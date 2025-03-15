https://ukraina.ru/20250315/1061826219.html

Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"

Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua" - 15.03.2025 Украина.ру

Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"

Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для взаимодействия с партнерами Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение главы киевского режима

2025-03-15T19:36

2025-03-15T19:36

2025-03-15T19:42

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сво

власти украины

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В распоряжении Зеленского отмечается, что делегация создана для "взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса". Ее возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.Также в переговорную группу вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.По словам Зеленского, подготовка к перемирию может занять больше месяца. "Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится", — так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в эфире одного из украинских телеканалов.При этом глава киевского режима отметил, что против бессрочного перемирия. "Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности русских играть в вечный замороженный конфликт", — заявил он.Ранее советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч отмечал, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наблюдается "кризис доверия".

https://ukraina.ru/20250315/1061824212.html

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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, рустем умеров, офис президента, переговоры, конфликт, сво, власти украины, киевский режим