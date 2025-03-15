Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии - 15.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250315/1061823385.html
Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии
Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии - 15.03.2025 Украина.ру
Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии
Полиция задержала в Белграде водителя, сбившего трёх человек на несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба МВД Сербии, передают РИА Новости
2025-03-15T16:21
2025-03-15T16:31
новости
протесты
белград
сербия
нови-сад
александр вучич
милорад додик
мвд
ес
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061823260_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_e36a8ac6abdc850c694b51374a76c13e.jpg.webp
После проведения полной диагностики у пострадавших установлены легкие телесные повреждения, указали в ведомстве.В субботу, 15 марта, протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников президента Республики Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на ж/д вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.Вучич неоднократно заявлял, что акции протеста направлены на свержение власти, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.По данным МВД Сербии, в акции протеста в Белграде приняли участие около 31 тысячи человек, прибывших из разных уголков страны. Отмечается, что несогласованный с властями митинг прошёл без грубых нарушений, но было отмечено столкновение студентов со сторонниками Вучича.Более подробно о причинах политического кризиса в БиГ в материале Татьяны Стоянович США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061787988.html
белград
сербия
нови-сад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061823260_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7d57a85bcdb15e5fc073dd9eabaf67b2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, протесты, белград, сербия, нови-сад, александр вучич, милорад додик, мвд, ес, студенты, митинг, власть, полиция
Новости, протесты, Белград, Сербия, Нови-Сад, Александр Вучич, Милорад Додик, МВД, ЕС, студенты, митинг, власть, полиция

Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии

16:21 15.03.2025 (обновлено: 16:31 15.03.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПротесты в Белграде
Протесты в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Полиция задержала в Белграде водителя, сбившего трёх человек на несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба МВД Сербии, передают РИА Новости

"Сотрудники МВД в Белграде нашли и задержали водителя Ж.М. 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Воды (вне центра города. Ред.) автомобилем марки BMW сбил трёх человек", — говорится в сообщении МВД.

После проведения полной диагностики у пострадавших установлены легкие телесные повреждения, указали в ведомстве.
В субботу, 15 марта, протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников президента Республики Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на ж/д вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.
Вучич неоднократно заявлял, что акции протеста направлены на свержение власти, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
По данным МВД Сербии, в акции протеста в Белграде приняли участие около 31 тысячи человек, прибывших из разных уголков страны. Отмечается, что несогласованный с властями митинг прошёл без грубых нарушений, но было отмечено столкновение студентов со сторонниками Вучича.
Более подробно о причинах политического кризиса в БиГ в материале Татьяны Стоянович США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 20:19
"В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике СербскойБосния и Герцеговина (БиГ) оказалась на пороге конституционного кризиса. Парламент Республики Сербской (государствообразующего энтитета в составе БиГ) 12 марта начал обсуждение новой конституции
 
НовостипротестыБелградСербияНови-СадАлександр ВучичМилорад ДодикМВДЕСстудентымитингвластьполиция
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
18:00Зеленский отрицает реальность, но пленные возвращают на землю. Итоги 15 марта на Украине
17:39Три сценария для Трампа
17:22"Труба" старому миру. Спецназ - новому
17:18Вашингтон отдал приказ о ликвидации Зеленского — СМИ
16:42Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакалов
16:21Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии
16:08Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
16:00"Григорий Сковорода" – фильм о первом украинском хиппи
15:42В воздушном бою ВКС РФ уничтожили украинский МиГ-29 — Минобороны РФ
15:24Дроны не спасут ВСУ от самолётов и вертолётов: как Россия возьмёт Сумы и что будет дальше — Линин
15:11Что на самом деле решили в Джидде. Инсайдерская информация
14:59"Решальщик" Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов — Sky News
14:35Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на Украине
14:20"Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС
13:50ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны
13:13До полной ликвидации ВСУ: бойцы "Севера" освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
13:09Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта
13:00Кашин: перемирие — первый шаг к достижению целей СВО
12:45Кнутов рассказал, что ВСУ пытались компенсировать за счет самой массированной атаки БПЛА
Лента новостейМолния