https://ukraina.ru/20250428/pervomayskiy-dedlayn-poletaev-o-tom-vyydet-li-tramp-iz-voyny-ili-prodolzhit-politiku-baydena-1062788889.html
"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена - 28.04.2025 Украина.ру
"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
Если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник. Потому что сильнее президента США хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2025-04-28T05:00
2025-04-28T05:00
2025-04-28T05:00
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Для Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому президент США прямо говорит о том, что если не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания.То есть сейчас наступает дедлайн, который Трамп сам себе поставил, добавил эксперт."И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания", – отметил Полетаев.Во-первых, добавил эксперт, сейчас заканчиваются пакеты помощи Байдена, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это – не его война, подчеркнул он."Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании – в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250427/skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-vosstanovit-ekonomiku-ukrainy-i-mozhno-li-nadeyatsya-na-zapad--azarov-1062786169.html
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"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
Если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник. Потому что сильнее президента США хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев