Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным - 09.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250209/1060929000.html
Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным - 09.02.2025 Украина.ру
Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
Переговоры президентов США и России состоялись в пятницу 7 февраля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
2025-02-09T10:07
2025-02-09T10:07
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
сво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615516_0:0:3573:2010_1920x0_80_0_0_faec4e62b044a2614cf78c53f6ce5107.jpg
По информации таблоида New York Post "в пятницу президент Дональд Трамп беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".Трамп заявил также, сказано в публикации NYP, что в ходе СВО погибло уже "два миллиона — и без причины". Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению вооружённого конфликта.Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу , который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент США отдал поручение."Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", - сказал американский лидер.В публикации также отмечено, что вице-президент Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.Оно также сообщило, что Трамп высказался и по вопросу Ирана – с исламской республикой президент США тоже желает совершить сделку."Я хотел бы заключить с Ираном сделку о неядерном потенциале. Я бы предпочел это, чем бомбить его к чертям... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", - сказал Трамп.Как и в случае с планом урегулирования конфликта на Украине, Трамп отказался раскрывать детали предложения Вашингтону для Тегерана.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060615516_0:0:2681:2010_1920x0_80_0_0_8ac40d68e754a2adeb85280919e7c34e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сво, потери всу, дипломатия
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, потери ВСУ, дипломатия

Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным

10:07 09.02.2025
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры президентов США и России состоялись в пятницу 7 февраля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По информации таблоида New York Post "в пятницу президент Дональд Трамп беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине".
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать", — сказал Трамп по итогам разговоров с Путиным.
Трамп заявил также, сказано в публикации NYP, что в ходе СВО погибло уже "два миллиона — и без причины". Президент США также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению вооружённого конфликта.
"Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп.
Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу , который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент США отдал поручение.
"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день умирают люди. Убивают молодых красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", - сказал американский лидер.
В публикации также отмечено, что вице-президент Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
"Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на $500 млн о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании", - отметило издание.
Оно также сообщило, что Трамп высказался и по вопросу Ирана – с исламской республикой президент США тоже желает совершить сделку.
"Я хотел бы заключить с Ираном сделку о неядерном потенциале. Я бы предпочел это, чем бомбить его к чертям... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", - сказал Трамп.
Как и в случае с планом урегулирования конфликта на Украине, Трамп отказался раскрывать детали предложения Вашингтону для Тегерана.
Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийпереговорыСВОпотери ВСУдипломатия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
10:28Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху
10:07Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
10:02Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля
09:47Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
09:45“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
09:39Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
09:30ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
09:27Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"
09:25Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
09:25Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
09:20Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
09:15Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
09:10Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор
09:07Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра
09:05Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России
09:00Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты
08:55Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом, так как у него за спиной “стая ястребов” — Скоробогатый
08:50Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского
08:44Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке
Лента новостейМолния