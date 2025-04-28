Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира" - 28.04.2025 Украина.ру
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Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"
Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира" - 28.04.2025 Украина.ру
Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"
Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на стороне России и давить на нее бесполезно, быстрого мира так не добиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2025-04-28T05:15
2025-04-28T05:15
новости
россия
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сша
дональд трамп
владимир путин
сергей полетаев
война
мир
чем закончится война на украине
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Для Дональда Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому в в воздухе все время висел вопрос, на что готов пойти президент США, чтобы закончить войну или выйти из нее, отметил эксперт.Так вот сейчас Трамп прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания."Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины", – подчеркнул Полетаев.И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник, добавил он."Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на [президента РФ Владимира] Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании – в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/nasiluyut-medikov-pytayut-na-kreste-voruyut-milliardami-nepriglyadnaya-pravda-o-vsu-1062762424.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей полетаев , война, мир, чем закончится война на украине, война на украине, сво, дзен новости сво, новости россии
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Полетаев , война, мир, чем закончится война на Украине, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости России

Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"

05:15 28.04.2025
 
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Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на стороне России и давить на нее бесполезно, быстрого мира так не добиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для Дональда Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому в в воздухе все время висел вопрос, на что готов пойти президент США, чтобы закончить войну или выйти из нее, отметил эксперт.
Так вот сейчас Трамп прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания.
"Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины", – подчеркнул Полетаев.
И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник, добавил он.
"Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на [президента РФ Владимира] Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
25 апреля, 16:17
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