Харькова, служил в 11-й роте 80-й одшбр, второй — его сослуживец Юрий Трийчук 1978 года рождения.Они рассказали, что их товарищи не взяли их."Мы раньше услышали стрельбу, чем нас предупредили [о бегстве]", — рассказал Трийчук.По словам Трийчука, они не знали, что их направят в Курскую область. При этом попавшие в плен — не добровольцы."Мы не шли воевать: нас на улице забрали, и — всё", — описал Трийчук, как он попал в украинскую армию.При этом их не готовили должным образом."Там инструктора такие же, как мы. Просто они с ранением и их не могут списать, отправить домой — не имеют права. В итоге, они нам просто рассказывали, делились опытом", — отметил пленный.Также ряд российских СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщили, что в освобождённых населённых пунктах Курской области начали выявлять украинских солдат, переодетых в бойцов РФ."Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов", — рассказал одному из российских информационных агентств источник в силовых структурах.В соцсетях появилось видео с одним из таких украинских военных. Он был переодет в гражданскую форму одежды."Сергей. Из-под Киева — Киевская область<...> Слуценко Сергей Владимирович. Нас было 8. Где 7 — не знаю. Мы попали под обстрел и разбежались", — отметил украинский военный, которого взяли в плен.По его словам, его мобилизовали ТЦК-шники (сотрудники военкомата). Сам он — из Васильковского района, села Варовичи. Телеканал Russia Today опубликовал найденный дневник жительницы Мартыновки, который нашли во время зачистки освобождённых населённых пунктов."Пожилую женщину нашли мёртвой в Мартыновке. Бойцы батальона "Питерского" спецназа "Ахмат", участвовавшие в освобождении Суджи и сейчас — в зачистке, обнаружили и вывезли тело. Когда искали документы, нашли дневник, который женщина вела, пока село было оккупировано", — отмечалось в сообщении канала.Также канал привёл отрывки из записей погибших.""После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе"; "Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, я просилась, сказал — машина слабая, а сами поехали"; "Сегодня 18 октября, уже мороз, в хате 8 градусов. Сегодня 20 октября, температура 6 градусов в хате. Я жива"; "Лена, Дима, берегите друг друга. Лена, не плачь, умирают родителя, мужья, ничто не сделаешь"; "Я жила, спала в сараю под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней"; "Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех"", — писала женщина.Главред ИА Regnum Марина Ахмедова 15 марта в своём телеграм-канале описала впечатления от посещения пункта, куда вывезли жителей Суджи, семь месяцев проживших под оккупацией. Она рассказала истории некоторых из находившихся в пункте.Тем временем украинские источники сообщают, что для Зеленского события в Курской области могут быть роковой ошибкой."Наш источник в ОП рассказал, что ситуация в Курской области стала роковой ошибкой для Зеленского, а Сырский не смог выполнить тех задач, которые на него возлагали в момент переговорного процесса с администрацией Трампа. Теперь весь мир увидит, что ВСУ не только не могут отвоевать свои территории, но и потеряли стратегический плацдарм для торгов с Россией, о котором Зеленский заявлял публично и был уверен в своих позициях", — написал 15 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".В Курской области продолжаются бои.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту".
https://ukraina.ru/20250315/1061819986.html
https://ukraina.ru/20250315/1061816823.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, курская область, россия, суджа, владимир зеленский, рамзан кадыров, александр сырский, вооруженные силы украины, "ахмат", russia today
Днём 15 марта Владимир Зеленский
рассказал о заслушанном им докладе главкома ВСУ Александра Сырского
.
"Отдельно касательно Курщины. Операция наших сил в определённых районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задания именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России <...>. Окружения наших войск нет
", — написал
Зеленский в своём телеграм-канале в 14:18 по Москве.
К тому времени Минобороны России вот уже как несколько часов сообщило о новых освобождённых в Курской области населённых пунктах.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Заолешенка и Рубанщина
", — отмечалось в публикации
в телеграм-канале министерства в 12:03.
В 14:45 в этом же канале разместили видео
из Суджи. На видео попали разрушенные и догорающие дома, российский флаг, водруженный на водонапорную башню, лежащие вдоль дороги тела украинских военных.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
в своём телеграм-канале опубликовал
видео с пленёнными в Курской области украинскими бойцами.
"Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе. Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал. Их обнаружили очень быстро", — подписал Кадыров видео.
Как рассказали пленные командиру спецназа "Ахмат", замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинову, украинские военные, завидев приближение российских бойцов, решили бежать.
"Но нашим связистам всё же удалось задержать двух менее удачливых мобилизованных", — отметил Кадыров.
Он указал, что пленные сообщили: обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим.
"На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений. Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет", — подытожил глава Чечни.
На видео были запечатлены два пленных. Один из них — Максим Савченко 1981 года из Харькова, служил в 11-й роте 80-й одшбр, второй — его сослуживец Юрий Трийчук 1978 года рождения.
Они рассказали, что их товарищи не взяли их.
"Мы раньше услышали стрельбу, чем нас предупредили [о бегстве]", — рассказал Трийчук.
По словам Трийчука, они не знали, что их направят в Курскую область. При этом попавшие в плен — не добровольцы.
"Мы не шли воевать: нас на улице забрали, и — всё", — описал Трийчук, как он попал в украинскую армию.
При этом их не готовили должным образом.
"Там инструктора такие же, как мы. Просто они с ранением и их не могут списать, отправить домой — не имеют права. В итоге, они нам просто рассказывали, делились опытом", — отметил пленный.
Также ряд российских СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщили
, что в освобождённых населённых пунктах Курской области начали выявлять украинских солдат, переодетых в бойцов РФ.
"Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов", — рассказал одному из российских информационных агентств источник в силовых структурах.
В соцсетях появилось видео
с одним из таких украинских военных. Он был переодет в гражданскую форму одежды.
"Сергей. Из-под Киева — Киевская область<...> Слуценко Сергей Владимирович. Нас было 8. Где 7 — не знаю. Мы попали под обстрел и разбежались", — отметил украинский военный, которого взяли в плен.
По его словам, его мобилизовали ТЦК-шники (сотрудники военкомата). Сам он — из Васильковского района, села Варовичи.
Телеканал Russia Today опубликовал
найденный дневник жительницы Мартыновки, который нашли во время зачистки освобождённых населённых пунктов.
"Пожилую женщину нашли мёртвой в Мартыновке. Бойцы батальона "Питерского" спецназа "Ахмат", участвовавшие в освобождении Суджи и сейчас — в зачистке, обнаружили и вывезли тело. Когда искали документы, нашли дневник, который женщина вела, пока село было оккупировано", — отмечалось в сообщении канала.
Также канал привёл отрывки из записей погибших.
""После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе"; "Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, я просилась, сказал — машина слабая, а сами поехали"; "Сегодня 18 октября, уже мороз, в хате 8 градусов. Сегодня 20 октября, температура 6 градусов в хате. Я жива"; "Лена, Дима, берегите друг друга. Лена, не плачь, умирают родителя, мужья, ничто не сделаешь"; "Я жила, спала в сараю под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней"; "Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех"", — писала женщина.
Главред ИА Regnum Марина Ахмедова
15 марта в своём телеграм-канале описала
впечатления от посещения пункта, куда вывезли жителей Суджи, семь месяцев проживших под оккупацией. Она рассказала истории некоторых из находившихся в пункте.
Тем временем украинские источники сообщают, что для Зеленского события в Курской области могут быть роковой ошибкой.
"Наш источник в ОП рассказал, что ситуация в Курской области стала роковой ошибкой для Зеленского, а Сырский не смог выполнить тех задач, которые на него возлагали в момент переговорного процесса с администрацией Трампа. Теперь весь мир увидит, что ВСУ не только не могут отвоевать свои территории, но и потеряли стратегический плацдарм для торгов с Россией, о котором Зеленский заявлял публично и был уверен в своих позициях
", — написал 15 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент
".
В Курской области продолжаются бои.