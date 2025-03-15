https://ukraina.ru/20250315/1061820596.html
ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны
ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны - 15.03.2025 Украина.ру
ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны
Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
2025-03-15T13:50
2025-03-15T13:50
2025-03-15T13:51
новости
россия
курская область
минобороны
мины
минирование
очистка
инженерные войска
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060505424_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_1d29b6dfeeb9fe4ce02312041bc404da.jpg
"Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Телеграм.Особенностью выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции, подчеркнули в Минобороны.Для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто Представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ, уточнили в ведомстве. "Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", — сообщили в Минобороны.Для защиты личного состава на каждом сапере защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, сообщили в пресс-службе. Саперы применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2 и другие, отметили в ведомстве.Также материалы на эту тему: У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250315/1061820417.html
россия
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060505424_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c1ffd337db4b4006e5c79d4fa21938ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, минобороны, мины, минирование, очистка, инженерные войска, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Минобороны, мины, минирование, очистка, инженерные войска, ВС РФ, СВО, Спецоперация
ВС РФ приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области — Минобороны
13:50 15.03.2025 (обновлено: 13:51 15.03.2025)
Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию территорий в приграничных районах Курской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
"Инженерные войска ВС РФ приступили к выполнению задач по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий", —
говорится в сообщении
ведомства, опубликованном в Телеграм.
Особенностью выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции, подчеркнули в Минобороны.
Для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто Представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ, уточнили в ведомстве.
"Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", — сообщили в Минобороны.
Для защиты личного состава на каждом сапере защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, сообщили в пресс-службе. Саперы применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2 и другие, отметили в ведомстве.