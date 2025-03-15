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Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан - 15.03.2025 Украина.ру
Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
Лидеры Евросоюза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и требуют от нее продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года, передают российские СМИ
2025-03-15T18:09
2025-03-15T18:09
2025-03-15T18:09
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По словам Орбана, европейские страны "с головой окунулись" в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир. Премьер-министр сравнил руководство ЕС с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, отметив, что нынешняя "империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать", и война является инструментом этой колонизации.Орбан подчеркнул, что за продолжение боевых действий с Россией Украине предложили членство в Евросоюзе, за которое, по его мнению, Киеву еще придется "расплачиваться"."У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины", — заявил премьер-министр.Подробно о том, какие требования выдвинул Орбан к ЕС: "Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС.
https://ukraina.ru/20250314/1061797885.html
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новости, украина, россия, венгрия, виктор орбан, ес, евросоюз, конфликт, требование
Новости, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Евросоюз, конфликт, требование
Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
Лидеры Евросоюза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и требуют от нее продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года, передают российские СМИ