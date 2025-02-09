Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
Коллаж: Трамп и Путин
Переговоры президентов США и России состоялись в пятницу 7 февраля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По информации таблоида New York Post "в пятницу президент Дональд Трамп беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать", — сказал Трамп по итогам разговоров с Путиным.
Трамп заявил также, сказано в публикации NYP, что в ходе СВО погибло уже "два миллиона — и без причины". Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению вооружённого конфликта.
"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп.
Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу , который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент США отдал поручение.
"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", - сказал американский лидер.
В публикации также отмечено, что вице-президент Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
"Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на $500 млн о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании", - отметило издание.
Оно также сообщило, что Трамп высказался и по вопросу Ирана – с исламской республикой президент США тоже желает совершить сделку.
"Я хотел бы заключить с Ираном сделку о неядерном потенциале. Я бы предпочел это, чем бомбить его к чертям... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", - сказал Трамп.
Как и в случае с планом урегулирования конфликта на Украине, Трамп отказался раскрывать детали предложения Вашингтону для Тегерана.
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