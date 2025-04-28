Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки - 28.04.2025 Украина.ру
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Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки
Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки - 28.04.2025 Украина.ру
Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки
Для США будет не так просто выйти из сложившейся ситуации с переговорами по Украине. Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — для этого необходимо разорвать несколько договоров и учесть технические обстоятельства. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-04-28T04:30
2025-04-28T04:30
новости
сша
украина
россия
дмитрий выдрин
украина.ру
переговоры
starlink
военная помощь
мир
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Среди экспертов есть мнение, что если США выйдут из переговоров, тогда прекратится военная и денежная помощь Украине, и ее могут даже отключить от "Старлинка". И тогда Россия быстро одержит военную победу над киевским режимом.Во-первых, США не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки", отметил политолог. В реальности, существует множество других факторов, таких как сила политической инерции, интриги лоббистов и оппонентов, кулуарные обязательства и личные мотивы, подчеркнул Выдрин.Выдрин уверен, что необходимо убедить американское руководство, что им куда выгоднее строить вместе с Россией новый мир, чем воевать с ней за старый. "Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250427/sindrom-bezugloy-1062779126.html
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новости, сша, украина, россия, дмитрий выдрин, украина.ру, переговоры, starlink, военная помощь, мир, перемирие, война, киевский режим
Новости, США, Украина, Россия, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, переговоры, Starlink, военная помощь, мир, перемирие, война, киевский режим

Выдрин: США будет сложно выйти из переговоров, даже "Старлинк" нельзя отключить одним нажатием кнопки

04:30 28.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Для США будет не так просто выйти из сложившейся ситуации с переговорами по Украине. Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — для этого необходимо разорвать несколько договоров и учесть технические обстоятельства. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Среди экспертов есть мнение, что если США выйдут из переговоров, тогда прекратится военная и денежная помощь Украине, и ее могут даже отключить от "Старлинка". И тогда Россия быстро одержит военную победу над киевским режимом.
Во-первых, США не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки", отметил политолог.
В реальности, существует множество других факторов, таких как сила политической инерции, интриги лоббистов и оппонентов, кулуарные обязательства и личные мотивы, подчеркнул Выдрин.
"Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства", — указал он.
Выдрин уверен, что необходимо убедить американское руководство, что им куда выгоднее строить вместе с Россией новый мир, чем воевать с ней за старый.
"Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Вчера, 12:09
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