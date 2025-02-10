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Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа

Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа - 10.02.2025 Украина.ру

Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа

Согласованных графиков контактов президентов России и США сейчас нет. Об этом 10 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

2025-02-10T15:43

2025-02-10T15:43

2025-02-10T15:54

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Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил о намерении продолжить переговорный процесс в личном формате с обсуждением в том числе и украинской проблемы. Замминистра иностранных дел России отметил, что Москва и Вашингтон контактируют, однако согласованного графика контактов на президентском уровне сейчас нет.Как сообщает РИА Новости, замминистра иностранных дел России также отметил, что каналы коммуникации между Россией и США существуют, "они не закрыты".Тем временем в Киеве призывают усилить санкционное и иное давление на Россию в условиях фактически идущего переговорного процесса. С таким заявлением выступил накануне Владимир Зеленский. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский

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новости, россия, сша, владимир путин, сергей рябков, дональд трамп, мид рф, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика