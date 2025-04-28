https://ukraina.ru/20250428/davit-na-putina-bespolezno-poletaev-obyasnil-uspeet-li-tramp-do-1-maya-dobitsya-bystrogo-mira-1062788720.html

Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"

Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира" - 28.04.2025 Украина.ру

Давить на Путина бесполезно: Полетаев объяснил, успеет ли Трамп до 1 мая добиться "быстрого мира"

Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на стороне России и давить на нее бесполезно, быстрого мира так не добиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2025-04-28T05:15

2025-04-28T05:15

2025-04-28T05:15

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Для Дональда Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому в в воздухе все время висел вопрос, на что готов пойти президент США, чтобы закончить войну или выйти из нее, отметил эксперт.Так вот сейчас Трамп прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания."Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины", – подчеркнул Полетаев.И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник, добавил он."Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на [президента РФ Владимира] Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании – в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/nasiluyut-medikov-pytayut-na-kreste-voruyut-milliardami-nepriglyadnaya-pravda-o-vsu-1062762424.html

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