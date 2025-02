https://ukraina.ru/20250204/1060819144.html

Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом

Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом - 04.02.2025 Украина.ру

Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом

Так война или мир? Стратегия президента США Дональда Трампа по Украине меняется кардинально

2025-02-04T18:42

2025-02-04T18:42

2025-02-04T18:42

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

военная помощь

донбасс

днепропетровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060819829_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_974549d22ba2a5dd86c1603410a5438c.jpg

Оружие для ВСУ на краткосрочной паузеНеделю назад The Wall Street Journal писал, что Трамп может остановить военную помощь Украине в рамках аудита расходов, и президент США действительно это сделал, но буквально на несколько дней."Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но возобновились на выходных (1-2 февраля – Ред.), поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева, сообщили четыре человека, осведомлённых в этом вопросе. По словам двух источников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки и прекратил всю помощь Украине", – сообщило агентство Reuters 3 февраля.Признает ли Белый дом официально приостановку и скорое возобновление вооружения ВСУ, непонятно. На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию пресс-служба не ответила.То, что стало известно о короткой паузе в поставках оружия, – явный признак напряжённых споров внутри команды Трампа, отмечает Reuters. Действительно, однозначного мнения относительного того, в какой степени Вашингтон должен продолжать помогать Киеву оружием из собственных запасов, среди членов администрации нет, рассказал один американский чиновник.Агентство проанализировало темпы и объёмы вооружения Украины со стороны Соединённых Штатов и выяснило, что с начала СВО американская военная помощь ежемесячно составляла в среднем $1,1 млрд, а в 2024 году вплоть до сентября сократилась вдвое – до $558 млн. Однако после победы Трампа на ноябрьских выборах уходящая администрация демократов вернулась к прежним показателям."В последний год президентства Джо Байдена решения по ключевым поставкам и оружию на Украине были приостановлены не только задержками в Конгрессе, которые длились месяцами, но и внутренними дебатами о рисках эскалации с Россией, а также опасениями по поводу того, достаточен ли запас США. Усугубляла путаницу хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставлено" различалось между военными ведомствами США", – установил Reuters.К ноябрю 2024-го США, как рассказали чиновник, законодатель и двое помощников конгрессменов, знакомых с данными, передали Украине лишь половину из обещанной в апреле помощи из американских запасов. Обещанных бронированных автомобилей – около 30% к началу декабря.Большинство поставок летом 2024 года были ограниченными: они включали системы ПВО малой дальности, транспорт и артиллерию в тех количествах, чтобы Украина "могла проводить оборонительные мероприятия, но не существенные наступления", а поступление более серьёзного вооружения, в частности ракеты класса "воздух – земля" для истребителей F-16, задерживалось. Доставка небольших партий оружия занимала до двух недель, более крупных – больше времени, а если какое-то вооружение было в ремонте, логистика затягивалась до четырёх месяцев."Пентагон не предоставил Reuters итоговые сведения, сколько обещанного из американских запасов оружия было поставлено на Украину в последний год правления Байдена, но представитель ведомства заявил, что по состоянию на 10 января США поставили 89% критически важных боеприпасов и 94% противотанковых систем от заявленного в апреле. План, который всё ещё действовал на момент вступления Трампа в должность 20 января, предусматривает поставку большего количества бронетехники следующим летом, сказал другой американский чиновник", – говорится в публикации.Безвозмездно продлить военную помощь нельзя, но купить можноВ понедельник, 3 февраля, один из журналистов, с которыми Трамп общался в Овальном кабинете, спросил: редкоземельные металлы – это то, чего он хочет от Украины?На что президент США ответил: "Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их дать".Редкоземельные металлы (к этой категории относятся в частности литий, уран, титан, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, скандий, иттрий) используются при производстве высокотехнологичной продукции, включая смартфоны, электротранспорт, высокоточные медицинские аппараты, приборы для оборонной и космической сфер. Трамп поставил задачу на второй срок своего правления укрепить национальную экономику и превратить США в мировую столицу ИИ, вот почему редкоземельные металлы имеют для него важное значение. А ещё потому, что лидирующую позицию в мире по их производству и потреблению занимает Китай – ключевой экономический конкурент Штатов.Комментируя инициативу американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь, то есть не продолжать оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта. Очевидно, что поставки продолжаются. Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются".Раскритиковал идею Трампа и канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвав поставку редкоземельных металлов Штатам взамен на помощь ВСУ эгоистичной, поскольку после окончания боевых действий потребуется немало денег на восстановление страны, и на эти цели как раз-таки можно было бы использовать доход от таких ценных ресурсов. А Украина, между прочим, обладает примерно 5% мировых запасов редкоземельных металлов.Зато Киев слова Трампа принял положительно и, как сообщает газета Financial Times, допустил заключение такой сделки. Более того, по словам источника, близкого к Владимиру Зеленскому, предложил особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов. Это и не удивительно, ведь пункт о совместной разработке месторождений редких минералов содержался в "плане победы" утратившего легитимность украинского лидера, который он представил на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре прошлого года: тогда-то Трампа это предложение и заинтересовало.Однако Киев готов открыть свои недра для американцев не просто так, у него есть требование, о котором высокопоставленный украинский чиновник рассказал The New York Times: "Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России"."Предотвратить попадание этих ресурсов в руки России"? Любопытное требование, учитывая, что львиная доля запасов редкоземельных металлов находится на территории регионов, которые перешли из состава Украины в состав РФ. В частности, Украина потеряла два из четырёх месторождений лития (Шевченковское литиевое месторождение в ДНР и месторождение Крутая Балка вблизи Бердянска Запорожской области – один из крупнейших рудных объектов Сорокинской тектонической зоны), а это, как заявили эксперты, опрошенные американским порталом OilPrice, лишило Киев ключевого экономического ресурса.Как тогда в этом контексте толковать желание Трампа завладеть редкоземельными металлами Украины? А Запад, на секундочку, считает Украиной и Крым, и Донбасс, и Запорожскую с Херсонской области. Если нынешняя американская администрация согласится на условие Киева, то будет пытаться заставить Россию покинуть новые регионы? Но все ведь прекрасно понимают, что этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах.Есть и другой вариант. Запасы лития, титана, бериллия, циркония, тантала имеются, помимо народных республик Донбасса, в Днепропетровской области, к которой прямо сейчас вплотную приблизились российские войска. Таким образом, сделка Трампа и Зеленского будет означать, что американцы дадут ВСУ больше оружия, лишь бы не лишиться и этого богатого ценными ископаемыми региона."ДНР и ЛНР для Киева и США уже потеряны, днепропетровские же запасы — как "последний фронтир". Раз так, то и сообщения о возобновлении поставок оружия Зеленскому выглядят вполне логично. Взвесив за и против, в новой трамповской администрации могли прийти к мнению, что в некоторых вопросах преемственность вполне допустима. Например, в вопросе, как заработать несколько триллионов долларов, извлекая чужими руками дорогие ископаемые из чужой земли, за которую проливается чужая кровь", – пишет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в авторской колонке для RT.Как напоминает журналист, официальный свод законов США в 2021 году дополнили новым разделом под названием "Сотрудничество с Украиной в отношении титановой промышленности", в котором написано, что политика Вашингтона заключается в том, чтобы взаимодействовать с Киевом по вопросам сотрудничества в титановой промышленности как потенциальной альтернативы китайским и российским источникам, от которых в настоящее время зависят США и Европа. Эту закладку, по словам Богданова, уже однажды использовали.Даже если американцы получат доступ к украинским месторождениям, это не означает немедленное обогащение на миллиарды долларов. Неделю назад на конференции в Киеве ведущие украинские предприниматели и законодатели констатировали, что ещё предстоит провести масштабную геологоразведку, чтобы оценить истинную стоимость недр страны, пишет The New York Times. К тому же сохраняются административные и законодательные препоны для иностранных инвестиций в эту отрасль."Что ещё важнее, благодаря успехам на поле боя войска Москвы уже захватили на Украине обширные запасы редкоземельных металлов и стремительно приближаются к другим залежам", – добавляет американская газета.На фоне всего этого Трамп бравурно заявил в тот же день, 3 февраля, о "большом прогрессе по России и Украине", не приведя никаких подробностей. Он лишь в очередной раз подчеркнул, что необходимо прекратить этот конфликт. Чуть ранее президент США объявил о планах провести встречи с представителями обеих странах, рассчитывая на позитивный исход.Киев, как рассказали источники телеканала "Суспільне" в Офисе президента Украины, сейчас согласовывает график встреч с представителями американской администрации. Россия тоже готова к переговорам на самом высоком уровне, но из Белого дома никаких сигналов не поступает, а Зеленский до сих пор не отменил запрет на диалог с Владимиром Путиным. Российский лидер накануне заявлял, что при наличии политической воли Банковой он назначит уполномоченных на проведение переговоров лиц, но другая сторона по-прежнему предпочитает игнор.Нельзя исключать, что звучащая от источников информация о том, что переговоры по украинской тематике уже идут, правдива – о таких вещах раньше времени вслух не говорят. Но в то же время нельзя забывать о том, что все свои заявления Трамп произносит в условиях обратного отсчёта 100 дней, отведённых им самим же на достижение прогресса по урегулированию украинского конфликта. Две недели его правления уже минули, а к деэскалации не приблизились ни на шаг. Если по истечении тех 100 дней нынешняя администрация не сможет продемонстрировать никакого результата, то, мягко говоря, будет неловко.В свой первый президентский срок Трамп уверенно обещал "поладить с Россией и с Путиным лично", а в итоге его дружелюбные слова обернулись рекордным количеством антироссийских санкций. Так что все слова 47-го президента США не стоит принимать буквально, хотя его стремление положить конфликт украинскому кризису достойно уважения.Читайте также Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию

https://ukraina.ru/20250128/1060639414.html

https://ukraina.ru/20250204/1060803834.html

https://ukraina.ru/20250203/1060772646.html

https://ukraina.ru/20250129/1060666451.html

украина

сша

донбасс

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная помощь, донбасс, днепропетровск