https://ukraina.ru/20250211/1060978038.html
"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине
"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине - 11.02.2025 Украина.ру
"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы. Об этом 11 февраля написала австралийская газета The Daily Telegraph, уточнив, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО
2025-02-11T09:46
2025-02-11T09:46
2025-02-11T09:47
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По информации издания, спецпосланник заверил европейских дипломатов, что Вашингтон намерен усилить позиции Украины в переговорах с Россией.Ранее Келлог заявлял, что он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Спецпосланник нового американского лидера Дональда Трампа также обещал, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Накануне Мюнхенскую конференцию вспоминал и представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Киев поддерживает позицию Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине.Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время."Ожидать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - заявил Юсов, несмотря на то, что совсем недавно глава ГУР Кирилл Буданов* открестился от темы переговоров.На днях президент США Дональд Трамп заявил, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине"."Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон вложил в Украину огромные деньги и обязан вернуть в любом случае - войдет страна в состав Российской Федерации или нет.Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала."Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Когда именно могут начаться переговоры - в материале Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250210/1060965854.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, василий небензя, ес, нато, оон, план, мир
"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине
09:46 11.02.2025 (обновлено: 09:47 11.02.2025)
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы. Об этом 11 февраля написала австралийская газета The Daily Telegraph, уточнив, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО
По информации издания, спецпосланник заверил европейских дипломатов, что Вашингтон намерен усилить позиции Украины в переговорах с Россией.
Ранее Келлог заявлял, что он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Спецпосланник нового американского лидера Дональда Трампа также обещал, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Накануне Мюнхенскую конференцию вспоминал и представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов. Он заявил, что Киев
поддерживает позицию Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине.
Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время.
"Ожидать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - заявил Юсов, несмотря на то, что совсем недавно глава ГУР Кирилл Буданов* открестился от темы переговоров.
Между тем, во вторник, 11 февраля, Трамп перепостил статью CNBC, в которой приведен недавний комментарий президента России Владимира Путина о его политике. "Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку тарифы Трампа встревожили союзников",- говорится в названии статьи. Также в материале отмечалось, что у властей стран Евросоюза нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы.
На днях президент США Дональд Трамп заявил
, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину
, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".
"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".
В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон вложил в Украину огромные деньги и обязан вернуть в любом случае - войдет страна в состав Российской Федерации или нет.
Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя
в очередной раз напомнил
, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.
Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа
и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.
"Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.
Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом
были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского
о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
Когда именно могут начаться переговоры - в материале Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.