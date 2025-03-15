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Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung
Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung - 15.03.2025 Украина.ру
Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung
У президента РФ Владимира Путина "нет оправданий" для якобы "нападения на другую страну", но обсуждать интересы Москвы необходимо. Такое мнение выразила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung
2025-03-15T19:01
2025-03-15T19:01
2025-03-15T19:01
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По словам Меркель, Путин якобы пытается ослабить ЕС "имеющимися в его распоряжении на данный момент средствами", а частью военной доктрины России якобы является "ослабление других стран". Так бывший политик ответила на вопрос журналистов, может ли Россия "напасть" на страны Балтии, Германию и Польшу."У него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но рассуждать об интересах России нужно обязательно", – сказала Меркель.Также она прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее "удручающей". Меркель отметила, что предпочла бы "не видеть" эту встречу, особенно с учитывая то, что за ней наблюдали и в России.Невозможно предугадать, встанет ли Трамп на сторону Путина, добавила она. "Но тот факт, что США совместно с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания Генеральной Ассамблеи ООН, весьма удивителен и примечателен", – подчеркнула Меркель. Про другие заявления бывшего канцлера ФРГ: Меркель призвала не допустить победы России на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, сша, меркель, владимир путин, дональд трамп, ес, оон, владимир зеленский, белый дом
Новости, Россия, Германия, США, Меркель, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, ООН, Владимир Зеленский, Белый дом
Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung
У президента РФ Владимира Путина "нет оправданий" для якобы "нападения на другую страну", но обсуждать интересы Москвы необходимо. Такое мнение выразила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung
По словам Меркель, Путин якобы пытается ослабить ЕС "имеющимися в его распоряжении на данный момент средствами", а частью военной доктрины России якобы является "ослабление других стран".
Так бывший политик ответила на вопрос журналистов, может ли Россия "напасть" на страны Балтии, Германию и Польшу.
"У него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но рассуждать об интересах России нужно обязательно", – сказала Меркель.
Также она прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее "удручающей". Меркель отметила, что предпочла бы "не видеть" эту встречу, особенно с учитывая то, что за ней наблюдали и в России.
Невозможно предугадать, встанет ли Трамп на сторону Путина, добавила она. "Но тот факт, что США совместно с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания Генеральной Ассамблеи ООН, весьма удивителен и примечателен", – подчеркнула Меркель.
Про другие заявления бывшего канцлера ФРГ: Меркель призвала не допустить победы России на Украине на сайте Украина.ру.