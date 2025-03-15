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Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта

Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта - 15.03.2025 Украина.ру

Ликвидация Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 марта

В окружении Владимира Зеленского обсуждают его ликвидацию, сообщили источники. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-15T13:09

2025-03-15T13:09

2025-03-15T13:09

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украина

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херсонская область

владимир зеленский

константин бондаренко

марьяна безуглая

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Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье."Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрёт от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идёт. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня", — заявил собеседник агентства.По информации источника, по мнению иностранцев Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен.Ранее народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявляла, что США готовят замену Зеленскому."США и Россия вместе с некоторыми другими игроками, к сожалению, готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. При этом они не кладут все яйца в одну корзину и работают сразу над несколькими потенциальными кандидатами <...> Не исключаю, что Зеленского попробуют убрать физически", — отмечала Безуглая ещё 7 марта.Позднее, 14 марта, украинский политолог Константин Бондаренко указал, что препятствием для установления прочного мира на территории Украины являются Конституции Украины и РФ. В них закреплены вопросы территорий. Помимо этого в украинской Конституции также закреплён курс страны в НАТО."Именно поэтому возникает логический вопрос: если Конституция является преградой для решения вопроса, то значит ее надо отменить", - отметил Бондаренко.По его словам, механизм этого "прост и апробирован во многих странах мира"."Бравый генерал (полковник, майор, капитан или даже сержант) появляется на экране телевидения и объявляет себя главой Временного переходного правительства. В это время пропахшие порохом и мазутом бойцы элитных подразделений выносят дверь в кабинет президента (самому президенту разрешают выехать в места дислокации нажитого непосильным трудом имущества, либо заставляют съесть в прямом эфире отрезанное у него же ухо - как это было в Либерии; все зависит от гарантий внешних игроков). Парламент распускается, прежнее правительство отстраняется от власти. А главное: прекращается действие Конституции", — отметил политолог.В этот же момент, указал он формируется переговорная группа для ведения переговоров об условиях мира."Через год глава временного переходного правительства объявляет о подготовке проекта новой Конституции и выносит ее на референдум, а также запускает президентские и парламентские выборы", — описал эксперт механизм изменения основного закона страны в экстренных условиях.Он также подчеркнул, что уже слышал о том, что этот сценарий могут применить для разрешения кризиса на Украине."Важно то, что подобный сценарий как один из возможных я услышал из уст одного из американских экспертов, близких к процессам принятия решений. Вот задумался: а в какой стране он более применим - в Украине или в России? Теряюсь в догадках…", — подытожил Бондаренко.Судя по последней реплике, эксперт уверен, что скорее всего Украину ожидает военный переворот, если только Зеленский будет упорствовать в вопросе территорий и членства Украины в НАТО.Обстрелы и налётыУтром 15 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов: 64 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 38 – над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, 7 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых отражённых атаках."В период с 07:45 до 08:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: 2 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над акваторией Чёрного моря", — гласила публикация от 09:40.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 28 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 92 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилые домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Алёшки — 6; Каиры — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Малая Лепетиха — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алешки, Каховка, Коханы и Корсунка.Также в Скадовском округе объявлялась ракетная опасность.Утром 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский, Разумное, сёлам Вергилевка, Веселая Лопань, Репное, Ясные Зори и хутору Валковский выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и нанесены удары 7 беспилотниками, из которых 4 сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори повреждены 2 частных дома и надворная постройка.В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Грузское и Цаповка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 2 беспилотников. Обошлось без последствий."В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлкам Дружба, Ровное, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Храпово, Шведуновка, Шелаево, хуторам Жердевка и Рябики совершены атаки 43 беспилотников, 26 из которых сбиты системой ПВО. В селе Кукуевка повреждены линия электропередачи, газовая труба, 3 частных дома, легковой автомобиль, микроавтобус, ГАЗель, в селе Двулучное — линия электропередачи, в городе Валуйки — 2 грузовых автомобиля, также в результате детонации дронов в двух местах загорелась сухая трава — пожарными расчётами все возгорания ликвидированы", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись 3 обстрелам с применением 13 боеприпасов и атаке одного беспилотника, с которого сброшено одно взрывное устройство. В селе Тишанка повреждены 2 частных дома, газовая труба и надворная постройка."Кроме того, повреждена линия электропередачи — жители двух улиц временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отметил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 2 беспилотников. Последствий нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено в ходе 2 обстрелов выпущено 8 снарядов и совершены атаки 10 беспилотников, 4 из которых были сбиты. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Мухин выпущен 21 боеприпас в ходе 4 обстрелов и зафиксированы атаки 22 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино на территории предприятия повреждены складское помещение и технологическое оборудование, на территории коммерческого объекта — навес и оборудование, в селе Муром — три частных дома", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, владимир зеленский, константин бондаренко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, нато