"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости
"Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий", – сказал российский дипломат.
Он заверил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.
"Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.
Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.