"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/provotsiruy-i-moderiruy-vydrin-o-tom-pochemu-vstrecha-v-londone-ne-privela-k-konkretnym-1062776240.html
"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям
"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям - 28.04.2025 Украина.ру
"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям
Европейские чиновники интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. Поэтому они выступают за пролонгацию. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-04-28T03:30
2025-04-28T03:30
новости
украина
лондон
сша
дональд трамп
дмитрий выдрин
офис президента
марко рубио
андрей ермак
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c2489e2c5e01e9b2105298512e88f6d8.jpg
По сообщениям западных СМИ, в последний момент на переговоры в Лондоне отказались ехать госсекретарь США Марк Рубио и главный спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.США, в лице их президента Дональда Трампа и его окружения, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для других будущих конфликтов. При этом Великобритания объективно заинтересована в продолжении инцидента, указал Выдрин.По его мнению, существуют страны, которым близка формула "разделяй и властвуй". Для британцев еще ближе заклинание "провоцируй и модерируй". Они умеют стравливать внешние силы, а потом снимать свои дивиденды с посредничества между ними, отметил эксперт."[Владимир] Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет. Поэтому будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира. Иначе "давай, давай до свидания", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html
украина
лондон
сша
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b634faf6c19bddeb454f6821a0ca7744.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, лондон, сша, дональд трамп, дмитрий выдрин, офис президента, марко рубио, андрей ермак, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, владимир зеленский, великобритания
Новости, Украина, Лондон, США, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин, Офис президента, Марко Рубио, Андрей Ермак, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Владимир Зеленский, Великобритания

"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям

03:30 28.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские чиновники интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. Поэтому они выступают за пролонгацию. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По сообщениям западных СМИ, в последний момент на переговоры в Лондоне отказались ехать госсекретарь США Марк Рубио и главный спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"К великому сожалению, я не вижу позитивных перспектив подобного формата. Ни на высшем уровне, ни тем более на "среднем". Дело в том, что главные участники этого процесса имеют совершенно различные цели", — подчеркнул политолог.
США, в лице их президента Дональда Трампа и его окружения, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для других будущих конфликтов. При этом Великобритания объективно заинтересована в продолжении инцидента, указал Выдрин.
По его мнению, существуют страны, которым близка формула "разделяй и властвуй". Для британцев еще ближе заклинание "провоцируй и модерируй". Они умеют стравливать внешние силы, а потом снимать свои дивиденды с посредничества между ними, отметил эксперт.
"[Владимир] Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет. Поэтому будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира. Иначе "давай, давай до свидания", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2025
26 апреля, 14:13
Генерал Залужный. Первый после Зе?Развитие украинского кризиса неизбежно рано или поздно приведет к выборам в огрызке незалежной. И одним из главных персонажей этих событий способен стать отставной главком ВСУ Залужный. А, значит, пора рассказать обстоятельно о том, кто он и что он.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛондонСШАДональд ТрампДмитрий ВыдринОфис президентаМарко РубиоАндрей Ермакпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025Владимир ЗеленскийВеликобритания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям
18:53Решающая неделя для Украины. Итоги 27 апреля
18:32Россия не обсуждает с США передачу своих территорий - Лавров
18:13Лавров рассказал, по каким целям Россия наносит удары на Украине
17:49Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию
17:36Чем закончится история с Украиной и почему Трамп заговорил о Крыме — Мендкович
17:25Украинский депутат обратил внимание США и России на политические преследования режима Зеленского
16:59Госдеп США ожидает решения украинской проблемы на следующей неделе – Рубио
16:37Сколько нужно времени, чтобы восстановить экономику Украины и можно ли надеяться на Запад – Азаров
16:00"Волны Чёрного моря": неудачная экранизация литературного шедевра
15:36СК РФ предъявил Кузину обвинение в покушении на генерала Москалика
15:01Песков рассказал, в каком формате может быть работа переговорщиков по Украине
14:37Трамп отстранил Макрона от переговоров с Зеленским в Ватикане: сенатор объяснил, почему
14:09Руководство Украины обсуждает отмену запрета на переговоры с Россией
13:34Фигурантов "дела о наемничестве" в Киргизии перевели под домашний арест
13:19Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией
13:14Судьба украинских военных в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
12:09Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
12:09Синдром Безуглой
Лента новостейМолния