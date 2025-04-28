https://ukraina.ru/20250428/provotsiruy-i-moderiruy-vydrin-o-tom-pochemu-vstrecha-v-londone-ne-privela-k-konkretnym-1062776240.html

"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям

"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям - 28.04.2025 Украина.ру

"Провоцируй и модерируй": Выдрин о том, почему встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям

Европейские чиновники интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. Поэтому они выступают за пролонгацию. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-04-28T03:30

2025-04-28T03:30

2025-04-28T03:30

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По сообщениям западных СМИ, в последний момент на переговоры в Лондоне отказались ехать госсекретарь США Марк Рубио и главный спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.США, в лице их президента Дональда Трампа и его окружения, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для других будущих конфликтов. При этом Великобритания объективно заинтересована в продолжении инцидента, указал Выдрин.По его мнению, существуют страны, которым близка формула "разделяй и властвуй". Для британцев еще ближе заклинание "провоцируй и модерируй". Они умеют стравливать внешние силы, а потом снимать свои дивиденды с посредничества между ними, отметил эксперт."[Владимир] Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет. Поэтому будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира. Иначе "давай, давай до свидания", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250426/general-zaluzhnyy-pervyy-posle-ze-1062772764.html

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