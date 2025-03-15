https://ukraina.ru/20250315/1061820985.html

Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на Украине

Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на Украине - 15.03.2025 Украина.ру

Украина как стальное животное. Сколько миллионов человек голодает на Украине

Какие цифры и факты обсуждали на этой неделе на Украине и вне её? Были опубликованы данные ООН: сколько людей на Украине голодает и где именно. Шокирующие цифры. Сколько людей на Украине счастливы? Странные данные местных социологов. Куда уходит гуманитарная помощь? Что будет с украинскими гражданами в США? Они в тревоге, повизгивают.

2025-03-15T14:35

2025-03-15T14:35

2025-03-15T14:35

эксклюзив

украина

европа

сша

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

оон

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058453224_0:0:2015:1133_1920x0_80_0_0_62ad890a9373ab37ba024cc3513f7db7.jpg.webp

И какие перспективы рисуют европейские политики для Украины? Какие у них планы и на сколько лет?У них богатая фантазия. Но вряд ли эти "рисунки" и планы могут понравиться украинцам.5-6 лет "Стального дикобраза" Глава германской разведки Бруно Каль предложил Украине воевать минимум до 2030 года, чтобы Европа смогла лучше подготовиться к возможным конфликтам. Еще 5-6 лет.А глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен призвала:"Превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить ни один противник."Довольно странная фраза. Что значит переварить? Украина должна оказаться в том месте, где происходит переваривание?И почему она за три предыдущие года и за 200 (350, по словам Трампа?) миллиардов ещё не превратилась в стального дикобраза? А за предыдущие 10 лет, когда в Украине делали "сильнейшую армию" Европы?Хороший ответ по поводу этого "дикобраза" дала спикер Российского МИД Мария Захарова:Интересно, кстати, почему украинцев не спрашивают, хотят ли они стать неперевариваемым стальным дикобразом?Вроде бы Зеленский, да и все предыдущие президенты Украины, рисовали народу совершенно другие картины будущего.Неперевариваемое. Шипованное животное.Урсуле фон дер Ляйен надо было стать художником, это прямо картинка для фантастического аниме.Ну а если серьёзно, то украинцам сейчас не до того. Им бы выжить.Голодает пять миллионовСколько людей на Украине голодает?Пять миллионов человек. Это данные ООН. Голодают!Трудно сказать, какое сейчас количество людей проживает на Украине. Но если брать примерную цифру 25 миллионов, получается, что голодает каждый пятый.Это что-то невероятное.Да, наверное, в прямом смысле голода нет, потому что на Украине всегда была чрезвычайно развита система дачных участков и подсобных хозяйств.Но это значит, что люди питаются чрезвычайно скудно. А где-то наверняка есть и голод.Есть данные по областям.Голодают больше всего в той части Херсонской области, которая сейчас подконтрольна Украине. В богатейшей сельхоз области на юге страны "добились" голода.Кроме того, больше всего голодают (двое из 5 человек) в Запорожской области и на "украинской" территории ДНР, оккупированных киевским режимом.Это похоже уже на месть тем людям, тем областям, которые находятся в составе России.Отношение к людям на этих территориях показывает, что киевский режим прекрасно понимает: они уже в России. Значит, надо напоследок изгадить людям жизнь так, чтобы они вспоминали жизнь на Украине с ужасом.Это "фишка" этого режима. Так же они пытались не просто усложнить жизнь, а уничтожить своих же сограждан: в Крыму, на Донбассе, в Одессе.В докладе ООН сказано, что "миллионы людей используют механизмы выживания, жертвуя собственной едой, чтобы их дети могли есть." А также они "влезают в долги, чтобы прокормить свои семьи."Но кстати, на "цветущей Украине" испытывали проблемы с продовольствием еще в 2021 году 10 миллионов человек.Как так может быть в стране, где лучшие чернозёмы, климат и "наш працьовитый народ"?Это загадка века."Человечек из Киева"Интересно, а куда уходят те невероятные триллиарды помощи западных стран? Гуманитарка и всё остальное?Пишут в соцсетях, что гуманитарку из Европы везут назад в Европу и там продают за треть стоимости, за 20 процентов стоимости."Приезжает каждый месяц человечек из Киева..."Зная Украину, это надо было предполагать с первых дней "начала гуманитарной помощи". Ушлые европейцы и всегда готовая нажиться на своём же брате украинце часть населения Украины нашли друг друга.А народ пускай голодает, и это тоже как всегда на этой территории. Хоть во времена "ляхов", хоть во времена "волелюбных казаков". Они все "гречкосеев", то есть обычный народ, за людей не считали.Очень счастливы!Но вот новое исследование КМИС.Это такой социологический центр на Украине, который рисует Зеленскому поддержку то в 60, то в 70 процентов населения (реальная поддержка, по инсайдерской информации самих украинских журналистов - от 4 до 17 процентов, хотя никакие цифры сейчас подтвердить невозможно).Так вот, новое исследование. Очень противоречивое.Больше половины украинцев, согласно данным социологов, испытывают тревогу.А 43 процента - наоборот, очень высокий уровень счастья.Как такое может быть? В какой вообще стране такое было в истории?Это КМИС уже прогнулся, так прогнулся. "Под вашим великим руководством, пан Зеленский, все очень счастливы, а некоторые - запредельно".Это у нации, получается, биполярное расстройство? Или это одни и те же люди, испытывают то тревогу, то очень высокий уровень счастья?И что с ними потом делать? Психика в таком случае совершенно, получается, разбалансирована.Это, конечно же, неправда. Вряд ли кто-то на Украине сейчас испытывает "очень высокий" уровня счастья. Ну кроме тех, кто проживает или работает в правительственном квартале Киева, но и там тревоги должно быть больше, чем чего-то другого.240 тысяч в Штатах. Повизгивание из-за океанаТревожные звуки раздались уже из-за океана. Звуки возмущения и ужаса: "а нас-то за что"?"Стальные дикобразы" недовольны.240 тысяч украинцев собрались вроде депортировать из США. Но потом официально власти опровергли, сам Трамп сказал: не будем всех под одну гребёнку.Не будут так сразу депортировать, но конечно, будут проверки. После нападения "диаспорян" на вице-президента Вэнса.И не только на Вэнса. Они преследуют даже того журналиста, который задал Зеленскому вопрос про костюм!Это журналист Брайан Гленн, он столкнулся с типично украинским политическим хамством и ненавистью: "угрозы смерти, телефонные звонки, я не знаю, откуда у них мой номер".За что? Ну за что же их высылать, этих милых людей, которые чуть что - бегут, обмотанные в сине-желтые куски ткани кричать "смерть тебе!" Ни за что. Просто за вопрос.Сейчас вроде бы "программы помощи" укробеженцам приостановлены. А кого-то начали и высылать. Не привлекая особого внимания. По одному, по двое.Вообще же настроения совершенно разные у тех, кто проживает на Украине (и каждый пятый, напомним, голодает) и у тех, кому спокойно живётся в Европе или в США.Те, кто уехал - самые яростные сторонники "войны до последнего украинца". Но себя они в это число "последних" не включают. Тоже характерная особенность "политических украинцев"."80 процентов украинцев поддерживают Зеленского и готовы воевать до конца.Остальные 20 процентов проживают на Украине".Шутка! Ну, почти шутка.А скорее всего, вообще не шутка.33 года. Итог - ничего"Что построила Украина за 33 года? Ничего.Она не смогла даже просто управлять этими землями."Эти чрезвычайно правдивые слова произнёс не кто иной как бывший советник ОП Украины Алексей Арестович*.Он произносит их с определёнными целями, конечно. Арестовича пытаются сделать кандидатом для Востока и Юга Украины, в случае проведения выборов президента на Украине.Но поспорить не с чем. Единственное, что можно сказать - не "даже" не смогла управлять, а именно что управлять не смогла. Не получается на этой территории никакого государства. Что построили? Построили "ничего".Хуже того. Не смогли даже сохранить нажитое. Уничтожили все, что досталось от Советской Украины.Теперь половина живёт на западной помощи, еще половина сводит концы с концами. И еще часть ворует, и спешит украсть еще больше, ещё...В общем, дохозяйствовались.Подробнее о том, как странно устроена экономика Украины - в статье Ивана Лизана "Не только СВО. Как Украина стала полностью аграрным и зависимым от Запада государством"*Признан в РФ террористом и экстремистом

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, сша, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, оон, европарламент