"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена - 28.04.2025 Украина.ру
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"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена - 28.04.2025 Украина.ру
"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена
Если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник. Потому что сильнее президента США хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2025-04-28T05:00
2025-04-28T05:00
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
сергей полетаев
джо байден
военная помощь
война
сво
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Для Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому президент США прямо говорит о том, что если не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания.То есть сейчас наступает дедлайн, который Трамп сам себе поставил, добавил эксперт."И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания", – отметил Полетаев.Во-первых, добавил эксперт, сейчас заканчиваются пакеты помощи Байдена, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это – не его война, подчеркнул он."Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании – в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей полетаев , джо байден, военная помощь, война, сво, владимир путин, чем закончится война на украине, война на украине
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , Джо Байден, военная помощь, война, СВО, Владимир Путин, чем закончится война на Украине, война на Украине

"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена

05:00 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник. Потому что сильнее президента США хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому президент США прямо говорит о том, что если не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания.
То есть сейчас наступает дедлайн, который Трамп сам себе поставил, добавил эксперт.
"И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания", – отметил Полетаев.
Во-первых, добавил эксперт, сейчас заканчиваются пакеты помощи Байдена, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это – не его война, подчеркнул он.
"Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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