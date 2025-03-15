https://ukraina.ru/20250315/1061826735.html

"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ

"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ - 15.03.2025 Украина.ру

"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ

Рамзан Кадыров показал "вытянувших счастливый билет" пленных солдат ВСУ, которые прятались в погребе. Видео с украинскими пленными глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале

2025-03-15T20:32

2025-03-15T20:32

2025-03-15T21:12

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Проверенный временем метод "затаимся и пересидим" на этот раз не сработал, солдат ВСУ обнаружили очень быстро, отметил Кадыров.Как выяснилось в ходе беседы с командиром спецназа "АХМАТ" ВС России, заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудиновым, солдаты ВСУ, едва завидев приближение российских бойцов, "предпочли испытать себя в беге на дальние дистанции", но связистам все же удалось задержать двух менее удачливых, подчеркнул он.Пленные сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. На практике убедились, что отсутствие подготовки крайне негативно сказывается на боеспособности и эффективности подразделений, указал Кадыров."Но сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет. Нашим бойцам я желаю удачи и дальнейших успехов в ходе выполнения оперативно-боевых задач", — отметил глава Чечни.Также на тему украинских пленных: Предложение Путина ВСУ сдаться в плен еще действует, но время у Киева сокращается — Песков на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html

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новости, россия, курская область, чечня, апти алаудинов, "ахмат", рамзан кадыров, плен, пленные, всу, украина, сво, спецоперация