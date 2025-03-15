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"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News

"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News - 15.03.2025 Украина.ру

"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News

Стивен Уиткофф около восьми часов ждал беседы с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа провел в Москве всего полдня. Об этом сообщил телеканал Sky News

2025-03-15T14:59

2025-03-15T14:59

2025-03-15T15:00

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По информации журналистов Sky News, специальный посланник президента США Дональда Трампа был вынужден ждать восемь часов, чтобы встретиться с российским лидером, и покинул Москву через несколько часов, как только переговоры закончились."Господин Уиткофф, бывший магнат недвижимости, который стал главным переговорщиком Дональда Трампа и которого часто называют "решальщиком" президента, был направлен в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня", — говорится в материале.Авторы публикации отмечают, что визит спецпосланника Трампа был запланирован на начало недели, после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.Но после прибытия около обеда в четверг Уиткофф "был вынужден сидеть сложа руки", по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль, сообщили журналисты Sky News."Судя по всему, Путин был слишком занят встречей с кем-то другим — белорусским лидером Александром Лукашенко для спешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", — говорится в публикации.В конце концов Владимир Путин уделил Стивену Уиткоффу время, когда уже стемнело, всё прошло за закрытыми дверями, пояснили в материале. Также на тему российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061790542.html

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новости, москва, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, переговоры, украина, александр лукашенко, белоруссия