https://ukraina.ru/20250315/1061823944.html

"Труба" старому миру. Спецназ - новому

"Труба" старому миру. Спецназ - новому - 15.03.2025 Украина.ру

"Труба" старому миру. Спецназ - новому

Одной из моих любимых философских сентенций является умозаключение о том, что мир страдает совсем не от отсутствия ответов на важные вопросы. Ответов полно. Вот только не ясно, на какие вопросы.

2025-03-15T17:22

2025-03-15T17:22

2025-03-15T17:23

россия

венесуэла

украина

уго чавес (политик)

апти алаудинов

александр рар

"ахмат"

северный поток-2

мнения

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Я этот вывод распространяю и на умозрительное заключение о том, что все в мире взаимосвязано. Но как определить, что именно, как конкретно и с чем связано? Тут помочь может разве что интуиция. В этой связи, в очередной раз напомню показательную историю, связанную с ответом блестящего философа Мартина Хайдеггера на вопрос журналиста о том, почему немцы делают лучшие в мире автомобили?Мыслитель ответил, что скорее всего потому, что немецкие рабочие еще читают Платона, Аристотеля, Шопенгауэра.Корреспондент обескураженно уточнил: а какая связь между "Мерседесом" и Платоном?Мэтр ответил: не знаю какая между этим связь, но интуитивно чувствую, что мастер, который не читал Платона, не сделает "мерс".Так вот. Совсем не являясь экспертом и, тем более, знатоком в военной сфере, интуитивно чувствую глубинную связь армейских моделей с определенными технологическими кластерами.Например, возникновение полноценных линейных войск связываю с формированием в их странах железнодорожной сети. Ведь не случайно сочетание в военном фольклоре "солдатской тематики" с "паровозной". Типа, теплушка - вместилище "сорока бойцов или восьми лошадей".Наверное именно "железка", своим жестким распорядком, неумолимой логистикой, выверенной колеей повлияла на железную дисциплину, синхронность и слаженность подразделений, точный тайминг без чего не возможны масштабные классические линейные войска.Впервые эта взаимосвязь во всей полноте проявилась, пожалуй, во время Русско-Японской войны.В этом, наверное, и секрет отсутствия полноценных регулярных войск на Африканском континенте. На грунтовых дорогах формируются рыхлые, как их основание, псевдо-милитарные образования. Воинский устав - это по сути жд расписание, привязанное к военной практике.Элитные гвардейские войска у меня ассоциируются уже с метрополитеном. Тут и особая точность, и профессиональная внимательность, и продвинутая компетентность, и специфические качества "подвижного состава" и его руководства.Метрополитен - это ведь не просто железная дорога под землей. Это еще и иная культура мышления, где мерой отсчета являются не минуты, а секунды. А в армии аналогом выступает более скрупулезное и ответственное отношение к задачам и приказам.Соответственно, возникает знак вопроса в отношении войск специального назначения. И тут у меня всплывает целый ассоциативный пласт.Много лет назад довелось принять участие в работе с командой пламенного пассионария - президента Венесуэлы Уго Чавеса.Среди ряда сугубо политологических советов, типа взаимодействия ветвей власти, диалога с оппозицией и пр., был и блок проблем, связанных с развитием именно армейского спецназа.Чавес сам, как личность и политик, сформировался в этой среде. Его аналогом по психо-типу у нас можно было бы назвать командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.Поэтому президент крайне живо интересовался идеями и ассоциациями, связанными с его бурным прошлым. И вот, тогда-то и возникла задумка создания "трубного спецназа".Суть заключалась в том, что в будущих конфликтах, особую роль будет играть защита энергетической логистики стран. Без тепла и света можно выживать, но нельзя воевать!К тому времени, мы с замечательным немецким политологом Александром Раром уже написали работу, где доказывали прямую взаимосвязь обороноспособности стран с защищенностью их энерго-транзитов.В этом плане мне особенно нравился термин "труба". Своей многозначностью, ассоциативностью, даже, некой чугунной брутальностью.Помню, когда уезжал работать на БАМ, знакомый писатель посоветовал мне устроиться в отряд тоннельшиков, бивших проход под Северо-Муйским хребтом. Сказал, что работа именно там обеспечит по ходу мощное название будущей книги "Тоннель".Я же не послушал и подался в мостоотряд. Написал книгу "Мост". Не пошла. Понятие "мост" не несет той скрытой энергетики, угрюмой таинственности, экзистенциальной сакральности, что зашифровано в понятии "тоннель"."Труба" еще круче! С таким метафорическим названием попадалось немало разных книг. От подзабытого давнего украинского романа (писателя уже не помню), где действие происходит в заброшенной подземной газовой магистрали с затерявшейся там охраной, до культовой книги Василя Быкова.Правда, с последней, при всем былом уважении к автору блестящей военной прозы, не согласен. Его рассказ "Труба" о, по сути, людских отбросах на фоне разрушающиеся страны.А в моей версии для Чавеса предлагалось сделать трубу - осью формирования нового сверх профессионального воинского подразделения - "трубного спецназа". Как прообраза будущей военной, а потом и гражданской элиты. В стране с достойным будущем…Короче, получилась целая разработка о суперменах, знающих все тонкости и секреты нефте-газовых транзитов, все их слабые и уязвимые места. Умеющих прикрыть их своим профессионализмом - и на суше, и под землей, и под водой. Владеющих всеми технологическими новинками от воздушных до подземных беспилотников. Патриотически, морально и физически в совершенстве подготовленных…Кстати, потом даже попросил своего земляка и друга, замечательного мастера восточных единоборств Турпал-Али Джабраилова разработать специальный боевой неутомимый шаг для быстрого перемещения в стандартной газовой трубе большого диаметра (но всего лишь в 142 см). Что он и сделал, создав "дай болар" - "легкую походку". Совсем как в песне "летящей походкой…".Знаю только два случая создания специального шага для специфических задач. Первый - разработка в молодости Дональдом Трампом особого армейского шага и, вот, "дай болар" Турпал-Али…И вот сейчас, читая новости об уникальной операции по освобождению Суджи, с изумлением понимаю насколько жизнь богаче самых смелых фантазий.Вообще, украинские суеверные, мистико-зависимые власти, не случайно избрали этот городок главным направлением своего "нахрюка". Довелось пованговать в свое время по этому поводу.Во-первых, здесь находится станция перехода некогда основной газовой тубы из России. Значит ее надо было символически перерезать. Украинские вожди, подобно таежным шаманам, боятся любого прикосновения к своему тельцу (с обоими ударениями).Во-вторых, именно с Суджи пришла на Украину советская власть, которую там считают "москальской". Соответственно были фантазии запустить обратный процесс.В третьих, была еще химера захвата с этого направления Курской атомной. Ну, чтобы повторить трагедию атомной подлотки "Курск" в глобальном масштабе. (Наступ и был приурочен к дате гибели лодки.) С этого, как считали они, наступит "труба" всей России.Впрочем, я уже подробно писал об этом. Сейчас о другом. Спецназ преодолел пятнадцатикилометровую трубу! Зашел в тыл к противнику. Обеспечил фактор неожиданности и стал символом стойкости и победы.Те кто прошел огонь, воду и металлические трубы отмечены пока в репортажах, теле-сюжетах и песнях. Книги о них - впереди.Хотя, зачем им отдельные книги? Они уже в саму историю вошли. Победную историю. Они показали как защищать страну. Покажут как строить великую державу…Поговаривают о том, что уже начались переговоры заинтересованных сторон о восстановлении "Северного потока 2.". Скорее всего проект реанимируют. Логика трубы неумолима - либо газ, либо спецназ. Но есть нюансы. Тугодумы обычно получают и то, и другое.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

россия, венесуэла, украина, уго чавес (политик), апти алаудинов, александр рар, "ахмат", северный поток-2, мнения