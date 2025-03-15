Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан - 15.03.2025 Украина.ру
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Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан - 15.03.2025 Украина.ру
Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
Лидеры Евросоюза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и требуют от нее продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года, передают российские СМИ
2025-03-15T18:09
2025-03-15T18:09
новости
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венгрия
виктор орбан
ес
евросоюз
конфликт
требование
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По словам Орбана, европейские страны "с головой окунулись" в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир. Премьер-министр сравнил руководство ЕС с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, отметив, что нынешняя "империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать", и война является инструментом этой колонизации.Орбан подчеркнул, что за продолжение боевых действий с Россией Украине предложили членство в Евросоюзе, за которое, по его мнению, Киеву еще придется "расплачиваться"."У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины", — заявил премьер-министр.Подробно о том, какие требования выдвинул Орбан к ЕС: "Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС.
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новости, украина, россия, венгрия, виктор орбан, ес, евросоюз, конфликт, требование
Новости, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Евросоюз, конфликт, требование

Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан

18:09 15.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Лидеры Евросоюза не хотят помогать Украине, они хотят ее колонизировать и требуют от нее продолжения конфликта с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года, передают российские СМИ
По словам Орбана, европейские страны "с головой окунулись" в украинский конфликт, но Венгрия не стала этого делать, выступив за мир.
Премьер-министр сравнил руководство ЕС с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой в XIX веке боролась Венгрия, отметив, что нынешняя "империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать", и война является инструментом этой колонизации.
Орбан подчеркнул, что за продолжение боевых действий с Россией Украине предложили членство в Евросоюзе, за которое, по его мнению, Киеву еще придется "расплачиваться".
"У нас на это есть только один ответ — Европейский союз, но без Украины", — заявил премьер-министр.
Подробно о том, какие требования выдвинул Орбан к ЕС: "Евросоюз, но без Украины": Орбан выдвинул 12 требований к ЕС.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Вчера, 11:11
Орбан призвал не загонять в долги несколько поколений европейцев ради УкраиныВенгрия должна не позволить Евросоюзу взять общий огромный кредит на помощь Киеву. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
НовостиУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанЕСЕвросоюзконфликттребование
 
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Заголовок открываемого материала
18:09Евросоюз хочет колонизировать Украину и требует от нее продолжать конфликт с РФ — Орбан
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