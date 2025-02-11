https://ukraina.ru/20250211/1060978038.html

"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине

"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине - 11.02.2025 Украина.ру

"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы. Об этом 11 февраля написала австралийская газета The Daily Telegraph, уточнив, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО

2025-02-11T09:46

2025-02-11T09:46

2025-02-11T09:47

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По информации издания, спецпосланник заверил европейских дипломатов, что Вашингтон намерен усилить позиции Украины в переговорах с Россией.Ранее Келлог заявлял, что он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Спецпосланник нового американского лидера Дональда Трампа также обещал, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Накануне Мюнхенскую конференцию вспоминал и представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Киев поддерживает позицию Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине.Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время."Ожидать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - заявил Юсов, несмотря на то, что совсем недавно глава ГУР Кирилл Буданов* открестился от темы переговоров.На днях президент США Дональд Трамп заявил, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине"."Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон вложил в Украину огромные деньги и обязан вернуть в любом случае - войдет страна в состав Российской Федерации или нет.Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала."Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Когда именно могут начаться переговоры - в материале Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250210/1060965854.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, василий небензя, ес, нато, оон, план, мир