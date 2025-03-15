https://ukraina.ru/20250315/1061822456.html

Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 15.03.2025 Украина.ру

Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали крах курской авантюры Зеленского, о котором настойчиво предупреждали в течение всего последнего месяца.

2025-03-15T16:08

2025-03-15T16:08

2025-03-15T16:08

эксклюзив

курская область

россия

украина

владимир зеленский

александр сырский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

"азов"

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580801_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_b3913416cff8ba829a2b9cd38e34513a.jpg.webp

Тем не менее, приказа отходить украинские военные не получали, пока российская армия не поставила под огневой контроль все пути снабжения, отрезав курскую группировку от территории Украины.Кто виноват в разгроме под КурскомГлавком ВСУ Александр Сырский снова назвал отступление ВСУ из Курской области "манёвром". Но на всякий случай за этот "маневр" Сырский уволил командующего группировкой ВСУ "Север" генерала Дмитрия Красильникова, который отвечал за этот участок фронта. Украинские военные эксперты также напомнили, что 10 лет назад Сырский совершил аналогичный "маневр". Тогда он командовал группировкой "С" в АТО против Донбасса и в феврале 2015 года заявил о "плановом и организованном выводе части подразделений из Дебальцево", где они на самом деле попали в котел.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* заявил 11 марта, что под Курском части ВСУ уже пятнадцатый раз попали в котел за последние три года (в ходе СВО).Нардеп Марьяна Безуглая давно недовольна Сырским. И сейчас она обвиняет его в том, что тот постоянно тасует комбригов и комбатов, оголяет фланги собственными решениями раз за разом, не позволяет формировать второй эшелон. "Даже запрещал возводить фортификации на границе Донецкой области, за Бахмутом - тому я свидетель", - пишет Безуглая.Украинские военные утверждали, что последние несколько месяцев в Курскую область отправляли "бусифицированных" граждан, поэтому наступил момент, когда основной костях группировки начали составлять немотивированные военнослужащие. Ранее опытных солдат использовали до последнего, пока те не погибнут. Отдыхать и восстанавливаться военнослужащим не давали, угрожая уголовными делами.Сейчас же, как рассказал изданию Financial Times украинский военнослужащий Сергей Карякин, им приходится десятки километров идти пешком под прицелом дронов, чтобы выйти оттуда. По его словам, "начало конца логистики" на этом плацдарме произошло еще в конце декабря, и с тех пор положение только ухудшалось.Украинский журналист-националист Юрий Бутусов пишет, что из-за господства российских дронов в воздухе не было возможности подвезти боеприпасы и людей на ротацию. Бывший "азовец" и депутат Игорь Мосийчук открыто называет курскую авантюру военным преступлением Зеленского против ВСУ и украинского народа.Чем и чем выгодно опасно перемириеАктивно обсуждали на этой неделе и перспективы 30-дневного перемирия после договоренностей с американцами в саудовской Джидде 11 марта. Однако даже это вызывает ужас у неонацистов. Бывший начштаба "Азов" Богдан Кротевич требует провести реформы в ВСУ и идти в новое контрнаступление. Сам Кротевич недавно заявил, что завершает службу. Обычные украинские военные не могут себе этого позволить, тем не менее, именно их он жаждет послать в новый контрнаступ. Более всего опасается Кротевич, что в случае перемирия украинцы перегрызутся между собой. Ранее такие же опасения высказывали основатель "Азова" Андрей Билецкий и нардеп Марьяна Безуглая.Опальный депутат Александр Дубинский тоже уверен, что 30-дневное перемирие невыгодно Украине. Тогда, по его словам, армия разбежится из-за усталости от войны. Параллельно, выстрелят и все внутренние проблемы - от коррупции до социалки, инвалидов и количества потерь, после чего все будут спрашивать с Зеленского.Военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказывает, что ВСУ должны выиграть время в период переговоров и перемирия, чтобы преодолеет кризис. От этого, по его мнению, зависит, дойдут российские войска до границ ДНР или до левого берега Днепра. "Сейчас есть варианты: плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будет – очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический", - рассказывает Стариков.Активизация ВС РФ по всей линии фронтаРадикальный националист Дмитрий Снегирев на телеканале "Эспрессо" жалуется, что российские войска давят не только в Курской области, но и по всей линии фронта. Он отмечает, что активизация происходит на условно Краматорско-Славянском направлении, в частности происходят попытки прорываться в Славянско-Краматорскую агломерацию со стороны Торецка.Отмечает он также активизацию ВС РФ на Лиманском направлении и под Купянском. "Основная их задача - взять под контроль эти крупные промышленные города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Напомню, Славянск – это самые большие залежи сжиженного газа на территории Европы", - рассказывает Снегирев.Контратаки ВСУ в ТорецкеЕдинственная локация, где ход боев придает какой-то оптимизм украинским националистам, - Торецк (Дзержинск). Российская армия объявляла о его освобождении, на этой неделе ВСУ удалось контратаковать и вернуть часть городской застройки. Украинский паблик Deep State сообщал 13 марта, что ВСУ смогли расширить зону контроля в микрорайоне Забалка, продвинувшись на расстояние 400 метров.Украинский Telegram-канал "Рубикон" сообщает 14 марта, что после взятия города ВС РФ вывели костяк своих штурмовых подразделений после того, соответственно, эта зона оказалась удобной для захода украинских ДРГ. Тем не менее, авторы приходят к выводу, что ВСУ едва ли сумеют закрепиться в самом городе, так как для этого надо цепляться уже за высотные здания, а ресурсов свободных для этого нет.В целом украинские военные и эксперты сейчас озабочены тем, как избежать краха ВСУ, который может последовать под воздействием внешних факторов (российского давления), так и накопления внутренних проблем в ВСУ. После разгрома в Курской области не слышно даже осторожного оптимизма относительно дальнейших перспектив конфликта. Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту"*Признан в РФ террористом и экстремистом

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, курская область, россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, "азов", офис президента