"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру
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"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ
"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру
"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ
Российские силовики начали выявлять Курской области украинских солдат, которые переодеваются в форму бойцов ВС РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах
2025-03-15T21:16
2025-03-15T21:16
новости
курская область
россия
чечня
рамзан кадыров
"ахмат"
вооруженные силы украины
всу
плен
пленные
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В российских силовых структурах сообщили, что помощь в задержании солдат ВСУ оказывают местные жители, которые сообщают российским военным о подозрительных личностях.Отмечается, что украинские солдаты переодеваются в форму бойцов ВС РФ, чтобы спасти свою жизнь.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе в Курской области. Видео с украинскими пленными он опубликовал в своем телеграм-канале."Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "АХМАТ" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе", — говорится в комментарии к видео.Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров.
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новости, курская область, россия, чечня, рамзан кадыров, "ахмат", вооруженные силы украины, всу, плен, пленные, мирные жители, сво, спецоперация, курск, освобождение, украинская армия
Новости, Курская область, Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, ВСУ, плен, Пленные, мирные жители, СВО, Спецоперация, Курск, освобождение, украинская армия

"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ

21:16 15.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Российские силовики начали выявлять Курской области украинских солдат, которые переодеваются в форму бойцов ВС РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах
В российских силовых структурах сообщили, что помощь в задержании солдат ВСУ оказывают местные жители, которые сообщают российским военным о подозрительных личностях.
Отмечается, что украинские солдаты переодеваются в форму бойцов ВС РФ, чтобы спасти свою жизнь.
"Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов", — сообщил источник.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе в Курской области. Видео с украинскими пленными он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "АХМАТ" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе", — говорится в комментарии к видео.
Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров.
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
10:44
Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — ПесковПредложение Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие пока действует, но вскоре его срок истечет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
21:16"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ
20:32"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
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