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Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным

Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным - 09.02.2025 Украина.ру

Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным

Переговоры президентов США и России состоялись в пятницу 7 февраля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

2025-02-09T10:07

2025-02-09T10:07

2025-02-09T10:07

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По информации таблоида New York Post "в пятницу президент Дональд Трамп беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".Трамп заявил также, сказано в публикации NYP, что в ходе СВО погибло уже "два миллиона — и без причины". Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению вооружённого конфликта.Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу , который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент США отдал поручение."Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", - сказал американский лидер.В публикации также отмечено, что вице-президент Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.Оно также сообщило, что Трамп высказался и по вопросу Ирана – с исламской республикой президент США тоже желает совершить сделку."Я хотел бы заключить с Ираном сделку о неядерном потенциале. Я бы предпочел это, чем бомбить его к чертям... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", - сказал Трамп.Как и в случае с планом урегулирования конфликта на Украине, Трамп отказался раскрывать детали предложения Вашингтону для Тегерана.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сво, потери всу, дипломатия