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ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны

ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны - 15.03.2025 Украина.ру

ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны

Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Минобороны

2025-03-15T13:50

2025-03-15T13:50

2025-03-15T13:51

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"Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Телеграм.Особенностью выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции, подчеркнули в Минобороны.Для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто Представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ, уточнили в ведомстве. "Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", — сообщили в Минобороны.Для защиты личного состава на каждом сапере защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, сообщили в пресс-службе. Саперы применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2 и другие, отметили в ведомстве.Также материалы на эту тему: У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника на сайте Украина.ру.

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