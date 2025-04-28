https://ukraina.ru/20250428/vydrin-ssha-budet-slozhno-vyyti-iz-peregovorov-dazhe-starlink-nelzya-otklyuchit-odnim-nazhatiem-knopki-1062782913.html

Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки

Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки - 28.04.2025 Украина.ру

Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки

Для США будет не так просто выйти из сложившейся ситуации с переговорами по Украине. Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — для этого необходимо разорвать несколько договоров и учесть технические обстоятельства. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-04-28T04:30

2025-04-28T04:30

2025-04-28T04:30

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Среди экспертов есть мнение, что если США выйдут из переговоров, тогда прекратится военная и денежная помощь Украине, и ее могут даже отключить от "Старлинка". И тогда Россия быстро одержит военную победу над киевским режимом.Во-первых, США не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки", отметил политолог. В реальности, существует множество других факторов, таких как сила политической инерции, интриги лоббистов и оппонентов, кулуарные обязательства и личные мотивы, подчеркнул Выдрин.Выдрин уверен, что необходимо убедить американское руководство, что им куда выгоднее строить вместе с Россией новый мир, чем воевать с ней за старый. "Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/sindrom-bezugloy-1062779126.html

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