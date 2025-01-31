Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время - 31.01.2025 Украина.ру
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Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время
Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время - 31.01.2025 Украина.ру
Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время
Российский ОПК может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-31T04:00
2025-01-31T04:00
новости
россия
борис рожин
впк
танки
бронетехника
дроны
опк
завод
рабочие
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Сейчас российский ВПК наращивает производство по большинству показателей, сообщил эксперт. За 2024 год выросло число дронов, "Уралвагонзавод" выдает бронетехнику в режиме нон-стоп, отметил журналист.По его мнению, военной техники можно было бы делать еще больше, но все упирается в производственные мощности.По его мнению, российский ВПК еще не достиг своего пика. Оборонный комплекс может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает, потому что когда-то "угробили" систему ПТУ, указал эксперт."Нам нужны не менеджеры, а токари, фрезеровщики и сварщики. Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности. А стране нужна реиндустриализация", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, борис рожин, впк, танки, бронетехника, дроны, опк, завод, рабочие, армия, сво, военная техника, детали, спецоперация
Новости, Россия, Борис Рожин, ВПК, танки, бронетехника, дроны, ОПК, завод, рабочие, Армия, СВО, военная техника, детали, Спецоперация

Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время

04:00 31.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкКурганский машиностроительный завод
Курганский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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Российский ОПК может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российский ВПК наращивает производство по большинству показателей, сообщил эксперт. За 2024 год выросло число дронов, "Уралвагонзавод" выдает бронетехнику в режиме нон-стоп, отметил журналист.
По его мнению, военной техники можно было бы делать еще больше, но все упирается в производственные мощности.
"Конечно, если бы у нас было больше танковых заводов и предприятий по производству легкой бронетехники, мы могли бы больше техники поставлять. На мой взгляд, это одна из наших задач и на военное, и на послевоенное время, чтобы мы построили еще один танковый завод и два-три завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт", – подчеркнул Рожин.
По его мнению, российский ВПК еще не достиг своего пика. Оборонный комплекс может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает, потому что когда-то "угробили" систему ПТУ, указал эксперт.
"Нам нужны не менеджеры, а токари, фрезеровщики и сварщики. Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности. А стране нужна реиндустриализация", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
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Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокнеВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
 
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