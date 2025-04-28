https://ukraina.ru/20250428/pervomayskiy-dedlayn-poletaev-o-tom-vyydet-li-tramp-iz-voyny-ili-prodolzhit-politiku-baydena-1062788889.html

"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена

"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена - 28.04.2025 Украина.ру

"Первомайский дедлайн": Полетаев о том, выйдет ли Трамп из войны или продолжит политику Байдена

Если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нас – праздник. Потому что сильнее президента США хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2025-04-28T05:00

2025-04-28T05:00

2025-04-28T05:00

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

сергей полетаев

джо байден

военная помощь

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061761803_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_69d9741bd247611d3ee807637d9fda62.jpg

Для Трампа на Украине цель остается прежней – быстро закончить войну. Поэтому президент США прямо говорит о том, что если не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания", указал собеседник издания.То есть сейчас наступает дедлайн, который Трамп сам себе поставил, добавил эксперт."И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания", – отметил Полетаев.Во-первых, добавил эксперт, сейчас заканчиваются пакеты помощи Байдена, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это – не его война, подчеркнул он."Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании – в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-vosstanovit-ekonomiku-ukrainy-i-mozhno-li-nadeyatsya-na-zapad--azarov-1062786169.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей полетаев , джо байден, военная помощь, война, сво, владимир путин, чем закончится война на украине, война на украине