"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
20:32 15.03.2025 (обновлено: 21:12 15.03.2025)
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе. Видео с украинскими пленными глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале
"Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "АХМАТ" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе", — говорится в комментарии к видео.
Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал, солдат ВСУ обнаружили очень быстро, отметил Кадыров.
Как выяснилось в ходе беседы с командиром спецназа "АХМАТ" ВС России, заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудиновым, солдаты ВСУ, едва завидев приближение российских бойцов, "предпочли испытать себя в беге на дальние дистанции", но связистам все же удалось задержать двух менее удачливых, подчеркнул он.
Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров.
"Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет. Нашим бойцам я желаю удачи и дальнейших успехов в ходе выполнения оперативно-боевых задач", — отметил глава Чечни.
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