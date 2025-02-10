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"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине

"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине - 10.02.2025 Украина.ру

"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине

Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости

2025-02-10T07:31

2025-02-10T07:31

2025-02-10T07:31

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"Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий", – сказал российский дипломат.Он заверил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, василий небензя, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, оон