Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Для США будет не так просто выйти из сложившейся ситуации с переговорами по Украине. Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — для этого необходимо разорвать несколько договоров и учесть технические обстоятельства. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Среди экспертов есть мнение, что если США выйдут из переговоров, тогда прекратится военная и денежная помощь Украине, и ее могут даже отключить от "Старлинка". И тогда Россия быстро одержит военную победу над киевским режимом.
Во-первых, США не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки", отметил политолог.
В реальности, существует множество других факторов, таких как сила политической инерции, интриги лоббистов и оппонентов, кулуарные обязательства и личные мотивы, подчеркнул Выдрин.
"Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства", — указал он.
Выдрин уверен, что необходимо убедить американское руководство, что им куда выгоднее строить вместе с Россией новый мир, чем воевать с ней за старый.
"Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
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