"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News
14:59 15.03.2025 (обновлено: 15:00 15.03.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Стивен Уиткофф около восьми часов ждал беседы с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа провел в Москве всего полдня. Об этом сообщил телеканал Sky News
По информации журналистов Sky News, специальный посланник президента США Дональда Трампа был вынужден ждать восемь часов, чтобы встретиться с российским лидером, и покинул Москву через несколько часов, как только переговоры закончились.
"Господин Уиткофф, бывший магнат недвижимости, который стал главным переговорщиком Дональда Трампа и которого часто называют "решальщиком" президента, был направлен в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня", — говорится в материале.
Авторы публикации отмечают, что визит спецпосланника Трампа был запланирован на начало недели, после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
Но после прибытия около обеда в четверг Уиткофф "был вынужден сидеть сложа руки", по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль, сообщили журналисты Sky News.
"Судя по всему, Путин был слишком занят встречей с кем-то другим — белорусским лидером Александром Лукашенко для спешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", — говорится в публикации.
В конце концов Владимир Путин уделил Стивену Уиткоффу время, когда уже стемнело, всё прошло за закрытыми дверями, пояснили в материале.
Также на тему российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.