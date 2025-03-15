https://ukraina.ru/20250315/1061826219.html
Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"
Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua" - 15.03.2025 Украина.ру
Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"
Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для взаимодействия с партнерами Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение главы киевского режима
2025-03-15T19:36
2025-03-15T19:36
2025-03-15T19:42
новости
украина
владимир зеленский
андрей ермак
рустем умеров
офис президента
переговоры
конфликт
сво
власти украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_302a9c702b3f436d7eda277c2d2a551a.jpg
В распоряжении Зеленского отмечается, что делегация создана для "взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса". Ее возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.Также в переговорную группу вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.По словам Зеленского, подготовка к перемирию может занять больше месяца. "Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится", — так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в эфире одного из украинских телеканалов.При этом глава киевского режима отметил, что против бессрочного перемирия. "Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности русских играть в вечный замороженный конфликт", — заявил он.Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч отмечал, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наблюдается "кризис доверия".
https://ukraina.ru/20250315/1061824212.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051022610_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_165604ae66dfc000302fcb4297cd7a12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, офис президента, переговоры, конфликт, сво, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Офис президента, переговоры, конфликт, СВО, власти Украины, киевский режим
Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"
19:36 15.03.2025 (обновлено: 19:42 15.03.2025)
Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для взаимодействия с партнерами Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение главы киевского режима