https://ukraina.ru/20250430/eto-gryaznaya-rabota-pochemu-tramp-ne-smog-priblizit-konets-konflikta-na-ukraine-za-100-dney-1062845113.html

Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства

Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства - 30.04.2025 Украина.ру

Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп и в ходе предвыборной кампании, и уже после вступления в должность называл разные сроки, в которые он намеревался положить конец украинскому конфликту, и во многие не уложился. Самым долгосрочным вариантом было 100 дней правления администрации, а это 30 апреля. С чем же 47-й президент подходит к этой дате?

2025-04-30T06:00

2025-04-30T06:00

2025-04-30T06:00

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владимир зеленский

владимир путин

переговоры

спецоперация

перемирие

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Разрешить многолетний кризис, начавшийся ещё раньше первого президентского срока Дональда Трампа, оказалось гораздо сложнее, чем он думал, в чём теперь открыто признаётся. Добиться прогресса не удаётся, несмотря на все приложенные усилия, и сейчас Белый дом в раздумьях, продолжать ли свои посреднические усилия между Москвой и Киевом, решение обещали принять уже на текущей неделе. Пока же работа на этом направлении продолжается. Более того, как сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью одному из лидеров MAGA-движения блогеру Чарли Кирку, переговоры сейчас в самом разгаре.По его словам, иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большую дружелюбность, иногда сулить награды, а иногда обещать наказание."Это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ избрал администрацию Трампа. Иногда вы невероятно разочарованы украинцами. Иногда вы невероятно разочарованы русскими. Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите сдаться, но президент Трамп не позволяет нам этого делать", - заявил Вэнс.И на сегодняшний день вице-президент США настроен более оптимистично, чем две недели назад и уж тем более, чем двумя месяцами ранее.За этот период американские чиновники провели несколько раундов переговоров с обеими сторонами. В отличие от своего предшественника демократа Джо Байдена Трамп не пренебрегал общением с Россией: лидеры двух держав дважды беседовали по телефону, а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прилетал в Россию и вовсе четыре раза, ради переговоров с высокопоставленными членами Белого дома в Вашингтоне со спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, с главы РФПИ Кирилла Дмитриева даже сняли персональные американские санкции. Более того, перемирие, которое президент РФ Владимир Путин объявил (на Пасху), согласившись с предложением своего американского коллеги, стало первым с 2023 года и вторым за весь период СВО.И хотя интенсивность боевых действий снизилась, но всё-таки полностью ВСУ перемирие не соблюдали, причём, по словам заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, нарушили практически сразу."Это вызвало, кстати, гнев даже у тех, кто питал насчёт Киева какие-то иллюзии. Ну, посмотрим, что будет на 9 мая", - заявил он на марафоне "Знание. Первые".Тем не менее, Путин выступил с инициативой остановить огонь на период празднования Дня Победы (8-10 мая), выразив надежду, что Украина ответит согласием. Вместо этого сначала глава МИД Андрей Сибига, а затем и Владимир Зеленский заявили, что перемирие нужно на 30 дней, а не на три.По факту Банковая не дала ответа ни да, ни нет на предложение Кремля относительно 8-10 мая. Как и относительно диалога без предварительных условий, о готовности к которому российская сторона неоднократно повторила за последние дни, об этом Путин говорил Уиткоффу лично на встрече в Москве.Параллельно с возобновлением диалога с Россией Трамп ставил на место Украину, напомнив, что финансовую и военную помощь США не стоит воспринимать как само собой разумеющееся и требовать всё больше и больше, нужно как минимум быть благодарными за оказанную поддержку. Из-за этого произошёл тот самый громкий скандал в Овальном кабинете в конце февраля, откуда Зеленского выставили, а в придачу полностью приостановили передачу вооружений и разведданных, что существенно ослабило позиции ВСУ на поле боя. Вместо списка требуемого оружия украинскому правителю пришлось писать текст с извинениями за своё поведение.Благодаря работе с обеими сторонами Трамп и его администрация лучше поняли их позиции, особенно РФ, с которой Байден вообще не общался все четыре года, в результате американский президент разработал план мирного урегулирования украинского конфликта. Официально положения документа не озвучивали, но утечки в СМИ никто не отменял. Пункт, вызвавший наибольший резонанс, - признание Крыма частью РФ де-юре, а остальных четырёх регионов – де-факто. Зеленский тут же разразился тирадой в духе "Крым – это Украина", а Трамп незамедлительно напомнил ему всё как есть: Крым потерян много лет назад, причём Киев отдал его без борьбы, так что тут нечего обсуждать. Но буквально через неделю после 15-минутной беседы во время похорон Папы Римского президент США объявил, что Зеленский готов отказаться от стремления вернуть полуостров.На фоне всего этого Трампа снова начали клеймить пророссийским, упрекать, что он уже принял победу РФ в украинском конфликте. Но если смотреть объективно: Крым окончательно интегрировался в российское государство, не имея ничего общего с Киевом, военное преимущество на стороне ВС РФ, что, соответственно, обеспечивает Москве на порядок более сильную позицию за столом переговоров. Это просто факты, которые отрицать невозможно. И каждое последующее мирное соглашение, предложенное Украине, становится всё менее выгодным для неё, так, может, пора наконец уже заняться разработкой документа, приемлемого для обеих сторон?"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что, если всё это продлится ещё несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и всё вернётся к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живём", - заявил Джей Ди Вэнс в интервью Чарли Кирку.Раз американская администрация уже осознаёт, чем закончится конфликт, то могла бы содействовать приближению его финала. Например, прекратив поставлять оружие и разведданные, как эта мера работает, мы уже видели, но Трамп не спешит прибегать к ней снова.Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг, тот самый, которого глава Пентагона Пит Хегсет по ошибке добавил в секретную группу по проведению военных операций в Йемене в мессенджере Signal, спросил президента США в интервью о возможности однажды поддержать Украину военной помощью для сохранения её территориальной целостности.На что Трамп ответил: "Не обязательно оружие. Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия".А может ли Путин сделать что-то, что заставить американского коллегу сказать "Знаете что? Теперь я на стороне Зеленского", поинтересовался Голдберг."Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь (в Овальном кабинете, где произошла скандальная перепалка – ред.), когда он сидел прямо в этом кресле, когда он просто не мог этого понять. <…> Теперь посмотрим, что произойдёт в ближайшую неделю. Мы подходим к финальной стадии. И ещё раз: это война Байдена. Я не хочу, чтобы она повисла на мне", - сказал Трамп.В этом и суть – нынешний президент США стремится к быстрому завершению конфликта, для чего, по словам его советника по национальной безопасности Майка Уолтца, готов оказывать любое давление и на РФ, и на Украину, но будет ли установленный в таком случае мир прочным и долговечным? Это возможно только при искоренении первопричин кризиса, а это долгая и кропотливая работа, учитывая полярность позиций Москвы и Киева по множеству аспектов. При этом Россия ставит во главу угла сам факт запуска прямого переговорного процесса, отодвинув вопрос нелегитимности Зеленского, на чём всегда делала акцент, на второй план, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Поставив точку в украинской истории, которая отнимает много сил, времени, денег, Трамп намерен перейти к более приоритетным для себя целям. В отличие от демократов нынешняя администрация называет главной угрозой для США вовсе не Россию, а Китай. В рамках урегулирования украинского кризиса, помимо остановки боевых действий, идёт процесс нормализации российско-американских отношений, достигших самой низкой точки, большим достижением стало назначение посла РФ в США, чьё место пустовало почти 5 месяцев, к тому же бизнесмены из Штатов рассматривают возможность возвращения на российский рынок. А от признания Крыма частью РФ со стороны Штатов ничего не изменится, а сами они ничего не потеряют – просто назовут всё своими именами - зато это будет большим шагом навстречу России, который откроет новые горизонты для сотрудничества. Совместная работа в разных сферах выгодна и Москве, и Вашингтону, вместе с тем США за счёт сближения могут рассчитывать на то, что в некоторой степени оттянут Россию от Китая, а за последние годы, особенно период санкционного давления Запада, страны они очень сильно сблизились.О том, почему Трамп не может существенно влиять на Зеленского - в статье Ростислава Ищенко: Дедушка Трамп спит на коврике

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