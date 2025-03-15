https://ukraina.ru/20250315/1061826923.html

"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ

"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ - 15.03.2025 Украина.ру

"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ

Российские силовики начали выявлять Курской области украинских солдат, которые переодеваются в форму бойцов ВС РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах

2025-03-15T21:16

2025-03-15T21:16

2025-03-15T21:16

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плен

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В российских силовых структурах сообщили, что помощь в задержании солдат ВСУ оказывают местные жители, которые сообщают российским военным о подозрительных личностях.Отмечается, что украинские солдаты переодеваются в форму бойцов ВС РФ, чтобы спасти свою жизнь.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе в Курской области. Видео с украинскими пленными он опубликовал в своем телеграм-канале."Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "АХМАТ" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе", — говорится в комментарии к видео.Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров.

https://ukraina.ru/20250315/1061817376.html

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