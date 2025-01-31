https://ukraina.ru/20250131/1060705610.html

Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время

Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время - 31.01.2025 Украина.ру

Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время

Российский ОПК может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-31T04:00

2025-01-31T04:00

2025-01-31T04:00

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Сейчас российский ВПК наращивает производство по большинству показателей, сообщил эксперт. За 2024 год выросло число дронов, "Уралвагонзавод" выдает бронетехнику в режиме нон-стоп, отметил журналист.По его мнению, военной техники можно было бы делать еще больше, но все упирается в производственные мощности.По его мнению, российский ВПК еще не достиг своего пика. Оборонный комплекс может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает, потому что когда-то "угробили" систему ПТУ, указал эксперт."Нам нужны не менеджеры, а токари, фрезеровщики и сварщики. Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности. А стране нужна реиндустриализация", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250130/1060669085.html

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