Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля

Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля

В первый четверг февраля в Вашингтоне состоится традиционный Национальный молитвенный завтрак. Для многих мировых политиков, чиновников и бизнесменов побывать там является пределом мечтаний, а если еще получится засветиться возле президента США, то жизнь уж точно можно считать прожитой не зря

Плати, ешь, молисьТрадиция возносить молитвы вместе с президентом США под маффины, яичницу и сосиски (таково практически неизменное меню мероприятия) зародилась в 1953 году. Тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр почтил своим вниманием молитвенное мероприятие, организованное христианской организацией "Братство", с тех пор каждый американский президент не проходит мимо этих завтраков.Первоначально мероприятие носило скорее камерный характер и представляло собой междусобойчик членов обеих палат Конгресса, которые под предводительством главы государства молились за друг друга, США, а заодно и за весь весь остальной мир.Со временем масштаб завтрака вырос в разы. Его постоянные участники поняли, что подобная неформальная встреча – хороший повод для самых разных переговоров, обсуждений и решения вопросов. Поэтому состав гостей завтрака постепенно рос, пока их число не достигло нескольких тысяч человек.Такому успеху содействовала особая роль религиозных протестантских организаций в США, которые не чурались политики и зачастую брали на себя неформальные дипломатические функции. Именно такой организацией и было то самое "Братство", которое придумало Национальный молитвенный завтрак.Со временем, когда мероприятие все больше стало переходить на коммерческие рельсы, члены Конгресса решили отодвинуть "Братство" от оргкомитета и взяли все в свои руки через специально созданный Фонд национального молитвенного завтрака.Дело в том, что попасть на завтрак можно двумя путями – через персональное приглашение от того или иного конгрессмена, либо же просто купив соответствующий билет, стоимость которого может доходить до нескольких десятков тысяч долларов. В первом случае, кстати, заплатить тоже придется, однако существенно меньше – порядка 650 долларов.Теперь, судя по всему, состав приглашенных на молитвенный завтрак подбирается более внимательно, а все финансовые потоки контролирует спецфонд.Трамп, Тимошенко, туалетОдним завтраком программа мероприятия не ограничивается. В последнее время этот своеобразный форум длится два дня, а сам завтрак является скорее кульминацией и видимой для широкой публики верхушкой айсберга.Все два дня в кулуарах и специально отведенных зонах идут бесчисленные встречи и переговоры. Делегации отдельных стран могут даже открывать в рамках мероприятия свои "дома", так было, например, c представителями РФ в 2018 году, когда при этом завтраке работал "Русский дом".В тот год в столицу США отправилась делегация в 50 человек, хотя еще год назад представителей России было в три раза меньше.С россиянами связан один из скандалов, в котором фигурировал, в том числе, вашингтонский молитвенный завтрак. В 2017 году в нем приняла участие Мария Бутина, которую через год власти Соединенных Штатов обвинят в попытке оказывать влияние на американскую политику и чуть ли не в шпионаже.Вообще, скандалы нередко сопутствуют молитвенному завтраку в Вашингтоне. Один из них связан с Юлией Тимошенко. В 2017 году депутат Верховной Рады принимала участие в этом мероприятии и очень хотела хоть тушкой, хоть чучелом попасть на глаза Дональду Трампу.Ничего удивительного в таком желании нет, многие иностранцы приезжают туда именно за тем, чтобы каким-то образом мелькнуть в обществе сильных мира сего и использовать это для усиления своих политических позиций на родине.Вернувшись из США, лидер "Батькивщины" заявила, что ей "очень повезло" и у нее была короткая встреча с американским президентом, который якобы продемонстрировал ей свою осведомленность о происходящем в Донбассе. Через несколько дней Тимошенко решила усилить эффект и на заседании лидеров украинских парламентских фракций передала слова Трампа, который будто бы пообещал Украине, что без помощи она не останется.Казус случился уже в тот же день, когда Трамп в одном из интервью признался, что его администрация не очень понимает, что происходит на Украине, какие силы контролируют Донбасс и что во всем этом им еще только предстоит разобраться.Таким образом, утверждения Тимошенко были опровергнуты самим Трампом. И совсем уж нокаутирующим для бывшего премьер-министра Украины был комментарий главы американской компании по связям с общественностью BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума."По словам присутствовавших на молитвенном завтраке, Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с туалетной комнатой в надежде поймать момент, чтобы пожать ему руку", - рассказал он.Бирнбаум отметил, что в тот момент Трампа, помимо украинки, караулили еще несколько человек, которым он лишь пожал руки.Тимошенко пришлось оправдываться. Она заявила, что встреча с американским лидером была в отдельном помещении и что если бы Трампа можно было бы так легко застать у туалета, то все желающие встречи с ним только там бы его и стерегли.Украинская неделяВ этом году молитвенный завтрак в Вашингтоне власти Украины ждут по-особенному. Именно к этому событию Киев ранее приурочил проведение в США так называемой украинской недели – серии посиделок, посвященных Украине.Владимир Зеленский и его команда, которые пока лишь пытаются нащупать подход к новой администрации Трампа, планируют все же завязать в ходе этих встреч какие-то контакты с представителями нового-старого президента США.Курировать этот процесс будет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который засел в Соединенных Штатах с момента инаугурации Трампа 20 января.После вступления нового американского президента в должность пошли слухи, что Арахамию пустили поглазеть на это в Капитолий, куда из-за холодов перенесли церемонию и чуть ли не усадили на место для почетных гостей.Если это и правда, то случилось это не из-за большого авторитета посланца Зеленского на международной арене (которого попросту нет), а из-за удачного для Арахамии стечения обстоятельств.Как пишет The Independent, незадолго до инаугурации украинский парламентарий побывал на одной из элитных вечеринок по случаю вступления в должность нового президента."Его путь к Трампу, похоже, был обеспечен после того, как он появился в качестве гостя на прошлой неделе на вечеринке Stars and Stripes & Union Jack в пятницу перед инаугурацией. Вечеринка, почетным гостем которой был [британский политик] Найджел Фарадж, была организована вашингтонским политическим посредником Джерри Ганстером и сторонниками Брексита Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют тесные связи с администрацией", - говорится в публикации.В каком качестве Арахамия присутствовал на этой вечеринке и чем он так впечатлил высокопоставленных американцев, пресса умалчивает. Возможно, украинский депутат вспомнил свои навыки диск-жокея, известного ранее под псевдонимом Давид Браун. Именно как DJ он ранее выступал на одном из мероприятий "Слуги народа".Тем временем, некоторые депутаты Госдумы получили приглашения поучаствовать в Национальном молитвенном завтраке. Об этом, например, рассказал парламентарий Дмитрий Кузнецов. "Насчет завтрака с маффинами (это как утром во "Вкусно и точка"). Тут как руководство скажет. Если есть воля Бога ради России посидеть в американской тюрьме, то кто я, чтобы спорить с Ним", - пошутил депутат, имея ввиду, что он включен в американские санкционные списки. Судя по опубликованному Кузнецовым приглашению, им предложено заплатить за свое участие те самые 650 долларов. Есть, правда, и возможность сэкономить 60 долларов, если зарегистрироваться заранее.Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.

