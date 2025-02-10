"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине - 10.02.2025 Украина.ру
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"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине
"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине - 10.02.2025 Украина.ру
"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине
Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости
2025-02-10T07:31
2025-02-10T07:31
новости
россия
василий небензя
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киев
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"Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий", – сказал российский дипломат.Он заверил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, василий небензя, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Новости, Россия, Василий Небензя, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН

"За мир, а не перемирие": Небензя высказался о возможных переговорах по Украине

07:31 10.02.2025
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP / Seth Wenig
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Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости
"Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий", – сказал российский дипломат.
Он заверил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.
"Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал Небензя.
Он также подчеркнул, что для России "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ и его нелегитимность могут "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВасилий НебензяУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийООН
 
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