https://ukraina.ru/20250315/1061823385.html

Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии

Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии - 15.03.2025 Украина.ру

Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии

Полиция задержала в Белграде водителя, сбившего трёх человек на несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба МВД Сербии, передают РИА Новости

2025-03-15T16:21

2025-03-15T16:21

2025-03-15T16:31

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После проведения полной диагностики у пострадавших установлены легкие телесные повреждения, указали в ведомстве.В субботу, 15 марта, протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников президента Республики Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на ж/д вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.Вучич неоднократно заявлял, что акции протеста направлены на свержение власти, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.По данным МВД Сербии, в акции протеста в Белграде приняли участие около 31 тысячи человек, прибывших из разных уголков страны. Отмечается, что несогласованный с властями митинг прошёл без грубых нарушений, но было отмечено столкновение студентов со сторонниками Вучича.Более подробно о причинах политического кризиса в БиГ в материале Татьяны Стоянович США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061787988.html

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новости, протесты, белград, сербия, нови-сад, александр вучич, милорад додик, мвд, ес, студенты, митинг, власть, полиция