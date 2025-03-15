"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News - 15.03.2025 Украина.ру
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"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News
"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News - 15.03.2025 Украина.ру
"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News
Стивен Уиткофф около восьми часов ждал беседы с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа провел в Москве всего полдня. Об этом сообщил телеканал Sky News
2025-03-15T14:59
2025-03-15T15:00
новости
москва
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
переговоры
украина
александр лукашенко
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По информации журналистов Sky News, специальный посланник президента США Дональда Трампа был вынужден ждать восемь часов, чтобы встретиться с российским лидером, и покинул Москву через несколько часов, как только переговоры закончились."Господин Уиткофф, бывший магнат недвижимости, который стал главным переговорщиком Дональда Трампа и которого часто называют "решальщиком" президента, был направлен в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня", — говорится в материале.Авторы публикации отмечают, что визит спецпосланника Трампа был запланирован на начало недели, после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.Но после прибытия около обеда в четверг Уиткофф "был вынужден сидеть сложа руки", по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль, сообщили журналисты Sky News."Судя по всему, Путин был слишком занят встречей с кем-то другим — белорусским лидером Александром Лукашенко для спешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", — говорится в публикации.В конце концов Владимир Путин уделил Стивену Уиткоффу время, когда уже стемнело, всё прошло за закрытыми дверями, пояснили в материале. Также на тему российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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новости, москва, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, переговоры, украина, александр лукашенко, белоруссия
Новости, Москва, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, переговоры, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия

"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News

14:59 15.03.2025 (обновлено: 15:00 15.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Стивен Уиткофф около восьми часов ждал беседы с президентом России Владимиром Путиным, спецпосланник Трампа провел в Москве всего полдня. Об этом сообщил телеканал Sky News
По информации журналистов Sky News, специальный посланник президента США Дональда Трампа был вынужден ждать восемь часов, чтобы встретиться с российским лидером, и покинул Москву через несколько часов, как только переговоры закончились.
"Господин Уиткофф, бывший магнат недвижимости, который стал главным переговорщиком Дональда Трампа и которого часто называют "решальщиком" президента, был направлен в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня", — говорится в материале.
Авторы публикации отмечают, что визит спецпосланника Трампа был запланирован на начало недели, после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.
Но после прибытия около обеда в четверг Уиткофф "был вынужден сидеть сложа руки", по крайней мере, восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль, сообщили журналисты Sky News.
"Судя по всему, Путин был слишком занят встречей с кем-то другим белорусским лидером Александром Лукашенко для спешно организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне", — говорится в публикации.
В конце концов Владимир Путин уделил Стивену Уиткоффу время, когда уже стемнело, всё прошло за закрытыми дверями, пояснили в материале.
Также на тему российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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