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Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung

Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung - 15.03.2025 Украина.ру

Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung

У президента РФ Владимира Путина "нет оправданий" для якобы "нападения на другую страну", но обсуждать интересы Москвы необходимо. Такое мнение выразила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung

2025-03-15T19:01

2025-03-15T19:01

2025-03-15T19:01

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По словам Меркель, Путин якобы пытается ослабить ЕС "имеющимися в его распоряжении на данный момент средствами", а частью военной доктрины России якобы является "ослабление других стран". Так бывший политик ответила на вопрос журналистов, может ли Россия "напасть" на страны Балтии, Германию и Польшу."У него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но рассуждать об интересах России нужно обязательно", – сказала Меркель.Также она прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овального кабинете, назвав ее "удручающей". Меркель отметила, что предпочла бы "не видеть" эту встречу, особенно с учитывая то, что за ней наблюдали и в России.Невозможно предугадать, встанет ли Трамп на сторону Путина, добавила она. "Но тот факт, что США совместно с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания Генеральной Ассамблеи ООН, весьма удивителен и примечателен", – подчеркнула Меркель. Про другие заявления бывшего канцлера ФРГ: Меркель призвала не допустить победы России на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250309/1061649918.html

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новости, россия, германия, сша, меркель, владимир путин, дональд трамп, ес, оон, владимир зеленский, белый дом