Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля - 05.02.2025 Украина.ру
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Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля
Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля - 05.02.2025 Украина.ру
Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля
В первый четверг февраля в Вашингтоне состоится традиционный Национальный молитвенный завтрак. Для многих мировых политиков, чиновников и бизнесменов побывать там является пределом мечтаний, а если еще получится засветиться возле президента США, то жизнь уж точно можно считать прожитой не зря
2025-02-05T16:34
2025-02-05T16:34
эксклюзив
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
давид арахамия
национальный молитвенный завтрак
владимир зеленский
юлия тимошенко
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Плати, ешь, молисьТрадиция возносить молитвы вместе с президентом США под маффины, яичницу и сосиски (таково практически неизменное меню мероприятия) зародилась в 1953 году. Тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр почтил своим вниманием молитвенное мероприятие, организованное христианской организацией "Братство", с тех пор каждый американский президент не проходит мимо этих завтраков.Первоначально мероприятие носило скорее камерный характер и представляло собой междусобойчик членов обеих палат Конгресса, которые под предводительством главы государства молились за друг друга, США, а заодно и за весь весь остальной мир.Со временем масштаб завтрака вырос в разы. Его постоянные участники поняли, что подобная неформальная встреча – хороший повод для самых разных переговоров, обсуждений и решения вопросов. Поэтому состав гостей завтрака постепенно рос, пока их число не достигло нескольких тысяч человек.Такому успеху содействовала особая роль религиозных протестантских организаций в США, которые не чурались политики и зачастую брали на себя неформальные дипломатические функции. Именно такой организацией и было то самое "Братство", которое придумало Национальный молитвенный завтрак.Со временем, когда мероприятие все больше стало переходить на коммерческие рельсы, члены Конгресса решили отодвинуть "Братство" от оргкомитета и взяли все в свои руки через специально созданный Фонд национального молитвенного завтрака.Дело в том, что попасть на завтрак можно двумя путями – через персональное приглашение от того или иного конгрессмена, либо же просто купив соответствующий билет, стоимость которого может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. В первом случае, кстати, заплатить тоже придется, однако существенно меньше – порядка 650 долларов.Теперь, судя по всему, состав приглашенных на молитвенный завтрак подбирается более внимательно, а все финансовые потоки контролирует спецфонд.Трамп, Тимошенко, туалетОдним завтраком программа мероприятия не ограничивается. В последнее время этот своеобразный форум длится два дня, а сам завтрак является скорее кульминацией и видимой для широкой публики верхушкой айсберга.Все два дня в кулуарах и специально отведенных зонах идут бесчисленные встречи и переговоры. Делегации отдельных стран могут даже открывать в рамках мероприятия свои "дома", так было, например, c представителями РФ в 2018 году, когда при этом завтраке работал "Русский дом".В тот год в столицу США отправилась делегация в 50 человек, хотя еще год назад представителей России было в три раза меньше.С россиянами связан один из скандалов, в котором фигурировал, в том числе, вашингтонский молитвенный завтрак. В 2017 году в нем приняла участие Мария Бутина, которую через год власти Соединенных Штатов обвинят в попытке оказывать влияние на американскую политику и чуть ли не в шпионаже.Вообще, скандалы нередко сопутствуют молитвенному завтраку в Вашингтоне. Один из них связан с Юлией Тимошенко. В 2017 году депутат Верховной Рады принимала участие в этом мероприятии и очень хотела хоть тушкой, хоть чучелом попасть на глаза Дональду Трампу.Ничего удивительного в таком желании нет, многие иностранцы приезжают туда именно за тем, чтобы каким-то образом мелькнуть в обществе сильных мира сего и использовать это для усиления своих политических позиций на родине.Вернувшись из США, лидер "Батькивщины" заявила, что ей "очень повезло" и у нее была короткая встреча с американским президентом, который якобы продемонстрировал ей свою осведомленность о происходящем в Донбассе. Через несколько дней Тимошенко решила усилить эффект и на заседании лидеров украинских парламентских фракций передала слова Трампа, который будто бы пообещал Украине, что без помощи она не останется.Казус случился уже в тот же день, когда Трамп в одном из интервью признался, что его администрация не очень понимает, что происходит на Украине, какие силы контролируют Донбасс и что во всем этом им еще только предстоит разобраться.Таким образом, утверждения Тимошенко были опровергнуты самим Трампом. И совсем уж нокаутирующим для бывшего премьер-министра Украины был комментарий главы американской компании по связям с общественностью BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума."По словам присутствовавших на молитвенном завтраке, Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с туалетной комнатой в надежде поймать момент, чтобы пожать ему руку", - рассказал он.Бирнбаум отметил, что в тот момент Трампа, помимо украинки, караулили еще несколько человек, которым он лишь пожал руки.Тимошенко пришлось оправдываться. Она заявила, что встреча с американским лидером была в отдельном помещении и что если бы Трампа можно было бы так легко застать у туалета, то все желающие встречи с ним только там бы его и стерегли.Украинская неделяВ этом году молитвенный завтрак в Вашингтоне власти Украины ждут по-особенному. Именно к этому событию Киев ранее приурочил проведение в США так называемой украинской недели – серии посиделок, посвященных Украине.Владимир Зеленский и его команда, которые пока лишь пытаются нащупать подход к новой администрации Трампа, планируют все же завязать в ходе этих встреч какие-то контакты с представителями нового-старого президента США.Курировать этот процесс будет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который засел в Соединенных Штатах с момента инаугурации Трампа 20 января.После вступления нового американского президента в должность пошли слухи, что Арахамию пустили поглазеть на это в Капитолий, куда из-за холодов перенесли церемонию и чуть ли не усадили на место для почетных гостей.Если это и правда, то случилось это не из-за большого авторитета посланца Зеленского на международной арене (которого попросту нет), а из-за удачного для Арахамии стечения обстоятельств.Как пишет The Independent, незадолго до инаугурации украинский парламентарий побывал на одной из элитных вечеринок по случаю вступления в должность нового президента."Его путь к Трампу, похоже, был обеспечен после того, как он появился в качестве гостя на прошлой неделе на вечеринке Stars and Stripes &amp; Union Jack в пятницу перед инаугурацией. Вечеринка, почетным гостем которой был [британский политик] Найджел Фарадж, была организована вашингтонским политическим посредником Джерри Ганстером и сторонниками Брексита Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют тесные связи с администрацией", - говорится в публикации.В каком качестве Арахамия присутствовал на этой вечеринке и чем он так впечатлил высокопоставленных американцев, пресса умалчивает. Возможно, украинский депутат вспомнил свои навыки диск-жокея, известного ранее под псевдонимом Давид Браун. Именно как DJ он ранее выступал на одном из мероприятий "Слуги народа".Тем временем, некоторые депутаты Госдумы получили приглашения поучаствовать в Национальном молитвенном завтраке. Об этом, например, рассказал парламентарий Дмитрий Кузнецов. "Насчет завтрака с маффинами (это как утром во "Вкусно и точка"). Тут как руководство скажет. Если есть воля Бога ради России посидеть в американской тюрьме, то кто я, чтобы спорить с Ним", - пошутил депутат, имея ввиду, что он включен в американские санкционные списки. Судя по опубликованному Кузнецовым приглашению, им предложено заплатить за свое участие те самые 650 долларов. Есть, правда, и возможность сэкономить 60 долларов, если зарегистрироваться заранее.Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, давид арахамия, национальный молитвенный завтрак, владимир зеленский, юлия тимошенко
Эксклюзив, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Давид Арахамия, Национальный молитвенный завтрак, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко

Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля

16:34 05.02.2025
 
Трамп и Мелания
Трамп и Мелания
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В первый четверг февраля в Вашингтоне состоится традиционный Национальный молитвенный завтрак. Для многих мировых политиков, чиновников и бизнесменов побывать там является пределом мечтаний, а если еще получится засветиться возле президента США, то жизнь уж точно можно считать прожитой не зря
Плати, ешь, молись
Традиция возносить молитвы вместе с президентом США под маффины, яичницу и сосиски (таково практически неизменное меню мероприятия) зародилась в 1953 году. Тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр почтил своим вниманием молитвенное мероприятие, организованное христианской организацией "Братство", с тех пор каждый американский президент не проходит мимо этих завтраков.
Первоначально мероприятие носило скорее камерный характер и представляло собой междусобойчик членов обеих палат Конгресса, которые под предводительством главы государства молились за друг друга, США, а заодно и за весь весь остальной мир.
Со временем масштаб завтрака вырос в разы. Его постоянные участники поняли, что подобная неформальная встреча – хороший повод для самых разных переговоров, обсуждений и решения вопросов. Поэтому состав гостей завтрака постепенно рос, пока их число не достигло нескольких тысяч человек.
Такому успеху содействовала особая роль религиозных протестантских организаций в США, которые не чурались политики и зачастую брали на себя неформальные дипломатические функции. Именно такой организацией и было то самое "Братство", которое придумало Национальный молитвенный завтрак.
Со временем, когда мероприятие все больше стало переходить на коммерческие рельсы, члены Конгресса решили отодвинуть "Братство" от оргкомитета и взяли все в свои руки через специально созданный Фонд национального молитвенного завтрака.
Дело в том, что попасть на завтрак можно двумя путями – через персональное приглашение от того или иного конгрессмена, либо же просто купив соответствующий билет, стоимость которого может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. В первом случае, кстати, заплатить тоже придется, однако существенно меньше – порядка 650 долларов.
Теперь, судя по всему, состав приглашенных на молитвенный завтрак подбирается более внимательно, а все финансовые потоки контролирует спецфонд.
Трамп, Тимошенко, туалет
Одним завтраком программа мероприятия не ограничивается. В последнее время этот своеобразный форум длится два дня, а сам завтрак является скорее кульминацией и видимой для широкой публики верхушкой айсберга.
Все два дня в кулуарах и специально отведенных зонах идут бесчисленные встречи и переговоры. Делегации отдельных стран могут даже открывать в рамках мероприятия свои "дома", так было, например, c представителями РФ в 2018 году, когда при этом завтраке работал "Русский дом".
В тот год в столицу США отправилась делегация в 50 человек, хотя еще год назад представителей России было в три раза меньше.
С россиянами связан один из скандалов, в котором фигурировал, в том числе, вашингтонский молитвенный завтрак. В 2017 году в нем приняла участие Мария Бутина, которую через год власти Соединенных Штатов обвинят в попытке оказывать влияние на американскую политику и чуть ли не в шпионаже.
Вообще, скандалы нередко сопутствуют молитвенному завтраку в Вашингтоне. Один из них связан с Юлией Тимошенко. В 2017 году депутат Верховной Рады принимала участие в этом мероприятии и очень хотела хоть тушкой, хоть чучелом попасть на глаза Дональду Трампу.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
16:03
Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру""План Трампа по Саудовской Аравии Газе: блеф или реальность" – под таким заголовком вышло свежее британское издание The Times, которое Дональда Трампа, очень мягко говоря, не любит, считая его тираном, мизогином и даже российским агентом влияния.
Ничего удивительного в таком желании нет, многие иностранцы приезжают туда именно за тем, чтобы каким-то образом мелькнуть в обществе сильных мира сего и использовать это для усиления своих политических позиций на родине.
Вернувшись из США, лидер "Батькивщины" заявила, что ей "очень повезло" и у нее была короткая встреча с американским президентом, который якобы продемонстрировал ей свою осведомленность о происходящем в Донбассе. Через несколько дней Тимошенко решила усилить эффект и на заседании лидеров украинских парламентских фракций передала слова Трампа, который будто бы пообещал Украине, что без помощи она не останется.
Казус случился уже в тот же день, когда Трамп в одном из интервью признался, что его администрация не очень понимает, что происходит на Украине, какие силы контролируют Донбасс и что во всем этом им еще только предстоит разобраться.
Таким образом, утверждения Тимошенко были опровергнуты самим Трампом. И совсем уж нокаутирующим для бывшего премьер-министра Украины был комментарий главы американской компании по связям с общественностью BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума.
"По словам присутствовавших на молитвенном завтраке, Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с туалетной комнатой в надежде поймать момент, чтобы пожать ему руку", - рассказал он.
Бирнбаум отметил, что в тот момент Трампа, помимо украинки, караулили еще несколько человек, которым он лишь пожал руки.
Тимошенко пришлось оправдываться. Она заявила, что встреча с американским лидером была в отдельном помещении и что если бы Трампа можно было бы так легко застать у туалета, то все желающие встречи с ним только там бы его и стерегли.
Украинская неделя
В этом году молитвенный завтрак в Вашингтоне власти Украины ждут по-особенному. Именно к этому событию Киев ранее приурочил проведение в США так называемой украинской недели – серии посиделок, посвященных Украине.
Владимир Зеленский и его команда, которые пока лишь пытаются нащупать подход к новой администрации Трампа, планируют все же завязать в ходе этих встреч какие-то контакты с представителями нового-старого президента США.
Курировать этот процесс будет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который засел в Соединенных Штатах с момента инаугурации Трампа 20 января.
После вступления нового американского президента в должность пошли слухи, что Арахамию пустили поглазеть на это в Капитолий, куда из-за холодов перенесли церемонию и чуть ли не усадили на место для почетных гостей.
Если это и правда, то случилось это не из-за большого авторитета посланца Зеленского на международной арене (которого попросту нет), а из-за удачного для Арахамии стечения обстоятельств.
Как пишет The Independent, незадолго до инаугурации украинский парламентарий побывал на одной из элитных вечеринок по случаю вступления в должность нового президента.
"Его путь к Трампу, похоже, был обеспечен после того, как он появился в качестве гостя на прошлой неделе на вечеринке Stars and Stripes & Union Jack в пятницу перед инаугурацией. Вечеринка, почетным гостем которой был [британский политик] Найджел Фарадж, была организована вашингтонским политическим посредником Джерри Ганстером и сторонниками Брексита Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют тесные связи с администрацией", - говорится в публикации.
В каком качестве Арахамия присутствовал на этой вечеринке и чем он так впечатлил высокопоставленных американцев, пресса умалчивает. Возможно, украинский депутат вспомнил свои навыки диск-жокея, известного ранее под псевдонимом Давид Браун. Именно как DJ он ранее выступал на одном из мероприятий "Слуги народа".
Тем временем, некоторые депутаты Госдумы получили приглашения поучаствовать в Национальном молитвенном завтраке. Об этом, например, рассказал парламентарий Дмитрий Кузнецов.
"Насчет завтрака с маффинами (это как утром во "Вкусно и точка"). Тут как руководство скажет. Если есть воля Бога ради России посидеть в американской тюрьме, то кто я, чтобы спорить с Ним", - пошутил депутат, имея ввиду, что он включен в американские санкционные списки.
Судя по опубликованному Кузнецовым приглашению, им предложено заплатить за свое участие те самые 650 долларов. Есть, правда, и возможность сэкономить 60 долларов, если зарегистрироваться заранее.
Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаВашингтонДональд ТрампДавид АрахамияНациональный молитвенный завтракВладимир ЗеленскийЮлия Тимошенко
 
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