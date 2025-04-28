https://ukraina.ru/20250428/vybor-mezhdu-takticheskim-i-strategicheskim-ekspert-o-tom-uspeyut-li-ssha-sprygnut-s-ukrainskogo-poezda-1062789056.html

Выбор между тактическим и стратегическим: эксперт о том, успеют ли США спрыгнуть с украинского поезда

Выбор между тактическим и стратегическим: эксперт о том, успеют ли США спрыгнуть с украинского поезда - 28.04.2025 Украина.ру

Выбор между тактическим и стратегическим: эксперт о том, успеют ли США спрыгнуть с украинского поезда

Для Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому президент США прямо говорит о том, что если не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2025-04-28T04:00

2025-04-28T04:00

2025-04-28T04:00

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Совсем скоро наступает дедлайн, который президент США Дональд Трамп сам себе поставил. И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Джо Байдена, отметил эксперт."И если Путин действительно смог убедить Трампа в том, что у Украины в военном плане шансов нет, то у Трампа есть все основания выпрыгнуть из этого летящего под откос поезда и сказать: "Европа и Зеленский не пошли на лучшую в мире сделку, которую я предлагал. Я не виноват в том, что у них все рухнуло", – подчеркнул Полетаев.Такой сценарий постоянно витал в воздухе, но прямо у нас на глазах он становится основным, добавил собеседник издания.Полетаев подчеркнул, что стратегическая цель президента США – закончить войну. Тактическая задача – "выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер", добавил он."Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальный политик, жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.Выйдут ли США из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона – в материале "Павел Святенков: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html

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