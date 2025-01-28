https://ukraina.ru/20250128/1060608089.html

Борис Рожин: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

Борис Рожин: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад - 28.01.2025 Украина.ру

Борис Рожин: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

Текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужно минимум 1,5 миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-28T07:00

2025-01-28T07:00

2025-01-28T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.- Борис, весь этот Времевский выступ (Великая Новоселка и еще пару деревень вдоль реки Мокрые Ялы) оказался в мешке еще к концу декабря, но ВСУ смогли в этой неудобной конфигурации продержаться целый месяц. Почему?- Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.- То есть нам удалось в боях за Великую Новоселку истощить ВСУ, понеся при этом минимальные потери?- Да. Избежав лобового штурма Великой Новоселки, мы минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что мы будем атаковать в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где обстоятельства вынуждают нас продвигаться прямо через центр города. А сейчас нам удалось обойти населенный пункт по образцу Авдеевки, что существенно нивелировало подготовленную оборону противника. Да, враг был готов обороняться в черте ПГТ, но части на флангах дрогнули, что позволило нам продвинуться там, где он был не столь силен.- Вы сказали, что ВСУ все-же накопали оборонительные линии к северу от города. Главный вопрос же в том, что у них с пехотным наполнением этих линий.- На опубликованных схемах у ВСУ там видны ротные и взводные опорные пункты. Там даже есть парочка противотанковых рвов, которые они спешно копают. Но, повторюсь, там меньше плотность минных полей, посадок и крупных населенных пунктов. Это ровная местность, удобная для движения бронетехники. Ширина фронта такая, что полностью минными полями ее засеять невозможно. У врага очень мало времени, чтобы ее спешно укрепить.Пехоты у ВСУ там тоже не хватает. Точнее, не хватает мотивированной пехоты. Формально они туда пригоняют свежемобилизованных людей, но мы видим скандалы с множеством дезертиров. Сначала была 155-я бригада, откуда 1000 человек сбежала. Из 153-й бригады сбежало около 1300 человек. До этого была история под Угледаром, когда после нашего прорыва на реке Кашлагач командир батальон был убит или застрелился, а часть личного состава сбежала.Пока такие истории не носят всеобщий характер, но они повторяются все чаще. Потому что увеличивается количество насильно мобилизованных и снижается общий уровень подготовки личного состава.Если в линейных частях достаточно ветеранов, они упорно сражаются. Но когда ты бросаешь на затыкание фронта вот такие части, возникают сюрпризы, когда якобы боеготовая бригада на западной технике не горит желанием воевать, потому что личный состав теряется еще до вступления в сражение.Все это позволяет нам занимать некоторые позиции при относительно слабом сопротивлении врага.- В ответ на эти кризисные явления Зеленский назначил на должность командующего группировкой "Хортица" (отвечает за Донецкое направление) Михаила Драпатого, который будет совмещать ее с должностью командира сухопутных войск Украины. Это то же самое, что смена тренера футбольной команды, которая вылетает во второй дивизион? Или Драпатый может сделать что-то конкретное?- Безуглая и люди из окружения Порошенко давно продвигают Драпатого в качестве альтернативы Сырскому. Из него лепят образ человека, который "остановил наступление русских на Харьков". Хотя именно при нем ВСУ предприняли неудачные атаки на Глубокое после того, как линия фронта там стабилизировалась. Тем не менее, Драпатому удалось создать репутацию антикризисного менеджера, который будет спешно тушить пожар на фронте.Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому киевский режим хотел бы переломить эту тенденцию. Хотя сам по себе Драпатый ничего не решает. Если ему дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп нашего наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины нерезиновые.Пока те бригады, которые они бросают под Красноармейск (Покровск) заделывать дыры, киевский режим планировал использовать для каких-то наступательных действий, потому что сил не хватает. А теперь им еще и придется затыкать район Великой Новоселки.Повторюсь, если Драпатый получит какие-то резервы, он может попытаться сковать наши действия. Дадут ему что-то или нет – увидим в ближайшие недели.- Вы упомянули Харьковское направление. Все-таки ВСУ удалось перевести бои за Волчанск в позиционную стадию.- Как я уже сказал, уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто наше командование сместило акценты. Да, противник перебросил под Волчанск много сил, зато у него не хватает резервов на других участках.Целью нашей операции под Волчанском как раз и было растягивание украинской обороны и резервов, чтобы находить слабые месте и туда бить. И она хорошо сработала в общем комплексе наших операций.Курскую авантюру ВСУ тоже не надо рассматривать как сферического коня в вакууме. Все сейчас уже понимают связь событий в Курской области с падением Селидово и Угледара.- Вернемся к Красноармейскому направлению. Правду ли говорят, что пока мы не зачистим карман в треугольнике "Дачное-Андреевка-Константинополь", то не сможем широким фронтом двигаться в Днепропетровскую область?- Российское командование пытается срезать этот карман. В районе Улаклы и Андреевки уже идут бои. Мы пытаемся обойти эти населенные пункты с севера, чтобы заставить ВСУ отойти из Дачного и опорников западнее Курахово. Если мы обезопасим западные окраины Курахово, фронт отойдет к Константинополю, а в Курахово можно будет восстанавливать мирную жизнь.То есть у нас есть и военные, и политические причины побыстрее этот карман срезать.Противник по этой же причине и упирается. Как только мы этот карман срежем, он потеряет важные опорники, которые готовились для долговременной обороны. Следующая линия обороны уже не будет такой прочной. Десятков километров окопов, противотанковых рвов и окопов там уже не будет.- Наблюдаете ли вы серьезные признаки, что ВС РФ после этих затяжных боев тоже начинают проседать по личному составу и технике?- Конечно, наступление пожирает людей и технику. Эти потери надо регулярно восполнять.По официальным данным, за 2024 год у нас 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны, а еще 40 тысяч человек отправились на фронт добровольцами. То есть почти полмиллиона мы набрали. Этого хватило для компенсации потерь и небольшого увеличения численности группировки.Официальная Москва заявляет, что новой частичной мобилизации не будет, а набирать людей мы будем за счет финансовой привлекательности контрактной службы (в некоторых регионах за подписание контракта дают по 3-4 миллиона рублей).Украина уже так не может. У нее добровольцы закончились еще в 2023 году, и с тех пор она комплектует армию насильно.Да, у нас есть проблема усталости людей, которых мобилизовали осенью 2022 года. Тем более, многих из них за это время перевели на контракт. С ними что-то делать надо будет, потому что воевать три года очень тяжело. Хотя у противника та же самая проблема. Заменить ветеранов просто некем.Таким образом, разница в подходах к комплектованию ВС РФ и ВСУ будет сказываться на моральном духе врага.Тем не менее, на мой взгляд, текущей численности войск по-прежнему недостаточно для выполнения стратегических целей СВО. Нам нужно минимум 1,5 миллионная армия, чтобы создавать численное и техническое превосходство повсеместно.- А техники у нас хватит для резкого увеличения численности личного состава?- ВПК наращивает производство по большинству показателей. У нас за 2024 год стало больше дронов. Бронетехнику "Уралвагонзавод" выдает в режиме нон-стоп. Можно было бы делать их еще больше, но все упирается в производственные мощности.Конечно, если бы у нас было больше танковых заводов и предприятий по производству легкой бронетехники, мы могли бы больше техники поставлять. На мой взгляд, это одна из наших задач и на военное, и на послевоенное время, чтобы мы построили еще один танковый завод и два-три завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт.Достиг ли нас ВПК своего пика? Нет, не достиг. Мы можем еще больше. Думаю, пик придется на 2025-2026 года. А потом надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых у нас не хватает, потому что систему ПТУ в свое время угробили. Нам нужны не менеджеры, а токари, фрезеровщики и сварщики.Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности. А стране нужна реиндустриализация.- То есть в этом году мы спокойно можем провоевать, а дальше – посмотрим?- Да. Наше оборонное производство оплачено до 2025-2026 года. Деньги в трехлетнем бюджете есть. Некоторые производства вроде "Гераней" даже сверх плана выдают продукцию. Деньги на войну в ближайшие год-два у нас есть. Кубышку на черный день (международные резервы России по состоянию оцениваются в 600 миллиардов долларов мы пока распечатывать не будем). Мы продолжим придерживаться концепции ограниченной войны.- От Дональда Трампа вы чего ждете? Поддержки Украины в прежнем режиме? Или резкого роста эскалации?- У США война тоже оплачена до 2026-2027 годов. Американские лоббисты будут пытаться сорвать даже призрачные шансы на переговоры. И потом, пока, то что предлагает нам Запад в виде заморозки по текущей линии фронта и европейских миротворцев нам невыгодно.Если Трамп будет готов согласиться с нашими минимальными условиями (новые регионы и отказ Украины от вступления в НАТО), это обсуждаемый вопрос. Именно поэтому партия войны пытается эскалировать ситуацию, обстреливая российскую территорию, чтобы он сохранил финансирование Украины. Потому что Европа в одиночку финансирование киевского режима не потянет.Отмечу также, что Украина для Трампа – это разменная монета в отношениях с Россией и Европа. Трамп основным врагом Америки видит Китай. И если какая-то почва для переговоров будут, личная встреча Путина и Трампа может состояться весной. Если нет – ее не будет, потому что обсуждать нечего.О других аспектах СВО - в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20250127/1060554953.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, дональд трамп, андрей белоусов, вооруженные силы украины, впк, сво, донбасс, бригада, сша, техника, дроны, мобилизация