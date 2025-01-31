Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время
Российский ОПК может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российский ВПК наращивает производство по большинству показателей, сообщил эксперт. За 2024 год выросло число дронов, "Уралвагонзавод" выдает бронетехнику в режиме нон-стоп, отметил журналист.
По его мнению, военной техники можно было бы делать еще больше, но все упирается в производственные мощности.
"Конечно, если бы у нас было больше танковых заводов и предприятий по производству легкой бронетехники, мы могли бы больше техники поставлять. На мой взгляд, это одна из наших задач и на военное, и на послевоенное время, чтобы мы построили еще один танковый завод и два-три завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт", – подчеркнул Рожин.
По его мнению, российский ВПК еще не достиг своего пика. Оборонный комплекс может выдавать больше, его пик придется на 2025-2026 года. После чего надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых очень не хватает, потому что когда-то "угробили" систему ПТУ, указал эксперт.
"Нам нужны не менеджеры, а токари, фрезеровщики и сварщики. Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности. А стране нужна реиндустриализация", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокнеВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК