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Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа
Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа - 10.02.2025 Украина.ру
Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа
Согласованных графиков контактов президентов России и США сейчас нет. Об этом 10 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2025-02-10T15:43
2025-02-10T15:43
2025-02-10T15:54
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Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил о намерении продолжить переговорный процесс в личном формате с обсуждением в том числе и украинской проблемы. Замминистра иностранных дел России отметил, что Москва и Вашингтон контактируют, однако согласованного графика контактов на президентском уровне сейчас нет.Как сообщает РИА Новости, замминистра иностранных дел России также отметил, что каналы коммуникации между Россией и США существуют, "они не закрыты".Тем временем в Киеве призывают усилить санкционное и иное давление на Россию в условиях фактически идущего переговорного процесса. С таким заявлением выступил накануне Владимир Зеленский. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
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Украина.ру
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новости, россия, сша, владимир путин, сергей рябков, дональд трамп, мид рф, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Дональд Трамп, МИД РФ, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика
Рябков рассказал о графиках контактов Путина и Трампа
15:43 10.02.2025 (обновлено: 15:54 10.02.2025)
Согласованных графиков контактов президентов России и США сейчас нет. Об этом 10 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и заявил о намерении продолжить переговорный процесс в личном формате с обсуждением в том числе и украинской проблемы. Замминистра иностранных дел России отметил, что Москва и Вашингтон контактируют, однако согласованного графика контактов на президентском уровне сейчас нет.
"Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", - заявил Рябков.
Как сообщает РИА Новости, замминистра иностранных дел России также отметил, что каналы коммуникации между Россией и США
существуют, "они не закрыты".
"Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно. С нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил", - сказал Рябков.
Тем временем в Киеве
призывают усилить санкционное и иное давление на Россию в условиях фактически идущего переговорного процесса. С таким заявлением выступил накануне Владимир Зеленский
. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский