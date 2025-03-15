"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ - 15.03.2025 Украина.ру
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"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ - 15.03.2025 Украина.ру
"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе. Видео с украинскими пленными глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале
2025-03-15T20:32
2025-03-15T21:12
новости
россия
курская область
чечня
апти алаудинов
"ахмат"
рамзан кадыров
плен
пленные
всу
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Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал, солдат ВСУ обнаружили очень быстро, отметил Кадыров.Как выяснилось в ходе беседы с командиром спецназа "АХМАТ" ВС России, заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудиновым, солдаты ВСУ, едва завидев приближение российских бойцов, "предпочли испытать себя в беге на дальние дистанции", но связистам все же удалось задержать двух менее удачливых, подчеркнул он.Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров."Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет. Нашим бойцам я желаю удачи и дальнейших успехов в ходе выполнения оперативно-боевых задач", — отметил глава Чечни.Также на тему украинских пленных: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, чечня, апти алаудинов, "ахмат", рамзан кадыров, плен, пленные, всу, украина, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Чечня, Апти Алаудинов, "Ахмат", Рамзан Кадыров, плен, Пленные, ВСУ, Украина, СВО, Спецоперация

"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ

20:32 15.03.2025 (обновлено: 21:12 15.03.2025)
 
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95Пленные ВСУ
Пленные ВСУ
© Скриншот: Telegram-канал Kadyrov_95
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Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе. Видео с украинскими пленными глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале

"Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "АХМАТ" МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе", — говорится в комментарии к видео.

Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал, солдат ВСУ обнаружили очень быстро, отметил Кадыров.
Как выяснилось в ходе беседы с командиром спецназа "АХМАТ" ВС России, заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудиновым, солдаты ВСУ, едва завидев приближение российских бойцов, "предпочли испытать себя в беге на дальние дистанции", но связистам все же удалось задержать двух менее удачливых, подчеркнул он.
Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров.
"Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет. Нашим бойцам я желаю удачи и дальнейших успехов в ходе выполнения оперативно-боевых задач", — отметил глава Чечни.
Также на тему украинских пленных: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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