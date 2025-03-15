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Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакалов

Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакалов - 15.03.2025 Украина.ру

Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакалов

Два, на первый взгляд не связанных события, произошли в эти два дня в Одессе. 13 марта ЕСПЧ вынес решение в пользу жертв трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обязав выплатить денежную компенсацию пострадавшим. А 14 марта был застрелен один из организаторов бойни и поджога – националист Демьян Ганула*.

2025-03-15T16:42

2025-03-15T16:42

2025-03-15T16:42

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Этот "активист" прославился среди одесситов и тем, что сносил памятники, проводил силовую мобилизацию местному ТЦК и просто кошмарил бизнес и горожан, прикрываясь патриотическими соображениями. Самым громким делом стало избиение, задержание и отправка на фронт фитнес-тренера. Ганул запечатлел себя на селфи-фото вместе с изуродованным одесситом. Убийцу Ганула пока не поймали, хотя предварительно он попал в объективы городского видеонаблюдения. Камеры зафиксировали и момент самого расстрела Ганула в людном месте на глазах у прохожих. Разбой, стрельба, убийства, подрыв гранат и прочие криминальные разборки стали приметой времени украинской действительности начиная с 2014 года. Накал ненависти среди украинского населения, пропагандируемая на официальном уровне нетерпимость и вражда к инакомыслящим, приводит к массовым трагедиям и убийствам. Эксперты дали оценку происходящему, вспомнив и события десятилетней давности в Доме профсоюзов в Одессе.Журналист Семён УраловВ Одессе ликвидировали отпетого нациста Ганула. Этот был представитель мерзкой версии украинского национализма, в основе которой лежит зависть сельского жителя к горожанам и городскому укладу. Ганул получал удовольствие от издевательств над одесситами, бравируя своей сельской украинской речью. Обратите внимание на самых конченых мародеров и нацистов - чаще всего это ушлые сельские уроженцы, которые быстро уловили конъюнктуру национализма и конвертировали свое происхождение в "гiднiсть" (достоинство).Украинский пропагандист и политик Алексей Арестович*В Одессе застрелили "активиста" "Правого сектора"** Демьяна Ганула. Того самого, что избивал спортивного тренера, демонстративно запихивал его в бусик ТЦК под камеры. Того, что "боролся" с памятниками. Сначала ты таскаешь людей в армию под камеры - потом таскают тебя. Пошёл бы сам — глядишь, остался бы жив.В чём уродливость явления "Ганул"? Если у настоящих маргиналов иногда просто нет другого выхода, и они умирают за свои убеждения, то те, кто творит беспредел, находясь на стороне большинства, – конченные ублюдки. Их "смелость" держится не на силе, не на принципах, а на абсолютной безнаказанности. Подагентуренный дядя, с крышей от спецслужб, решил заняться рекетом, позируя в роли "патриота" и "добровольца", борца с памятью Города. Когда он избивал тренера под камеры, он был уверен, что это не просто безопасно, а ещё и выгодно. Вот в этом и есть мерзость явления "Ганул" – шакалов, которые чувствуют защиту стаи шакалов. Ну что, герои "наведения порядка"?.. Как там ваши лозунги про "вернёмся с фронта"? Как там "мы хозяева в тылу"? Начинает доходить, что жизнь чуть сложнее ваших детских фантазий?..Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВерсия о связи убийства украинского нациста Демьяна Ганула с обнародованным вчера решением ЕСПЧ о преступном бездействии украинских властей 2 мая 2014 года при сожжении Дома Профсоюзов в Одессе автоматически поднимает ряд вопросов. Было бы слишком большим комплиментом считать Ганула единственным организатором трагедии. Весной 2014 года по Украине курсировали "летучие бригады" из националистов, подкреплённых футбольными "ультрас", которых организаторы Евромайдана перебрасывали в угрожаемые города (Харьков, Днепропетровск, Одесса, Кривой Рог, Херсон, Николаев, Запорожье) для силового давления на местную пророссийскую общественность. Организация сожжения Дома Профсоюзов в Одессе была сугубо коллегиальной. Кроме Ганула, в нём активно участвовал весь местный "филиал" террористической организации "Правый сектор"** (запрещён в РФ), который тогда был в фаворе, а также другие мелкие и крупные националистические структуры. Полагать решение ЕСПЧ триггером смерти Ганула можно только в том случае, если это убийство не будет последним. Как минимум, есть Сергей Стерненко и ряд других акторов известных событий. О смертях главных кураторов, тогдашних официальных и неофициальных инициаторов силовых расправ на пророссийскими украинцами — Дмитрия Яроша*, Александра Турчинова, Олега Тягнибока, Арсена Авакова* и т.д. — тоже не сообщалось. Свидетелей и непосредственных участников пришлось бы устранять и вовсе "в промышленных масштабах". В тот день Дом Профсоюзов окружила как минимум пара сотен человек. А одним из первых свой "репортаж" изнутри сделал действующий депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*... Куда больше вероятность того, что Ганула настигла месть одного из родственников тех, кого Ганул и его шайка активно сдавали под мобилизацию, используя самые разные методы принуждения.Политический аналитик Елена МаркосянВчера на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) появилась информация о том, что ЕСПЧ признал Украину виновной в событиях в Одессе 2 мая 2014 года, отметив неспособность государства сделать всё, что можно, чтобы предотвратить и остановить насилие, приведшее к гибели людей. Теперь Украина должна будет выплатить материальную компенсацию пострадавшим и семьям погибших, что возмутило диванных "патриотов". К этому могу добавить, что государство не только не предотвратило, а, наоборот, спровоцировало и организовало это преступление. Всё казалось спонтанным, но на самом деле, если внимательно оглянуться и вспомнить, что говорили госпереворотчики в то время, например, Аваков* сотоварищи, возглавлявший МВД, то станет очевидно, чем они руководствовались, делая это. Они считали и говорили вслух не стесняясь, что надо убить публично и жестоко кучку "сепаров", которые не приняли госпереворот, и все заткнутся и залезут под лавку. Одесса для них была ключевым городом и выбор их был понятен. Они убили Одессу, запугали людей, наводнили её националистами бандеровцами и присосались к порту. По сей день там пришлых и ярых пиявок нацизма так много, что город утратил не только своё историческое лицо, но и непокорную душу. Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов и я верю, что так и будет. Не спрячутся.Подробнее о том, что происходило в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года - в статье Павла Котова "Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая"* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

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одесса, украина, россия, алексей арестович, елена панина, дмитрий ярош, еспч, правый сектор, верховная рада, эксклюзив