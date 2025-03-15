Машина въехала в толпу людей во время протеста студентов в Белграде — МВД Сербии
16:21 15.03.2025 (обновлено: 16:31 15.03.2025)
Полиция задержала в Белграде водителя, сбившего трёх человек на несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба МВД Сербии, передают РИА Новости
"Сотрудники МВД в Белграде нашли и задержали водителя Ж.М. 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Воды (вне центра города. — Ред.) автомобилем марки BMW сбил трёх человек", — говорится в сообщении МВД.
После проведения полной диагностики у пострадавших установлены легкие телесные повреждения, указали в ведомстве.
В субботу, 15 марта, протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников президента Республики Александра Вучича, передает корреспондент РИА Новости.
Вучич неоднократно заявлял, что акции протеста направлены на свержение власти, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
По данным МВД Сербии, в акции протеста в Белграде приняли участие около 31 тысячи человек, прибывших из разных уголков страны. Отмечается, что несогласованный с властями митинг прошёл без грубых нарушений, но было отмечено столкновение студентов со сторонниками Вучича.
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